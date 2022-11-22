На верхнем фото – Йогев Шитрит. © Yossi Zwecker



Йоги и гнауа. Трио Йогева Шитрита в Музее Иланы Гур – 1 декабря 2022 года

Йоги – так друзья называют отличного джазового барабанщика Йогева Шитрита, который после турне по городам Германии и после выступления в Азербайджане на фестивале Baku Jazz Festival, вновь дает концерт со своим трио в Музее Иланы Гур в Яффо – в четверг, 1 декабря. А гнауа – gnawa – это смесь африканских, берберских и арабских религиозных песнопений и ритмов. Гнауа – музыка, которая была и остается вдохновением для исполнителей джаза, блюза, рок-н-ролла и даже рока. Музыка трио Йогева Шитрита вмещает всё – и гнауа тоже.

Эта музыка ритмична, размашиста, весела, мелодична, жива, представляя собой инструментальный андалузский джаз и его взаимосвязи и взаимовлияния с музыкой израильской, марокканской, с традиционным и современным джазом, и с музыкой мира, сочетая классические джазовые импровизации и этническую музыку. При этом творчество Йогева Шитрита берет начало в неоклассике, многие задаваемые им музыкальные темы выдержаны в этом стиле. С развитием каждой композиции начинают действовать правила джаза, постепенно усложняется аранжировка, звучат импровизации каждого из участников ансамбля, в которых можно услышать музыку мира.

Йогев Шитрит – барабанщик и композитор, бакалавр музыковедения Еврейского университета, выпускник школы Drummers Collective в Нью-Йорке и джазового колледжа

Rimon в Израиле. Его трио, начиная с 2016 года, выступало более чем в тридцати странах на фестивалях и в клубах, в том числе и на престижном Панамском джазовом фестивале,в Кеннеди-центре в Вашингтоне, на престижных сценах в США, в Италии, Гватемале, Казахстане, Коста-Рике, на Гаити, в Германии, Дании, Австрии, Латвии – практически везде. Йогев Шитрит – один из основателей известнейшей хип-хоп и фанк группы Coolooloosh, получившей широкую международную известность, игравшей, среди прочих, также с Кевином Махогани, Пауло Морелло и Чучито Вальдесом.

В 2016 году Шитрит основал свое трио с целью исполнять авторскую музыку. Записал и спродюсировал дебютный альбом «New Path» в сентябре 2016 года, и с тех пор группа выступает практически без перерыва. В марте 2019 года на джазовом фестивале Jazz Globus в Иерусалиме был записан концертный альбом «AS IS!», а в январе 2020 года Йогев выпустил свой второй студийный альбом «Безмятежность» – «Serenity». Сейчас его трио работает над третьим студийным альбомом.

Альбомы «New Path» и «Serenity» содержат инструментальные произведения, написанные, аранжированные и спродюсированные Шитритом, который играет на ударных и перкуссии. Он элегантно сочетает традиционную североафриканскую музыку, гнауа, андалузскую музыку своего марокканского наследия с современным джазом, еврейской и средиземноморской музыкой. Его влияние фанка и драм-н-бейса также заметно на некоторых треках. Шитрит также записывался и выступал со многими известными артистами, включая Чучито Вальдеса, Арни Лоуренса, Тиа Фуллер, Пауло Морелло, Кевина Махогани и других. Кроме того, Шитрит регулярно выступает в качестве внештатного исполнителя в различных проектах.

Давид Шитрит – пианист и музыкант, выпускник New York New School, играл с лучшими музыкантами страны, среди которых Мики Габриэлов, Захава Бен, Ран Данкер и Эли Батнер, выступал с различными ансамблями в клубах Нью-Йорка и всего мира. Давид Шитрит читает лекции по импровизации и латиноамериканской музыке в

колледже Rimon.

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Джазовое трио барабанщика Йогева Шитрита

Музей Иланы Гур. Четверг, 1 декабря 2022 года. Концерт в главном зале музея.

Давид Шитрит – фортепиано

Аври Борохов – бас

Йогев Шитрит – ударные, мелодии и продакшн

19:00 экскурсии по музею на русском языке и иврите

20:00 концерт в главном зале музея

Цена билета на весь вечер (включая концерт, экскурсию, входной билет в музей и сангрию) – 125 шекелей.

Заказ билетов по ссылке https://tinyurl.com/5c3pdkrb или по телефону 03-6837676.

Страница мероприятия – https://www.facebook.com/events/1549078645537075

Линки на видео:

https://www.youtube.com/watch?v=3HEevxrO28w

https://www.youtube.com/watch?v=USA3NYld42Y

https://www.youtube.com/watch?v=F9-q69ZciSw&t=2769s

Сайты:

www.yogevshetrit.com

YouTube

Instagram

Bandcamp

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Soundcloud

https://www.facebook.com/yogev.shitrit.3

https://soundcloud.com/yogevshetrit

https://yogevshetrit.bandcamp.com/album/serenity-yogev-shetrit-trio

https://www.instagram.com/yogevshetrit/

https://www.youtube.com/user/yogibombom

Количество мест ограничено!

Страница музея Иланы Гур на русском языке – https://www.facebook.com/ilanagoormuseumoldjaffa/

Сайт музея – http://www.ilanagoormuseum.org/

Фотография – © Yossi Zwecker – предоставлено Йогевом Шитритом