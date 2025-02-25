Юлиан Рахлин и Иерусалимский симфонический оркестр. Особый концерт в столице в преддверии турне по Европе

Верхнее фото: Шира Фукс – photo by ©Tammy Bar Shay

Иерусалимский симфонический оркестр исполнит 12 марта в зале Генри Крауна в Иерусалимском театре Симфонию № 4 Чайковского, Симфониетту № 1 («На еврейские темы») Мечислава Вайнберга, а также Концерт № 1 для скрипки с оркестром Бруха. За дирижерским пультом – маэстро Юлиан Рахлин. В скрипичном концерте Бруха солирует юная талантливая скрипачка Шира Фукс.

Еще в прошлом сезоне, перед израильской премьерой Симфониетты № 1 («На еврейские темы») Мечислава Вайнберга Юлиан Рахлин говорил, что мечтает исполнить это произведение с Израильским симфоническим оркестром в Европе. Гастрольное турне ИСО по городам Германии и Австрии пройдет во второй половине марта с различными программами, а вот 18 марта в Вене прозвучит концерт с точно такими же произведениями, как и в Иерусалиме – с сочинениями Чайковского, Вайнберга и Бруха, в популярнейшем скрипичном концерте которого 12 марта будет солировать Шира Фукс.

Музыкальный руководитель ИСО, маэстро Юлиан Рахлин как-то сказал в одном из интервью: «Мне очень важно давать возможность выходить на сцену молодым исполнителям и знакомить слушателей с новыми именами – с молодыми исполнителями-солистами и дирижерами». Одной из таких исполнительниц и является Шира Фукс – 13-летняя израильская скрипачка, которая в настоящее время учится у Светланы Абрам и профессора Сергея Островского. Шира Фукс играет в Молодежном симфоническом оркестре Раананы под управлением профессора Гая Пората и является активным участником мастер-классов «Кешет-Эйлон» с 2022 года. В 2023 году она выступала в Программе молодых исполнителей на струнных инструментах в Иерусалимском музыкальном центре.

Несмотря на юный возраст, у Ширы Фукс уже немалый опыт выступлений в Израиле и за рубежом. Она исполняла сольные произведения с Иерусалимским симфоническим оркестром и Израильским филармоническим оркестром в 2023 году и выступала на Национальном дне скрипки в программе «Мафтеах» в 2024 году. Кроме того, она участвовала в гала-концертах «Кешет-Эйлон» в Израиле и Нью-Йорке (2024), выступала в престижном Карнеги-холле (2024) и играла в Бельгии на летнем курсе Musica Mundi в 2023 и 2024 годах, исполняя как камерную, так и сольную музыку. Шира получила международное признание, завоевав призы на различных национальных и международных конкурсах. Она лауреат 1-х премий ежегодных конкурсов «Музыкальная весна» и «Молодой виртуоз», проводимых в Раанане (2018–2020); обладательница 1-й премии на национальном конкурсе «Кешет Эран» (2023), золотой медали Лондонского конкурса молодых музыкантов (2023) и премии «Скрипач года» конкурса «Молодой музыкант года» в Лондоне (2023). Она также заняла первые места на 8-м Стокгольмском международном музыкальном конкурсе (2021) и Международном конкурсе концертных артистов (2024). Шира является обладателем стипендии фонда «Америка – Израиль» и с 2023 года играет на скрипке, предоставленной ей фондом.

Макс Брух (1838-1920), обладатель Моцартовской стипендии, ученик Фердинанда Гиллера и Карла Рейнеке, художественный руководитель ряда оркестров и музыкальных учреждений, в частности, факультета композиции Высшей школы музыки в Берлине в 1893-1910 годах, был известен современникам как автор симфоний, опер, ораторий, других сочинений для хора и оркестра. Ныне же его знают, прежде всего, по сочинениям в жанре инструментального концерта, а также по пьесе «Коль нидрей» для виолончели с оркестром, основанной на мелодии из еврейской литургии (из-за чего нацисты впоследствии ошибочно посчитали его, немца, евреем и запретили исполнение его музыки).

Скрипичный концерт № 1 соль минор, op. 26 – первое из трех сочинений композитора в этом жанре, которое по популярности соперничает с мировыми хитами – концертами Мендельсона, Бетховена, Чайковского, Брамса, Сибелиуса.

Наброски этого произведения относятся к 1857 году, когда 19-летний Брух закончил консерваторию в Кёльне. Премьера первой редакции состоялась под управлением автора 24 апреля 1866 года в Кобленце. Композитор, однако, продолжал совершенствовать Концерт, советуясь с выдающимся скрипачом Йозефом Йоахимом, который впервые исполнил окончательную версию 7 января 1868 года в Бремене. Вскоре Концерт прозвучал и в других городах. На титульном листе партитуры стоит посвящение: «Йозефу Йоахиму в знак дружбы». Произведение вскоре включили в свой репертуар Фердинанд Давид и Леопольд Ауэр, а затем и другие крупнейшие скрипачи мира.

Два других произведения, которые прозвучат 12 марта в Иерусалиме на особом концерте накануне гастролей по Европе – Симфония № 4 П. И. Чайковского и Симфониетта № 1 («На еврейские темы») Мечислава Вайнберга.

В творчестве Петра Ильича Чайковского Симфония № 4 считается знаковым сочинением, открывшим новый этап в развитии мирового симфонизма. Чайковский работал над ней зимой 1876-1877 годов. В начале 1877 года из-за различного рода неприятностей настроение композитора было подавленным. Усиливала хандру и русско-турецкая война. Военные действия всегда ассоциировались у Петра Ильича с образом фатума, рокового начала. Чтобы как-то развеяться, композитор покинул Россию и на довольно продолжительное время обосновался в Италии, где в конце 1877 года и завершил 4-ю симфонию. О ее создании Чайковский подробно рассказывал в письмах к Надежде Филаретовне фон Мекк, которой она и была позже посвящена.

Правда, композитор прямо не назвал в посвящении имя своей благодетельницы, поддерживавшей его финансово. На первой странице партитуры написано: «Моему лучшему другу». Ей же он довольно подробно описал и программу симфонии, которую тоже скрыл от слушателей.

Эта симфония считается первым симфоническим произведением, где Чайковский ввел тему рока. А первую часть он, по собственному признанию, построил по образцу бетховенской Пятой симфонии, в которой начальная тема определена автором: «Так судьба стучится в дверь».

Первое исполнение симфонии Чайковский доверил своему другу и покровителю, первому исполнителю большинства его симфонических сочинений московского периода Николаю Григорьевичу Рубинштейну. «Ты единственный капельмейстер в мире, на которого я могу положиться», – написал ему композитор.

Израильская премьера Симфониетты № 1 («На еврейские темы») для большого симфонического оркестра, ор. 41, Мечислава Вайнберга прошла в мае прошлого года. Композитор написал ее в тяжелом 1948 году. В январе того года в инсценированной̆ автокатастрофе был убит его тесть – великий̆ еврейский артист Соломон Михоэлс, начались аресты руководства Еврейского антифашистского комитета. Да и борьба с «безродными космополитами» была уже недалека. В февральском постановлении ЦК правящей партии в того же году лучшие композиторы страны были подвергнуты шельмованию за «антинародную формалистическую музыку». Имя Вайнберга в партийном приговоре не фигурировало, но и оно косвенно подразумевалось. Обращение в таких обстоятельствах к еврейской̆ тематике было шагом неординарным. (Что еще более поразительно, в том же году Шостакович написал свой цикл «Из еврейской̆ народной̆ поэзии»!)

Накануне прошлогодней премьеры Симфониетты № 1 в Израиле Юлиан Рахлин отметил: «Я всегда мечтал исполнить музыку Вайнберга с Иерусалимским симфоническим оркестром, которым имею честь руководить… В этой фантастической по музыкальному воздействию Симфониетте звучат очень яркие еврейские темы, и я уверен, что она займет важное место в программе наших концертов».

Мечислав (Моисей) Вайнберг (1919-1996) родился в Варшаве. Он вырос в музыкально-театральной еврейской семье и впитал национальные традиции, атмосферу музыки и театра. Он учился в Варшавской консерватории, считался одним из самых перспективных молодых польских пианистов и композиторов. Однако в начале Второй мировой войны, убегая от наступающих немецких войск навстречу вторгшейся с востока Красной Армии, он оказался в СССР. Пограничник, оформлявший документы, записал его Моисеем, это имя он и носил последующие сорок лет.

Отец, мать, сестра и брат Мечислава погибли в Варшавском гетто. Самому же

Вайнбергу довелось испытать и пережить то же, что и многим советским композиторам: жесткую критику (в период «антиформалистических» кампаний на рубеже 1940-50-х) и признание, звездные годы и полузабвение в конце жизни. В 1948 году по приказу Сталина был убит его тесть Соломон Михоэлс, за Вайнбергом установили слежку.

В ночь на 7 февраля 1953 года музыкант был арестован и 78 дней провел в Бутырской̆ тюрьме. Только смерть Сталина и ходатайство Шостаковича спасли его.

Перу Мечислава Вайнберга принадлежит 22 симфонии, 17 струнных квартетов, 7 опер, 6 инструментальных концертов, 3 балета, 30 сонат… Его сочинения регулярно издавались, их исполняли и записывали выдающиеся музыканты: Эмиль Гилельс, Мария Гринберг, Леонид Коган, Мстислав Ростропович, Даниил Шафран, Геннадий Рождественский, Кирилл Кондрашин и оркестр Московской филармонии, Московский камерный оркестр под управлением Рудольфа Баршая, БСО под руководством Владимира Федосеева, Квартеты имени Бородина и имени Бетховена, многие другие музыканты. Но широкой публике в СССР он был знаком прежде всего по музыке к кинофильмам «Летят журавли», «Укротительница тигров», «Последний дюйм», «Афоня», мультфильмам «Винни-Пух», «Каникулы Бонифация», «Двенадцать месяцев»…

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Скрипач, альтист и дирижер, Юлиан Рахлин вырос и получил образование в Европе. Очень многое в его жизни связано с Израилем – с 1990 года он практически ежегодно приезжает к нам в страну. Главным дирижером Иерусалимского симфонического оркестра он является с осени 2023 года, возглавляя параллельно Симфонический оркестр Кристиансанна (столица Южной̆ Норвегии) с сезона 2023/24, а также являясь главным приглашенным дирижером Филармонического оркестра Турку (Финляндия) и художественным руководителем фестиваля во дворце Эстерхази в Айзенштадте (Австрия).

Юлиан Рахлин родился в 1974 году в Вильнюсе, в семье музыкантов (отец – виолончелист, мать – пианистка). В 1978-м семья эмигрировала из СССР. Рахлин учился в Венской консерватории у знаменитого педагога Бориса Кушнира и брал частные уроки у Пинхаса Цукермана.

Выиграв в 1988 году престижную награду «Юный музыкант года» конкурса «Евровидения» в Амстердаме, Рахлин приобрел мировую известность. Он стал самым молодым солистом в истории Венского филармонического оркестра. Его дебютным выступлением с этим коллективом дирижировал Риккардо Мути. С тех пор партнерами Юлиана являются лучшие оркестры и дирижеры.

Рахлин зарекомендовал себя и как замечательный альтист. Взявшись за альт по совету Пинхаса Цукермана, он начал карьеру на этом инструменте с участия в исполнении квартетов Гайдна. Сегодня в репертуаре Рахлина – все основные сольные и камерные сочинения, написанные для альта.

Со времени своего дирижерского дебюта в 1998 году Юлиан Рахлин сотрудничал с такими коллективами, как английский оркестр Академии святого Мартина в Полях, Копенгагенский филармонический̆ и Люцернский симфонический оркестры, Венский «Тонкюнстлероркестр», Национальный симфонический оркестр Ирландии, Филармонический оркестр Словении, Чешский и Израильский филармонические оркестры, оркестр Итальянской Швейцарии, «Виртуозы Москвы», Английский камерный оркестр, камерные оркестры Цюриха и Лозанны, «Камерата Зальцбург», Немецкий камерный филармонический оркестр Бремена.

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Иерусалимский симфонический оркестр

Дирижер – Юлиан Рахлин

Солистка – Шира Фукс (скрипка)

Среда, 12 марта | 19:30

«Театрон Иерушалаим», зал Генри КраунаВ программе:

Мечислав Вайнберг. Симфониетта № 1 («На еврейские темы)

Макс Брух. Концерт № 1 для скрипки с оркестром

Петр Ильич Чайковский. Симфония № 4

Заказ билетов: https://best.kassa.co.il/announce/81729

Текст подготовила Маша Хинич.

Фотографии: Юлиан Рахлин – © Julia Wesely, © Evgeny Evtiukho, © DG ART

Шира Фукс – ©Tammy Bar Shay

Оркестр – © David Vinokur

Пиар–агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting