«Соломенная крыша»: премьера в Израиле – стендап-спектакль «Обратный билет» Кирилла Сафонова

Верхнее фото% Кирилл Сафонов @ Михаил Рыжов. Фото представлено компанией MAK International Production ltd

Имя этого красивого харизматичного израильского актера театра и кино очень хорошо известно, не только в Израиле, но и далеко за его пределами – он объездил полсвета с гастролями, а уж фильмы и сериалы с его участием смотрят и любят везде, где есть телевизор.

В июне в Израиле Кирилл Сафонов представляет свою театральную премьеру – стендап-спектакль «Обратный билет», в котором он правдиво сыграет и покажет себя и свою яркую, полную счастливых и драматичных моментов, триумфов и курьезов, жизнь.

Постановка приурочена к юбилею артиста. На вопросы о жанре Кирилл уклончиво отвечает: «Автобиографический стендакль». На вопросы о содержании: «О жизни и о себе». Коротко, но очень ёмко. «В мире так много всего, зрители видели так много разного и удивительного, что мне нечего им предложить… только себя. А по поводу жанра, ну, это производная от двух понятий «stand up» и спектакль. Почему там стендап и причем здесь я, спросите вы? Просто мы живем в то время, когда юмор — это единственное средство, позволяющее не сойти с ума. Многим кажется, что моя история — это история счастливчика, но знаете, когда я рассказывал свои истории психотерапевту, он плакал. А я очень не хочу вас расстраивать». Согласно замыслу, должен получиться проект, сочетающий в себе самые яркие черты комедии и драмы.

Кирилл называет «стендакль» автобиографическим, но подробности пока не раскрывает. Так что, чему будет посвящен проект: Москве или Израилю, детству во Львове или юности в Сибири, съемкам в «Татьянином дне» или в «Улыбке пересмешника», «Гешеру» или «Современнику», мы пока не знаем. «История пока еще пишется. В прямом и переносном смысле» – ответил на наш вопрос актер.

«С «Обратным билетом» обычно связано ощущение радости, если ты возвращаешься из долгой и трудной командировки, либо печали, если приходится заканчивать полюбившийся отпуск. Но главное, пока ты им не воспользовался, остается ощущение, что возможно все. Нет, потом это ощущение тоже остается, но уже не так, не тогда и не с теми. «Обратный билет» не посвящен конкретному перелету, он посвящен ощущению этого обратного билета в заднем кармане».

Подводить промежуточные итоги актер собирается, что называется, шутя, а рассматривать знаковые для себя фрагменты собственной биографии – сквозь призму самоиронии: «Только юмор может спасти, – уверен Кирилл Сафонов. – Мы живем в то время, что иногда юмор – это последняя соломинка, чтобы не поехала крыша, особенно если крыша соломенная. Но помните, в каждой шутке есть только доля шутки, все остальное – правда».

Другими словами, стендап-спектакль «Обратный билет» – это несерьезный разговор о серьезных вещах. И наоборот.

Отметить свою юбилей актер решил на подмостках близкого его сердцу Ашкелона, где живет его семья.

«Это представление не будет похоже на последующие, – интригует Кирилл Сафонов. – Обещаю, в Ашкелоне оно будет особенным. Ведь мы соберемся не просто хорошо провести время, но и отметить мой 50-й день рождения, мой юбилей. Уверен, лучшей компании, чем вы, мне не найти. Что придумаю? Не знаю, но я люблю удивлять друзей».

24 июня, 21.00, в зале «Гейхал а-Тарбут» в Ашкелоне. Информация и билеты в кассе «biletru»: https://biletru.co.il/events/kirill-safonov-v-izraile/

Скоро по всей стране!

Автор снимков – Михаил Рыжов. Фото представлены организатором гастролей – компанией MAK International Production ltd

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting