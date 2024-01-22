Израильский тур Кирилла Сафонова продолжается – «Обратный билет» от севера до юга

«Очень душевно, эмоционально, профессионально». «Очень актуально и честно». «Глоток чистого воздуха в наше тревожное время». «Заставляет думать, чувствовать, сопереживать». «Полтора часа упоения!». Такие отзывы оставляют зрители, уже побывавшие на стендап-спектакле Кирилла Сафонова «Обратный билет».

Имя этого красивого харизматичного израильского актера театра и кино очень хорошо известно, не только в Израиле, но и далеко за его пределами – он объездил полсвета с гастролями, а уж фильмы и сериалы с его участием смотрят и любят везде, где есть телевизор.

В июне Кирилл Сафонов представил в Израиле свою театральную премьеру – стендап-спектакль «Обратный билет», в котором он правдиво сыграл и показал себя и свою яркую, полную счастливых и драматичных моментов, триумфов и курьезов, жизнь. Премьера была приурочена к юбилею артиста и состоялась на подмостках близкого его сердцу Ашкелона, где живет его семья. А начиная с сентября актер с большим успехом выступает с новой постановкой на многих театральных сценах и концертных площадках страны.

На вопросы о её жанре Кирилл уклончиво отвечает: «Автобиографический стендакль». На вопросы о содержании: «О жизни и о себе». Коротко, но очень ёмко. «В мире так много всего, зрители видели так много разного и удивительного, что мне нечего им предложить… только себя. А по поводу жанра, ну, это производная от двух понятий «stand up» и спектакль. Почему там стендап и причем здесь я, спросите вы? Просто мы живем в то время, когда юмор — это единственное средство, позволяющее не сойти с ума. Многим кажется, что моя история — это история счастливчика, но знаете, когда я рассказывал свои истории психотерапевту, он плакал. А я очень не хочу вас расстраивать». Согласно замыслу, должен получиться проект, сочетающий в себе самые яркие черты комедии и драмы.

Кирилл называет «стендакль» автобиографическим, но подробности не раскрывает. «История пока еще пишется. В прямом и переносном смысле» – ответил на наш вопрос актер.

«С «Обратным билетом» обычно связано ощущение радости, если ты возвращаешься из долгой и трудной командировки, либо печали, если приходится заканчивать полюбившийся отпуск. Но главное, пока ты им не воспользовался, остается ощущение, что возможно все. Нет, потом это ощущение тоже остается, но уже не так, не тогда и не с теми. «Обратный билет» не посвящен конкретному перелету, он посвящен ощущению этого обратного билета в заднем кармане».

Подводить промежуточные итоги актер собирается, что называется, шутя, а рассматривать знаковые для себя фрагменты собственной биографии – сквозь призму самоиронии: «Только юмор может спасти, – уверен Кирилл Сафонов. – Мы живем в то время, что иногда юмор – это последняя соломинка, чтобы не поехала крыша, особенно если крыша соломенная. Но помните, в каждой шутке есть только доля шутки, все остальное – правда». Другими словами, стендап-спектакль «Обратный билет» – это несерьезный разговор о серьезных вещах. И наоборот.

«Война не закончилась, – добавляет Кирилл. – И как подниматься и идти вперед, выступать перед зрителем, веселить его, грустить его… Слишком много изменилось, слишком много приоритетов поменялось. Но, чтобы не происходило, нужно помнить, уныние – это страшный грех. Мы справимся».

Ближайшие представления стендап-спектакля «Обратный билет» состоятся:

28 февраля, среда, 20:00, Кирьят-Хаим – зал «Бейт-Наглер».

6 марта, среда, 20:00, Петах-Тиква – зал «Шарет».

9 марта, суббота, 20:00, Нетания – Аудиториум им. Арика Айнштейна.

12 марта, вторник, 20:00, Реховот – зал «Центр наследия йеменской культуры».

Информация и билеты в кассе «biletru»: https://biletru.co.il/events/kirill-safonov-izrailskiy-tur/

Автор снимков – Михаил Рыжов. Фото представлены организатором гастролей – компанией MAK International Production ltd

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting