Израильский балет представляет: «Снежная королева»

«Снежная королева» в Израильском балете – не просто балет, а философия на пуантах… Премьера – в сентябре 2025 года.

Если вам кажется, что вы всё знаете о «Снежной королеве» – сказке, которая не тает с веками – подумайте ещё раз. Если вы считаете, что балет – это только пуанты и пируэты, то приготовьтесь к встрече с историей, которая вновь и вновь трогает сердца.

«Снежную королеву» Андерсена на балетную сцену переносили бессчетное количество раз, при этом канонической версии в мировом репертуаре нет, и постановщики всегда получают карт-бланш. Не было и до сих пор нет единой классической образцовой версии. Каждый балетмейстер трактует эту сказку по-своему. Каждый раз Герда снова и снова ищет путь к Каю. В театрах разных стран историю Кая и Герды рассказывали под музыку Николая Римского-Корсакова, Сергея Прокофьева, Эдварда Грига, Туомаса Кантелинена и других композиторов. Израильский балет взял на себя задачу вернуть эту вечную сказку на сцену, причем в хореографии Егора Меньшикова – одного из самых интересных современных израильских хореографов, балеты которого отмечены философским подходом и вниманием к литературной основе, как и к «Снежной королеве» – вечной загадке и вызове для постановщиков.

Израильский балет в этом смысле – не новатор, но и не консерватор: свою «Снежную королеву» хореограф Егор Меньшиков создал на музыку Чайковского, Моцарта, Бизе, Сен-Санса, Равеля и других – от легкости и волшебства до напряжённой, ледяной тишины, взяв лучшее из традиции и дополнив современным подходом, «оживив» историю про Снежную королеву таким образом, что она понятна и взрослым, и детям, создав семейный спектакль с философским оттенком. Постановка Егора Меньшикова сочетает в себе танцевальное действие, драматическое повествование, современные художественные решения, сказочный сюжет, сцену в своего рода переливающуюся рождественскую открытку.

Егор Меньшиков – имя, которое стало упоминаться в последние годы в контексте балетного возрождения. Получивший серьезное академическое образование, этот молодой хореограф не боится экспериментировать и рассказывать сложные истории языком танца, отказываясь от избитых клише в пользу эмоций, сочетая изящество классики и современную драматургию движения, где каждое движение и каждый жест – не случайны.

Сказка Ганса Христиана Андерсена, созданная им в 1844 году – в эпоху, когда сказки были не просто развлечением для детей, а глубокими историями, полными символов и философских смыслов, пережившая тысячи интерпретаций и переосмыслений, в сентябре 2025-го превратится в спектакль, в котором лёд вовсе не холоден – он живёт, дышит и размышляет.

Если вспомнить времена, когда Андерсен сочинял свою сказку, то можно представить себе романтический мир, где ещё не была придумана такая наука как детская психология, но уже изобрели паровозы. На фоне такой «архивной» романтики, «Снежная королева» – не просто история о спасении Кая из ледяного плена, а сложное философское полотно о добре и зле, дружбе и испытаниях, история о том, как вера и любовь способны растопить самое холодное сердце. Андерсен вложил в эту сказку всё: метафизику зла, силу верности, женскую решимость и немного колдовства. Андерсен написал «Снежную королеву» как своеобразный роман в миниатюре – сложный и поэтичный, наполненный метафорами и архетипами. Он говорил о холоде, что проникает в душу, о разлуке и о том, как любовь и вера способны растаять даже самый ледяной покров.

Герда – та самая девочка, которая не боится идти на край света ради дружбы и любви, ради спасения своего друга Кая, побеждая не мечом и магией, а силой сердца. В этой поэтичной сказочной постановке есть всё: философия и символизм, снежинки, волки, цирковые артисты и даже очаровательный олень.

Откройте для себя «Снежную королеву» заново – и вы поймёте, что классика не стареет, потому что живёт в каждом из нас, разговаривая на языке, понятном и взрослым, и детям.

Танцор и хореограф Егор Меньшиков – выпускник Академии имени Вагановой в Санкт-Петербурге, бывший солист Цюрихского балета, Польского национального балета и других трупп. В 2018 году вместе со своей женой, танцовщицей Тхелет Ар-Ям, он основал труппу GEM, базирующуюся в Герцлии и успешно гастролирующую по Израилю и за рубежом, исполняя произведения Егора Меньшикова – микс классической техники танца и современной хореографии. Труппа очень хорошо принята критиками и публикой, ставя уникальные спектакли, сочетающие эстетику классического балета с современной неоклассикой и новым подходом к драматургии и хореографии.

Егор Меньшиков родился в Челябинске. Он начал свое балетное образование в Российской государственной академии балета имени Нуреева в Уфе, после чего переехал в Санкт-Петербург и стал заниматься в Академии русского балета имени Вагановой. После окончания Академии в 2003 году Егор поступил в Санкт-Петербургский государственный театр балета имени Якобсона и впоследствии стал солистом труппы Израильский балет.

В 2006 году он стал ведущим солистом HNK – Хорватского национального театра. Его репертуар включал в себя все основные классические партии, а также партии, созданные специально для него Дереком Дином, Начо Дуато и Лео Муичем.

В 2009 году Егор Меньшиков присоединился к Польскому национальному балету, а в 2012 году Егор – к Цюрихскому балету под руководством Кристиана Шпука, где исполнял главные партии в произведениях Пола Лайтфута, Сола Леона, Уильяма Форсайта и Кристиана Шпука.

В 2014 году Егор переехал в Израиль, где помимо карьеры танцора, начал создавать собственную хореографию. Его первая работа – дуэт «Рассвет» – была удостоена специального приза на конкурсе Национальной танцевальной ассоциации Израиля.

В 2017-м году Егор Меньшиков создал новую работу «Из пепла в пепел», которая была выбрана для участия в фестивале «Международное открытие» в Центре Сюзан Далаль и в июле 2018 года приглашена на Международный балетный фестиваль в Ханчжоу. В том же году Егор Меньшиков поставил для Иерусалимского балета «Скрипач на крыше», а его работа «Другой» вновь показана на фестивале «Занавес подымается».

Егор Меньшиков – лауреат престижной премии ASSITEJ (вручаемой за выдающиеся достижения и вклад в театр и исполнительское искусство для молодой аудитории) за 2023 и 2024 год.

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Израильский балет. «Снежная королева»

Оригинальная хореография: Егор Меньшиков

Музыка: Чайковский, Моцарт, Равель, Бизе, Сен-Санс и другие

Балет сопровождается декламацией. Чтец: Дов Рейзер

Световое оформление: Амир Кастро

Сценография: Батья Сегаль-Пик

Дизайн и изготовление костюмов: Маргарита Александрова

Представление длится 60 минут

2 сентября 2025, вторник, 17:30 – Гейхал ха-Тарбут, Явне

6 сентября 2025, суббота, 17:00 – Центр сценических искусств, Герцлия

13 сентября 2025, суббота, 11:30 – Аудиториум, Хайфа

9 октября 2025, четверг, 11:00 и 14:00 – Центр сценических искусств, Герцлия

10 октября 2025, пятница, 11:00 – Гейхал а-Тарбут, Кфар-Саба

12 октября 2025, воскресенье, 11:00 и 14:00 – Зал «Смоларш», Тель-Авив

6 ноября 2025, четверг, 17:30 – Гейхал ха-Тарбут, Кирьят-Гат

8 ноября 2025, суббота, 11:30 – Аудиториум, Хайфа

Заказ билетов https://best.kassa.co.il/announce/82714

Сайт Израильского балета: https://www.iballet.co.il

Текст подготовила Маша Хинич

Иллюстрация: PR-служба Израильского балета

Пиар–агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting