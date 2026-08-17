«Труды и дни». Визит в студию: Ури Самет

Тель-Авивская биеннале искусств и дизайна 2026 «Труды и дни»

20.04.26 — 07.11.26

Дела и дни, визит в студию: Ури Самет



Ури Самет. Творец и дизайнер, работающий на стыке множества дисциплин. Старший преподаватель на факультете дизайна колледжа Шенкар. Один из основателей отделения дизайна ювелирных изделий.

Где находится твоя студия?

С периода коронавируса моя студия существует в раздробленном формате. С началом ограничений и необходимостью сохранить непрерывность работы я перенёс большую часть оборудования и деятельности в домашний кабинет, который постепенно превратился в своего рода действующую мини-студию. Тяжёлые инструменты и системы остались храниться в отдельном помещении.

Как бы ты представил себя через свою творческую практику?

Моя практика характеризуется мультидисциплинарным подходом, движущимся в пространстве между искусством, технологией и промышленностью, и взращивающим культуру исследования, любопытства и творческого мышления. Точки соприкосновения и напряжения между древними традициями и технологическими инновациями служат для меня постоянным источником исследования и вдохновения и лежат в основе многих проектов и работ, которые я создаю.

Что присутствует вокруг тебя во время работы – материалы, объекты, образы, свет или звук, сопровождающие процесс?

Моя студия похожа на своего рода шахту – пространство, переполненное материальными и технологическими коллекциями. Я фанат рабочих инструментов и уникальных сырьевых материалов. У меня есть коллекция из десятков, если не сотен, инструментов, с помощью которых можно выполнить почти любое точное ручное действие. Подобно самим работам, моя рабочая среда также существует на пересечении традиции и инновации: рядом со старинными инструментами, часть из которых уже не существует, работают 3D-принтеры и передовые компьютерные программы.

Как выглядит твой рабочий распорядок?

Академическая деятельность и творческая деятельность всегда были для меня двумя параллельными и взаимодополняющими путями, между которыми я непрерывно распределяю своё время. Наряду с преподаванием в Шенкаре я забочусь о сохранении значимого места и для моей личной работы. С годами у меня укрепилось понимание того, что эти два мира не существуют раздельно, а взаимно питают друг друга. Процессы, материалы и открытия, развивающиеся в рамках работы в студии, находят свой путь в преподавание и диалог со студентами, и одновременно многое из того, с чем я сталкиваюсь в академической деятельности, вносит вклад в мою личную практику.



Ури Самет, фото: Яэль Лихтенштейн, снято в рамках проекта фотосъёмки художников биеннале «Дела и дни» в МУЗА, Музей Эрец-Исраэль, Тель-Авив

Над чем ты работаешь в эти дни?

Своё время в студии я также делю между двумя основными направлениями деятельности. С одной стороны, я работаю с индустрией как дизайнер и консультант, в основном в области моей специализации – очках, и в частности в дизайне оправ для «умных» систем зрения. С другой стороны, я забочусь о том, чтобы уделять время самостоятельной и экспериментальной работе, и каждый год откликаюсь на несколько открытых конкурсов на дизайнерские выставки, главным образом в области современного ювелирного искусства, в Израиле и за его пределами.

Какие идеи, вопросы или темы занимают тебя в этот период – на эстетическом, материальном или концептуальном уровне?

Дизайн – это средство активного участия в мире – способ справляться с вызовами, формулировать идеи и создавать значимые впечатления. Мы живём в разгар культурно-технологической революции, о полных последствиях которой для реальности каждого из нас пока рано судить. Искусственный интеллект уже сегодня оказывает заметное – позитивное, а порой и неоднозначное – влияние на процессы дизайна, в основном в исследовательских, планировочных и концептуальных аспектах, но в ближайшем будущем также и на практическом и производственном уровнях. Вызов заключается не только в освоении технологии, но и в развитии способности понимать, когда правильно к ней прибегать, а когда нет.

Происходили ли в последнее время изменения в твоём образе работы – в темпе, в выборе материалов или в темах, которыми ты занимаешься?

Как и следовало ожидать, последний период оказывает большое влияние на окружение и на меня, а следовательно, и на мои работы. Мы живём в потрясающей реальности, и это имеет свои последствия. Я нахожу утешение в ремесле и стараюсь освобождать как можно больше времени для творчества. Это исцеляет.

Расскажи о своей работе, представленной на биеннале, что привело тебя к ней и что за ней стоит?

Конкурс биеннале сразу же связал меня с одной из самых любимых мною скульптурок в истории искусства – статуэткой Виллендорфской Венеры (Venus of Willendorf, circa 30,000 BC).

«Через диалог между древним знанием и мудростью и современными ремеслом и дизайном», как написано в условиях конкурса, я решил попытаться создать воображаемый диалог с создателем (или создательницей) этой канонической статуэтки. С помощью исследований и технологий искусственного интеллекта я стремился спроектировать и создать новую версию статуэтки. Посредством компьютерной 3D-программы я изменил положение рук с их изначального места (сложенных на груди) на раскрытое положение в жесте принятия, вмещения – жесте, представляющем дополнительную ценность, так что помимо женственности и плодородия он подчёркивает также аспект эмпатии – ценности, находящейся в упадке и необходимой в наши дни, возможно, более чем когда-либо.

Работа основана на открытом файле, подготовленном на основе сканирования оригинальной статуэтки Музеем естественной истории в Вене, где она сегодня экспонируется, и является результатом процесса, включающего 3D-печать, изготовление силиконовых форм, отливку модели желаемой статуэтки из специально подготовленного сплава, имитирующего камень, и её установку в специальную оправу броши, изготовленную вручную в технике классического ювелирного искусства.



Ури Самет, «Венера 2.0», 2025, фото предоставлено художником