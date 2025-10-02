fbpx
Израильский балет представляет премьеру сказочного балета «Снежная королева»

Верхнее фото – © Майя Неэман

Есть истории, к которым мы возвращаемся снова и снова, даже если уверены, что давно из них выросли. «Снежная королева» Ганса Христиана Андерсена – одна из таких. Эта сказка каждый раз звучит по-новому, и в ней всегда находится что-то, чего раньше мы не замечали. Израильский балет пересказывает «Снежную королеву» через видение хореографа Егора Меньшикова и на музыку Чайковского, Моцарта, Сен-Санса и Равеля. Новая классическая версия сказки-балета не копирует традицию, но относится к ней с уважением. Cтарый-старый сюжет превращается в историю взросления, испытаний,  возвращения к самим себе; когда каждое движение встроено в драматургию; когда не яркие эффекты, а танец, музыку, свет и голос чтеца сопровождают зрителей на протяжении всего спектакля.

Хореограф Егор Меньшиков создал спектакль, в котором главный персонаж – не властная Снежная королева, а Герда, упрямая и смелая девчонка, решившая пройти путь до конца. Постановка превратила сказку в историю взросления: каждое испытание становится шагом вперед, встреча Герды с Каем – моментом, когда все складывается воедино.
Музыка для этого балета собрана из произведений Чайковского, Моцарта, Равеля, Сен-Санса и других композиторов. В этой партитуре есть и радость, и напряжение, и паузы, когда весь зал замирает. Сценография Батьи Сегаль-Пик – условная и даже в чем-то абстрактная – создает пространство, которое то напоминает уютный дом, то заснеженный лес, то открывает дорогу навстречу приключениям. Свет Амирa Кастро меняет ритм каждой сцены, то высвечивая сцену, то погружая ее в мягкую полутьму, а костюмы Маргариты Александровой делают персонажей осязаемыми – они существуют здесь, рядом с нами, и двигаются так, будто сошли со страниц старой книги.

Фото - © Maya Neeman

Фото – © Maya Neeman

Герда остается простой девочкой, а не сказочной героиней: она упряма, но уязвима, смела, но не всесильна. На пути ей встречаются разбойники, птицы, олень – каждая встреча становится и проверкой, и подсказкой, и маленькой победой. Хореография  переходит от шумных сцен к почти камерным моментам, когда время будто делает паузу, позволяя зрителю пережить происходящее вместе с героиней.
История самого Егора Меньшикова многое объясняет в его подходе. Он учился в Академии имени Нуреева в Уфе и в Петербургской Академии русского балета имени Вагановой, танцевал в театре балета имени Якобсона, был ведущим солистом Хорватского национального театра, Польского национального балета и Цюрихского балета. Переехав в Израиль, он начал ставить собственные работы и основал труппу GEM, которая гастролирует в Израиле и за его пределами. Его спектакли отмечены наградами и дважды удостоены премии ASSITEJ.

Важной частью спектакля остаётся голос актера Дова Рейзера. Его сопровождение  помогает зрителям идти вместе с героями, создавая ощущение, что знакомую историю читают вслух – без спешки, с вниманием к каждому слову.

Премьера «Снежной королевы» Израильского балета прошла в сентябре; ближайшие показы состоятся 9 октября в Герцлии и 12 октября в Тель-Авиве. После этого балетные спектакли будут представлены по всей стране. Хороший повод снова оказаться в театре – там, где слышно дыхание танцовщиков, ритмичный стук пуантов и где история рождается прямо перед глазами, а не на экране.
«Снежная королева» Израильского балета это напоминание о том, что к некоторым сказкам мы возвращаемся всю жизнь, и каждый раз они открываются нам заново.

*******
Израильский балет. «Снежная королева»
Оригинальная хореография: Егор Меньшиков
Музыка: Чайковский, Моцарт, Равель, Бизе, Сен-Санс и другие
Балет сопровождается декламацией. Чтец: Дов Рейзер
Световое оформление: Амир Кастро
Сценография: Батья Сегаль-Пик
Дизайн и изготовление костюмов: Маргарита Александрова
Представление длится 60 минут

9 октября 2025, четверг, 11:00 и 14:00 – Центр сценических искусств, Герцлия
12 октября 2025, воскресенье, 11:00 и 14:00 – Зал «Смоларш», Тель-Авив
6 ноября 2025, четверг, 17:30 – Гейхал ха-Тарбут, Кирьят-Гат
13 января 2026, вторник, 17:30, Центр Мерказ ха-Бама, зал «Аудиториум», Ганей-Тиква
23 марта 2026, понедельник, 17:30, Гейхаль ха-Тарбут, Реховот

Заказ билетов https://best.kassa.co.il/announce/82714
Сайт Израильского балета: https://www.iballet.co.il

Текст подготовила Маша Хинич
Фотографии: © Майя Неэман, © Ирина Ташлицкая, © Натан Якубович
ПиарагентствоSofia Nimelstein PR & Consulting @ Masha HinichPR

