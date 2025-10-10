В октябре сцена Оперного театра Тель-Авива покроется льдом

С 24 по 29 октября 2025 года на сцене Бейт а-опера в Тель-Авиве зрителей ждет настоящее чудо: волшебная история о любви и колдовстве «Лебединое озеро» в уникальной постановке на настоящем льду от прославленного театра Imperial Ice Stars из Великобритании. Всемирно признанный коллектив представит израильской публике обновлённую версию одного из самых известных своих спектаклей, в котором изысканная пластика сочетается с головокружительными трюками, а классика П.И. Чайковского обретает совершенно особую форму.

Для этих представлений вся сцена оперы будет покрыта 14 тоннами сверкающего холода, чтобы 24 фигуриста и танцора мирового уровня могли свободно скользить, исполняя сложнейшие элементы, акробатические трюки и воздушные па, которые переносят зрителя в волшебный мир классического балета с неожиданными современными поворотами. Созданный специально для театральных площадок, этот проект ломает стереотипы. На смену ледовым шоу на спортивных аренах приходит подлинный драматический спектакль — с декорациями, светом, костюмами, хореографией и музыкальной интерпретацией, достойными лучших оперных постановок мира.

Imperial Ice Stars — это больше чем театр. Это явление в мире сценического искусства, один из самых титулованных и профессиональных коллективов ледового балета. С момента своего основания в 2004 году театр гастролировал в 31 стране на 5 континентах, собрав аудиторию почти в 15 миллионов человек. Театр Imperial Ice Stars с триумфом выступал на лучших мировых сценах, включая Королевский Альберт-холл в Лондоне, Плас-дез-Ар в Монреале, Эспланада-театр в Сингапуре и амфитеатр под открытым небом на Кипре, где спектакль на льду шел при температуре +40°C. По словам обозревателя Sunday Express Джеффри Тейлора: «Это грандиозный балет на льду, которому нет равных».

Большинство артистов труппы — это мировые звезды фигурного катания и танцев на льду из разных стран, многократные чемпионы, завоевавшие в общей сложности более чем 250 медалей на международных соревнованиях. Их мастерство позволяет соединять сложнейшую хореографию классического балета с технической изощрённостью фигурного катания. Благодаря этому постановка включает уникальные по своей сложности элементы, у которых ещё даже нет названий, поскольку они не исполнялись ни в театре, ни на спортивных состязаниях.

Основатель и художественный руководитель театра – Тони Мерсер, режиссёр и хореограф, создавший собственный стиль, который объединил фигурное катание и классический танец, и признанный одним из самых выдающихся постановщиков балетов на льду в мире. Именно он стал новатором, превратившим привычное ледовое шоу в полноценный театральный жанр, сочетающий драму, свет, звук и катание на льду.

Увлечение Тони Мерсера фигурным катанием началось в 1984 году, когда он увидел триумфальное выступление Джейн Торвилл и Кристофера Дина на Олимпийских играх в Сараево с программой «Болеро». Их виртуозность и выразительность потрясли Тони до глубины души — он захотел соединить этот невероятный уровень пластики с театральной драматургией.

С 1988 года он начал разрабатывать концепцию льда на театральной сцене, а не на привычных спортивных аренах. Почти 15 лет он экспериментировал с постановками разного масштаба, пока в 2004 году не осуществил свою мечту, основав Imperial Ice Stars вместе с продюсером Джеймсом Канделлом и бывшим спортсменом Владиславом Олениным. Их дебютная работа — «Спящая красавица на льду» — положила начало целому направлению в сценическом искусстве.

За последующие 20 лет Мерсер поставил «Фантома оперы», «Золушку», «Кармен», «Щелкунчика», «Барнума» и, конечно, легендарное «Лебединое озеро». Его версия «Лебединого озера» стала первым в истории шоу на льду, получившим театральную премию в категории «лучшее специальное представление».

«Я всегда чувствовал: скользящие по льду лебеди — это не просто красиво, это по-настоящему естественно, — говорит Мерсер. — Для этого я объединил эстетику балета, драму театра и физическую мощь фигурного катания — и, кажется, нашёл совершенное сочетание».

О своей работе над новой постановкой Мерсер рассказывает: «После глубокого изучения музыки Чайковского я захотел показать более реалистичный, человечный взгляд на эту волшебную историю — и сделать финал, в котором не останется вопросов. Мы объединили элементы балета, современного танца и ледовой акробатики в новый художественный язык. Это развитие и продолжение моей постановки 2006 года, но теперь в ней ещё больше современного танца и сложных технических элементов, бросающих вызов артистам и открывающих перед ними новые вершины».



«Лебединое озеро» — бессмертный балет, ставший синонимом романтики. Его музыка — одно из величайших достижений Петра Ильича Чайковского, а дуализм главной партии Одетта/Одиллия неизменно вызывает восхищение и трепет у артистов и зрителей. Уже более ста лет этот балет не сходит со сцен мира, но на льду он обретает новое измерение — в прямом смысле скольжения между сказкой и реальностью. Постановка Imperial Ice Stars сохраняет душу этой истории, добавляя визуальный масштаб и физическую экспрессию.

«Лебединое озеро на льду» 2025 года — это новая, ещё более амбициозная интерпретация уже полюбившегося спектакля, с современными хореографическими находками, отражающими развитие жанра и мастерства артистов, и технологическими решениями, среди которых 3D-проекции, инновационные декорации, живой огонь и эффектное освещение. В новой версии добавлен пролог, раскрывающий судьбу Одетты, усилен эмоциональный контраст, а финал не оставляет недосказанностей.

110 роскошных костюмов, созданных главным художником-декоратором Альбиной Габуевой, ошеломляющая сценография, продуманные до мелочей мизансцены и артистическая мощь ледовых танцоров превращают спектакль в праздник, подходящий для зрителей всех возрастов.

Эта постановка не похожа ни на одну другую. Это «Лебединое озеро», каким вы его ещё не видели, не упустите возможность прикоснуться к настоящему ледовому волшебству!

Оперный театр Тель-Авива с 24 по 29 октября.

Шоу длится 2 часа и 10 минут, включая антракт.

Заказ билетов: https://www.israel-opera.co.il/?CategoryID=535&ArticleID=6689 или в Кассе Тель-Авив.

Photos by Imperial Ice Stars @Captured Moments Photographer & Entertainment Services Pty Limited; @Tony Mercer, @Suzy Bernstein, @David Wyatt, @Kit Bruyns.

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting