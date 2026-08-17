«Труды и дни». Визит в студию: Ури Самет

Ури Самет. Фото: Яэль Лихтенштейн, снято в рамках фотопроекта «Дела и дни», посвящённого художникам биеннале, в МУЗА — Музее Эрец-Исраэль, Тель-Авив.
Фотографии и истории из мастерских художников Биеннале.
Источник публикации — www.eretzmuseum.org.il/post/מעשים-וימים-ביקור-סטודיו-אורי-סאמט/
Тель-Авивская биеннале искусств и дизайна 2026 «Труды и дни»
20.04.26 — 07.11.26
В музее Эрец-Исраэль (MUZA) до конца ноября 2026 года проходит биеннале искусства и дизайна «Труды и дни» — одно из самых интересных событий в мире крафта, искусства и музейного дела в Израиле в нынешнем году. О биеннале можно рассказывать бесконечно: почти 200 участников, экспозиции во всех павильонах музея, разнообразные сотрудничества и совместные проекты. На биеннале проводятся экскурсии, в том числе на русском языке, и организованы встречи с кураторами и участниками биеннале. Расписание экскурсий и встреч — на сайте MUZA הביאנלה לאומנויות ולעיצוב תל אביב 2026 — מוזיאון ארץ ישראל
Фотографии и истории из студий художников биеннале
Каждое произведение несет в себе историю, которая не всегда рассказывается на выставке. Серия постов «Визит в студию» позволяет встретиться с художниками Биеннале искусств и дизайна в их самом интимном пространстве — студии, где идея превращается в материал. Они делятся с нами творческим процессом и рутиной работы, источниками вдохновения и историями, стоящими за работами, представленными на выставке.
Тель-Авивская биеннале искусств и дизайна 2026 «Труды и дни»
20.04.26 — 07.11.26
Дела и дни, визит в студию: Ури Самет
Ури Самет. Творец и дизайнер, работающий на стыке множества дисциплин. Старший преподаватель на факультете дизайна колледжа Шенкар. Один из основателей отделения дизайна ювелирных изделий.
Где находится твоя студия?
С периода коронавируса моя студия существует в раздробленном формате. С началом ограничений и необходимостью сохранить непрерывность работы я перенёс большую часть оборудования и деятельности в домашний кабинет, который постепенно превратился в своего рода действующую мини-студию. Тяжёлые инструменты и системы остались храниться в отдельном помещении.
Как бы ты представил себя через свою творческую практику?
Моя практика характеризуется мультидисциплинарным подходом, движущимся в пространстве между искусством, технологией и промышленностью, и взращивающим культуру исследования, любопытства и творческого мышления. Точки соприкосновения и напряжения между древними традициями и технологическими инновациями служат для меня постоянным источником исследования и вдохновения и лежат в основе многих проектов и работ, которые я создаю.
Что присутствует вокруг тебя во время работы – материалы, объекты, образы, свет или звук, сопровождающие процесс?
Моя студия похожа на своего рода шахту – пространство, переполненное материальными и технологическими коллекциями. Я фанат рабочих инструментов и уникальных сырьевых материалов. У меня есть коллекция из десятков, если не сотен, инструментов, с помощью которых можно выполнить почти любое точное ручное действие. Подобно самим работам, моя рабочая среда также существует на пересечении традиции и инновации: рядом со старинными инструментами, часть из которых уже не существует, работают 3D-принтеры и передовые компьютерные программы.
Как выглядит твой рабочий распорядок?
Академическая деятельность и творческая деятельность всегда были для меня двумя параллельными и взаимодополняющими путями, между которыми я непрерывно распределяю своё время. Наряду с преподаванием в Шенкаре я забочусь о сохранении значимого места и для моей личной работы. С годами у меня укрепилось понимание того, что эти два мира не существуют раздельно, а взаимно питают друг друга. Процессы, материалы и открытия, развивающиеся в рамках работы в студии, находят свой путь в преподавание и диалог со студентами, и одновременно многое из того, с чем я сталкиваюсь в академической деятельности, вносит вклад в мою личную практику.
Ури Самет, фото: Яэль Лихтенштейн, снято в рамках проекта фотосъёмки художников биеннале «Дела и дни» в МУЗА, Музей Эрец-Исраэль, Тель-Авив
Над чем ты работаешь в эти дни?
Своё время в студии я также делю между двумя основными направлениями деятельности. С одной стороны, я работаю с индустрией как дизайнер и консультант, в основном в области моей специализации – очках, и в частности в дизайне оправ для «умных» систем зрения. С другой стороны, я забочусь о том, чтобы уделять время самостоятельной и экспериментальной работе, и каждый год откликаюсь на несколько открытых конкурсов на дизайнерские выставки, главным образом в области современного ювелирного искусства, в Израиле и за его пределами.
Какие идеи, вопросы или темы занимают тебя в этот период – на эстетическом, материальном или концептуальном уровне?
Дизайн – это средство активного участия в мире – способ справляться с вызовами, формулировать идеи и создавать значимые впечатления. Мы живём в разгар культурно-технологической революции, о полных последствиях которой для реальности каждого из нас пока рано судить. Искусственный интеллект уже сегодня оказывает заметное – позитивное, а порой и неоднозначное – влияние на процессы дизайна, в основном в исследовательских, планировочных и концептуальных аспектах, но в ближайшем будущем также и на практическом и производственном уровнях. Вызов заключается не только в освоении технологии, но и в развитии способности понимать, когда правильно к ней прибегать, а когда нет.
Происходили ли в последнее время изменения в твоём образе работы – в темпе, в выборе материалов или в темах, которыми ты занимаешься?
Как и следовало ожидать, последний период оказывает большое влияние на окружение и на меня, а следовательно, и на мои работы. Мы живём в потрясающей реальности, и это имеет свои последствия. Я нахожу утешение в ремесле и стараюсь освобождать как можно больше времени для творчества. Это исцеляет.
Расскажи о своей работе, представленной на биеннале, что привело тебя к ней и что за ней стоит?
Конкурс биеннале сразу же связал меня с одной из самых любимых мною скульптурок в истории искусства – статуэткой Виллендорфской Венеры (Venus of Willendorf, circa 30,000 BC).
«Через диалог между древним знанием и мудростью и современными ремеслом и дизайном», как написано в условиях конкурса, я решил попытаться создать воображаемый диалог с создателем (или создательницей) этой канонической статуэтки. С помощью исследований и технологий искусственного интеллекта я стремился спроектировать и создать новую версию статуэтки. Посредством компьютерной 3D-программы я изменил положение рук с их изначального места (сложенных на груди) на раскрытое положение в жесте принятия, вмещения – жесте, представляющем дополнительную ценность, так что помимо женственности и плодородия он подчёркивает также аспект эмпатии – ценности, находящейся в упадке и необходимой в наши дни, возможно, более чем когда-либо.
Работа основана на открытом файле, подготовленном на основе сканирования оригинальной статуэтки Музеем естественной истории в Вене, где она сегодня экспонируется, и является результатом процесса, включающего 3D-печать, изготовление силиконовых форм, отливку модели желаемой статуэтки из специально подготовленного сплава, имитирующего камень, и её установку в специальную оправу броши, изготовленную вручную в технике классического ювелирного искусства.
Ури Самет, «Венера 2.0», 2025, фото предоставлено художником