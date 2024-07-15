О любви и не только

В сентябре израильские зрители увидят премьеру музыкального спектакля «Две судьбы», открывающий двери в мир одной из самых ярких и трогательных пар в шоу-бизнесе — актёра Кирилла Сафонова и певицы Саши Савельевой.

Кирилл Сафонов завоевал сердца зрителей разноплановыми, мастерски сыгранными ролями в театре и кино и неподдельной искренностью. Саша Савельева покорила публику неповторимым вокалом, обаянием и чарующей улыбкой. Вместе они создали уникальный дуэт не только в жизни, но и на сцене.

Имя красивого и харизматичного актера Кирилла Сафонова хорошо известно не только в Израиле, но и далеко за его пределами – он объездил полсвета с гастролями, а уж фильмы и сериалы с его участием смотрят и любят везде, где есть телевизор.

История жизни Кирилла сама похожа на захватывающий сериал – прежде чем стать актером, он успел поработать и грузчиком, и водителем, и художником. Еще подростком уехал на заработки на Север, учился в ГИТИСе в мастерской Андрея Гончарова, играл в театрах имени Маяковского и Станиславского в Москве, а приехав в Израиль, за два месяца выучил иврит и начал выступать на сцене «Гешера».

Саша Савельева – одна из самых ярких выпускниц телевизионного шоу «Фабрика звезд». С ранних лет она серьезно занималась музыкой и фигурным катанием, даже попала в группу олимпийского резерва. Ей прочили чемпионские титулы, но девушка выбрала музыку и поступила в училище имени Гнесиных. В составе группы «Фабрика» Саша удостоилась нескольких престижных музыкальных наград. Коллеги и подруги всегда восхищались её сильным характером и системой моральных ценностей, через которую она никогда не переступает.

В июне прошлого года Кирилл Сафонов представил в Израиле свой первый стендап-спектакль «Обратный билет», в котором правдиво сыграл и показал себя и свою яркую, полную счастливых и драматических моментов, триумфов и курьезов жизнь. Приуроченная к юбилею артиста премьера состоялась в Ашкелоне, где живет его семья, а затем постановка с большим успехом была показана во многих городах страны.

И вот теперь на театральных сценах и концертных площадках Израиля можно будет вновь увидеть этого замечального актера – уже не одного.

Впервые семейный дуэт Кирилла Сафонова и Саши Савельевой становится также творческим в потрясающем спектакле, где музыка соединяется с поэзией.

Музыкальный спектакль «Две судьбы» – это история о влюбленных, чьи пути переплелись в мелодии любви и гармонии. Это проникновенный рассказ о том, как музыка и любовь могут слиться в единое целое. Это история о том, что настоящие чувства и поддержка близкого человека способны преодолеть любые преграды и наполнить жизнь светом и радостью.

Кирилл и Саша поделятся своими личными переживаниями, расскажут о тех моментах, которые стали важными вехами на их жизненном пути. Зрители окунутся в мир музыки, где звуки и слова оживают в песнях Саши. Истории, которые рассказывают артисты, полны нежности и тепла. Первые встречи, совместные мечты, преодоление трудностей и маленькие радости, которые делают их жизнь особенной. Зрители не только станут свидетелями их профессиональных достижений, но и узнают о том, что их вдохновляет и делает счастливыми.

Представления музыкального спектакля «Две судьбы» состоятся:

20 сентября, пятница, 20:00, Кармиэль – «Гейхал а-тарбут».

22 сентября, воскресенье, 20:00, Ашкелон – «Гейхал а-тарбут».

27 сентября, пятница, 20:00, Беэр-Шева – Центр сценических искусств – большой зал.

30 сентября, понедельник, 20:00, Хайфа – зал «Раппопорт».

8 октября, вторник, 20:00, Нетания – «Гейхал а-тарбут» – Аудиториум.

Информация и билеты: https://bit.ly/3Y9P7jI

Фото: Лев Гельфанд

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting