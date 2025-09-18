fbpx
Звезды балета Людмила Коновалова и Размик Марукян выступят с Израильским балетом в постановке «Дон Кихот»

Razmik by Alexander Filkine Photo1

Заглавное фото: Размик Марукян. Photo by Alexander Filkine  

Международные звезды балета выйдут на сцену вместе с Израильским балетом.
«Дон Кихот» в Тель-Авиве: из Испании через Вену на сцену Израильского балета. Яркая постановка «Дон Кихот» Людвига Минкуса легендарного хореографа Мариуса Петипа при участии звезд балета Людмилы Коноваловой и Размика Марукяна с Израильским балетом на сцене Оперного театра Тель-Авива. Всего два представления 17 и 18 октября 2025 года.

 «Казалось, это носится сама радость и скачет самого веселье» – так описывал испанские народные танцы автор романа «Дон Кихот» Мигель де Сервантес. Красные плащи тореадоров, переборы гитары, стук кастаньет, распахнутые веера – все это иллюстрирует очарование «балетной Испании». Испания – это взмах руки и поворот головы! Балет «Дон Кихот» с одной стороны виртуозен, с другой – даёт танцовщикам свободу в оттенках передачи настроения главных героев, Базиля и Китри. Но несмотря на лёгкость сюжета,   предъявляет высокие требования к технике исполнителей: сложные вариации, прыжки, фуэте, дуэты. Всё это требует от артистов точности, координации и чувства партнёрства. Людмила Коновалова и Размик Марукян – именно те солисты, кто полностью соответствует этим требованиям. 17 и 18 октября в Оперном театре Тель-Авива пройдут два представления балета «Дон Кихот» Людвига Минкуса в исполнении Израильского государственного балета.

LiudmilaKonovalova photo by NYC Dance Project (Ken Browar & Deborah Ory)

LiudmilaKonovalova photo by NYC Dance Project (Ken Browar & Deborah Ory)

Прима-балерина Венской Оперы Людмила Коновалова – обладательница множества международных наград. В 2007 году Людмила начала танцевать Берлинском государственном балете, исполнив на сцене Staatsballett Berlin главные роли в едва ли не всех классических балетах. В 2010 году Людмила Коновалова получила приглашение в труппу Венского государственного балета, в которой состоит и сегодня.
С 2011 она утверждена в статусе примы-балерины Wiener Staatsballett, где помимо классических спектаклей, исполняет главные партии и в постановках современных балетов. В разные годы Людмила Коновалова в качестве приглашенной солистки танцевала на многих площадках Европы и за ее пределами.
Людмила Коновалова известна своим классическим стилем, вниманием к деталям и выразительной драматической игрой. В её репертуаре – «Жизель», «Лебединое озеро», «Баядерка», «Щелкунчик», каждая роль отличается продуманностью и артистизмом.

Размик Марукян – премьер Приморской сцены Мариинского театра, выпускник Ереванского хореографического училища и лауреат престижных международных конкурсов. Начал карьеру в Театре оперы и балета имени Спендиаряна в Ереване, где прошёл путь от артиста до ведущего солиста. Выступал как приглашённый артист в Государственном балете Грузии (Тбилиси), Болонском театре оперы, Литовском национальном театре оперы и балета (Вильнюс), в труппе World Ballet Company (США), а также был премьером Театра Альтенбург-Гера в Германии. В его репертуаре — главные партии классического наследия: Зигфрид («Лебединое озеро»), Ромео («Ромео и Джульетта»), Альберт («Жизель»), Спартак, Принц Дезире («Спящая красавица»), Базиль («Дон Кихот») и многие другие.
Размик Марукян – танцовщик, способный одинаково убедительно передавать лирику и комедию. Его Базиль отличается пластикой, лёгкостью и тонким чувством юмора, что особенно важно для этого балета, где мужская партия не только технически сложна, но и требует сценического обаяния.

Размик Марукян Photo by Alexander Filkin   

Размик Марукян. Photo by Alexander Filkine

Сюжет «Дон Кихота» прекрасно известен по роману Сервантеса, однако одноименный классический балет фокусируется не на фигуре рыцаря, а на любовной истории Китри, дочери трактирщика, и цирюльника Базиля, чьим брачным планам пытается помешать отец девушки, намеренный выдать её за состоятельного дворянина. Дон Кихот и его спутник Санчо Панса остаются важными персонажами, но их роль больше комическая: рыцарь видит в Китри свою Дульсинею и следует за ней, становясь свидетелем развития истории. В либретто, разработанным самим Петипа, взяты лишь отдельные эпизоды из второй части романа, что позволило Мариуса Петипа построить стройную сценическую драматургию, где в ярком калейдоскопе сменяются деревенская площадь, таверна, цыганский лагерь, сны и свадьба.
Балет впервые был поставлен Мариусом Петипа в Москве в 1869 году. Музыку к «Дон Кихоту» написал Людвиг Минкус. Через два года спектакль был показан в Петербурге в расширенной пятиактной версии, где соединились образы Китри и Дульсинеи, и с тех пор «Дон Кихот» прочно вошёл в репертуары ведущих театров. В 1900 году хореограф Александр Горский создал новую редакцию этого балета, сделав постановку более динамичной и приблизив её к живому театральному действию. Классические балетные труппы нашего времени обычно используют именно этот вариант с вариациями, накопленными поколениями исполнителей.
Особенность «Дон Кихота» – в соединении классического танца с характерными испанскими номерами. Мариус Петипа, много путешествовавший по Испании, изучал местные танцы и использовал их в балете: сегидилью, фанданго, па тореадора, номера цыган, корриды, пантомиму. Минкус же написал музыку, которая поддерживает этот танцевальный ритм и создаёт атмосферу праздника.

Постановка Израильского государственного балета сохраняет традиционную структуру и одновременно использует ресурсы современной сцены, предлагая свежий взгляд на оформление и свет. Декорации создают ощущение южного города, где всё действие разворачивается на залитой солнцем площади, в шумной таверне, в лагере цыган, а в сцене сновидения Дон Кихота появляется фантастический мир дриад и Купидона. Костюмы подчеркивают испанский колорит, включают традиционные элементы – веера, пышные юбки, яркие плащи, шляпы тореадоров.
История постановок «Дон Кихота» в Израиле не так уж велика, и каждый показ становится заметным событием для публики. Обращение к «Дон Кихоту» Израильского балета – не только дань традиции, но и возможность показать мастерство солистов и кордебалета.
Привлечение мировых звёзд придаёт этой постановке особый масштаб. Коновалова и Марукян – артисты, чьи гастроли расписаны на годы вперёд, и их приезд в Израиль – уникальная возможность увидеть этих солистов на нашей сцене в этой постановке с ее зажигательными испанскими характерными танцами и изысканными классическими па.

*******

LiudmilaKonovalova photo by NYC Dance Project (Ken Browar & Deborah Ory)

Liudmila Konovalova photo by NYC Dance Project (Ken Browar & Deborah Ory)

Людвиг Минкус. «Дон Кихот»
Израильский балет
Солисты: Людмила Коновалова и Размик Макурян.
Адаптация – Юлия Левин по хореографии Мариуса Петипа и Александра Горского.
Сценография – Батья Сегаль, Михаэль Пик.
Художница по костюмам – Маргарита Александрова.
Художник по свету – Ури Форг.

Представления состоятся в Оперном театре Тель-Авива:
17 октября 2025, пятница, 14:00
18 октября 2025, суббота, 21:00
Продолжительность представления – 2 часа.

Заказ билетов в кассе «Браво»: https://best.kassa.co.il/announce/83891

Текст: Маша Хинич
Photos by Alexander Filkine, NYC Dance Project (Ken Browar & Deborah Ory)
ПиарагентствоSofia Nimelstein PR & Consulting

 

 

Интернет-журнал об израильской культуре и культуре в Израиле. Что это? Одно и то же или разные явления? Это мы и выясняем, описываем и рассказываем почти что обо всем, что происходит в мире культуры и развлечений в Израиле. Почти - потому, что происходит всего так много, что за всем уследить невозможно. Но мы пытаемся. Присоединяйтесь.

