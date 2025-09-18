Звезды балета Людмила Коновалова и Размик Марукян выступят с Израильским балетом в постановке «Дон Кихот»

Заглавное фото: Размик Марукян. Photo by Alexander Filkine

Международные звезды балета выйдут на сцену вместе с Израильским балетом.

«Дон Кихот» в Тель-Авиве: из Испании через Вену на сцену Израильского балета. Яркая постановка «Дон Кихот» Людвига Минкуса легендарного хореографа Мариуса Петипа при участии звезд балета Людмилы Коноваловой и Размика Марукяна с Израильским балетом на сцене Оперного театра Тель-Авива. Всего два представления 17 и 18 октября 2025 года.

«Казалось, это носится сама радость и скачет самого веселье» – так описывал испанские народные танцы автор романа «Дон Кихот» Мигель де Сервантес. Красные плащи тореадоров, переборы гитары, стук кастаньет, распахнутые веера – все это иллюстрирует очарование «балетной Испании». Испания – это взмах руки и поворот головы! Балет «Дон Кихот» с одной стороны виртуозен, с другой – даёт танцовщикам свободу в оттенках передачи настроения главных героев, Базиля и Китри. Но несмотря на лёгкость сюжета, предъявляет высокие требования к технике исполнителей: сложные вариации, прыжки, фуэте, дуэты. Всё это требует от артистов точности, координации и чувства партнёрства. Людмила Коновалова и Размик Марукян – именно те солисты, кто полностью соответствует этим требованиям. 17 и 18 октября в Оперном театре Тель-Авива пройдут два представления балета «Дон Кихот» Людвига Минкуса в исполнении Израильского государственного балета.

Прима-балерина Венской Оперы Людмила Коновалова – обладательница множества международных наград. В 2007 году Людмила начала танцевать Берлинском государственном балете, исполнив на сцене Staatsballett Berlin главные роли в едва ли не всех классических балетах. В 2010 году Людмила Коновалова получила приглашение в труппу Венского государственного балета, в которой состоит и сегодня.

С 2011 она утверждена в статусе примы-балерины Wiener Staatsballett, где помимо классических спектаклей, исполняет главные партии и в постановках современных балетов. В разные годы Людмила Коновалова в качестве приглашенной солистки танцевала на многих площадках Европы и за ее пределами.

Людмила Коновалова известна своим классическим стилем, вниманием к деталям и выразительной драматической игрой. В её репертуаре – «Жизель», «Лебединое озеро», «Баядерка», «Щелкунчик», каждая роль отличается продуманностью и артистизмом.

Размик Марукян – премьер Приморской сцены Мариинского театра, выпускник Ереванского хореографического училища и лауреат престижных международных конкурсов. Начал карьеру в Театре оперы и балета имени Спендиаряна в Ереване, где прошёл путь от артиста до ведущего солиста. Выступал как приглашённый артист в Государственном балете Грузии (Тбилиси), Болонском театре оперы, Литовском национальном театре оперы и балета (Вильнюс), в труппе World Ballet Company (США), а также был премьером Театра Альтенбург-Гера в Германии. В его репертуаре — главные партии классического наследия: Зигфрид («Лебединое озеро»), Ромео («Ромео и Джульетта»), Альберт («Жизель»), Спартак, Принц Дезире («Спящая красавица»), Базиль («Дон Кихот») и многие другие.

Размик Марукян – танцовщик, способный одинаково убедительно передавать лирику и комедию. Его Базиль отличается пластикой, лёгкостью и тонким чувством юмора, что особенно важно для этого балета, где мужская партия не только технически сложна, но и требует сценического обаяния.

Сюжет «Дон Кихота» прекрасно известен по роману Сервантеса, однако одноименный классический балет фокусируется не на фигуре рыцаря, а на любовной истории Китри, дочери трактирщика, и цирюльника Базиля, чьим брачным планам пытается помешать отец девушки, намеренный выдать её за состоятельного дворянина. Дон Кихот и его спутник Санчо Панса остаются важными персонажами, но их роль больше комическая: рыцарь видит в Китри свою Дульсинею и следует за ней, становясь свидетелем развития истории. В либретто, разработанным самим Петипа, взяты лишь отдельные эпизоды из второй части романа, что позволило Мариуса Петипа построить стройную сценическую драматургию, где в ярком калейдоскопе сменяются деревенская площадь, таверна, цыганский лагерь, сны и свадьба.

Балет впервые был поставлен Мариусом Петипа в Москве в 1869 году. Музыку к «Дон Кихоту» написал Людвиг Минкус. Через два года спектакль был показан в Петербурге в расширенной пятиактной версии, где соединились образы Китри и Дульсинеи, и с тех пор «Дон Кихот» прочно вошёл в репертуары ведущих театров. В 1900 году хореограф Александр Горский создал новую редакцию этого балета, сделав постановку более динамичной и приблизив её к живому театральному действию. Классические балетные труппы нашего времени обычно используют именно этот вариант с вариациями, накопленными поколениями исполнителей.

Особенность «Дон Кихота» – в соединении классического танца с характерными испанскими номерами. Мариус Петипа, много путешествовавший по Испании, изучал местные танцы и использовал их в балете: сегидилью, фанданго, па тореадора, номера цыган, корриды, пантомиму. Минкус же написал музыку, которая поддерживает этот танцевальный ритм и создаёт атмосферу праздника.

Постановка Израильского государственного балета сохраняет традиционную структуру и одновременно использует ресурсы современной сцены, предлагая свежий взгляд на оформление и свет. Декорации создают ощущение южного города, где всё действие разворачивается на залитой солнцем площади, в шумной таверне, в лагере цыган, а в сцене сновидения Дон Кихота появляется фантастический мир дриад и Купидона. Костюмы подчеркивают испанский колорит, включают традиционные элементы – веера, пышные юбки, яркие плащи, шляпы тореадоров.

История постановок «Дон Кихота» в Израиле не так уж велика, и каждый показ становится заметным событием для публики. Обращение к «Дон Кихоту» Израильского балета – не только дань традиции, но и возможность показать мастерство солистов и кордебалета.

Привлечение мировых звёзд придаёт этой постановке особый масштаб. Коновалова и Марукян – артисты, чьи гастроли расписаны на годы вперёд, и их приезд в Израиль – уникальная возможность увидеть этих солистов на нашей сцене в этой постановке с ее зажигательными испанскими характерными танцами и изысканными классическими па.

*******

Людвиг Минкус. «Дон Кихот»

Израильский балет

Солисты: Людмила Коновалова и Размик Макурян.

Адаптация – Юлия Левин по хореографии Мариуса Петипа и Александра Горского.

Сценография – Батья Сегаль, Михаэль Пик.

Художница по костюмам – Маргарита Александрова.

Художник по свету – Ури Форг.

Представления состоятся в Оперном театре Тель-Авива:

17 октября 2025, пятница, 14:00

18 октября 2025, суббота, 21:00

Продолжительность представления – 2 часа.

Заказ билетов в кассе «Браво»: https://best.kassa.co.il/announce/83891

Текст: Маша Хинич

Photos by Alexander Filkine, NYC Dance Project (Ken Browar & Deborah Ory)

Пиар–агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting