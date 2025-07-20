88-й сезон Иерусалимского симфонического оркестра – полная (почти) программа

Иерусалимский симфонический оркестр (главный дирижер и художественный руководитель – маэстро Юлиан Рахлин) объявил программу будущего – то есть уже ближайшего сезона, 88-го по счету. Только в симфонической серии – 11 концертов.
Иерусалимский оркестр даст еще десятки вне абонементных концертов, будет участвовать рамках Конкурса им. Артура Рубинштейна весной 2026 года, а также даст концерты в рамках Фестиваля фортепиано и таких концертных серий, как Камерная серия в Мормонском университете; фортепианная и оперная серии; Семейный абонемент «Классика и легенды» в четырех частях; серия X – Неожиданные концерты в необычных форматах.
Напомню, что предстоящий сезон – уже третий сезон ISO под управлением дирижера и скрипача Юлиана Рахлина, сумевшего обновить репертуар оркестра, привлечь к сотрудничеству молодых израильских исполнителей и композиторов, знаменитых зарубежных исполнителей. А также провести гастроли оркестра за рубежом – в Германии и в Австрии – в залах Берлина, Мюнхена и Вены.
88-й сезон объединяет классику, израильскую музыку и международных солистов в насыщенной и вдохновляющей программе, продолжая традиции и соединяя западную симфоническую классику с ближневосточным колоритом, премьерами произведений израильских композиторов, приглашёнными дирижёрами и выдающимися исполнителями со всего мира.
Программа включает:
- Классические сочинения Моцарта, Брамса, Бетховена и Чайковского и других великих
- Современные и редкие произведения XX века
- Концерты с вокалистами и хоровыми коллективами
- Культурные мосты – проекты, объединяющий музыку разных континентов
- Семейные концерты и образовательные программы
- Новые проекты: сотрудничество с различными коллективами
Что же нас ждет в новом сезоне? Если кратко, то чудесная музыка и прекрасные исполнители. Подробности ниже…
ИЕРУСАЛИМСКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР (JSO)
СЕЗОН 2025–2026
Дорогие любители музыки!
Мы рады представить вам программу 88-го сезона Иерусалимского симфонического оркестра. Предлагаем вам приобрести абонемент Open Subscription и выбрать концерты на ваш вкус.
КЛАССИКА
Флагманская серия Иерусалимского симфонического оркестра под руководством музыкального руководителя маэстро Юлиана Рахлина при участии ведущих дирижёров и солистов из Израиля и из других стран. Предстоящий сезон обещает множество выдающихся музыкальных событий.
Классика 1 – воскресенье, 12.10.25
Иоганнес Брамс. Фортепианный концерт № 2, си-бемоль мажор, Op. 83
Иоганнес Брамс. Симфония № 2, ре мажор op. 73
Дирижёр: Юлиан Рахлин
Солистка: Анна Цыбульева (фортепиано)
Классика 2 – вторник, 2.12.25
Кшиштоф Пендерецкий. Двойной концерт для скрипки и альта (израильская премьера)
Юлиан Рахлин (скрипка)
Сара Мак-Эльрави (альт)
Дирижёр: Михаил Меринг
Также в программе: Фортепианный концерт № 2 Ференца Листа, Симфониетта № 1 Мечислава Вайнберга и Симфония № 9 «Из Нового Света» Антонина Дворжака.
Солист: Алон Карив (фортепиано)
Дирижер: Юлиан Рахлин
Классика 3 – среда, 14.1.26
Густав Малер. «Песнь о Земле»
Дирижёр: Роберт Тревиньо
Солисты: Юстина Грингите (меццо-сопрано), Николай Шукофф (тенор)
Классика 4 – четверг, 22.1.26
Сергей Прокофьев. Сюита из балета «Золушка»
Фредерик Шопен. Фортепианный концерт № 1, ми-минор, Op 11
Наама Перель-Цадок «И её голос не был услышан». Мировая премьера
Дирижёр: Станислав Кочановский
Николай Луганский (фортепиано)
Классика 5 – четверг, 5.2.26
Вольфганг Амадей Моцарт. Реквием, ре-минор
Иоганн Себастьян Бах. Концерт для двух скрипок с оркестром, BWV 1043, ре-минор
Дирижёр: Юлиан Рахлин
Певцы: Нофар Яакови, Моника-Эвелин Лийв, Юрий Круглов
Хор Collegium
Йенни Хюниген (скрипка)
Жанна Гандельман (скрипка)
Классика 6 – среда, 18.2.26
Джордж Гершвин «Кубинская увертюра» (1932)
Джордж Гершвин, Джазовая фортепианная рапсодия No 2. (Впервые в Израиле!)
Джордж Гершвин. Концертная постановка оперы «Порги и Бесс»
Дирижёр: Константин Орбелян
Пианист: Дмитрий Юдин
Ведущие солисты «Метрополитен-опера»:
Кевин Шорт (Порги)
Латония Мур (Бесс)
Классика 7 – среда, 18.3.26
Произведения Бернстайна, Бартока и Концерт для альта с оркестром корейского композитора Донхун Шина
Дирижёр: Хуанг Йи
Амихай Гросс (альт)
Леонард Бернстайн «Дивертисмент» для оркестра
Донхун Шина. Концерт для альта и оркестра
Бела Барток. Концерт для оркестра
Классика 8 – среда, 15.4.26
Мечислав Вайнберг. Симфоническая сюита: «Рапсодия на молдавские темы»
Арам Хачатурян. Концерт для скрипки с оркестром ре минор
Сергей Рахманинов «Симфонические танцы»
Диана Адамян (скрипка)
Дирижёр: Даниэль Райскин
Классика 9 – среда, 20.5.26
Густав Малер. Симфония № 5, до-диез минор
Иоганн Себастьян Бах. Концерт для гобоя и скрипки с оркестром
Беньямин Юсупов. «Гавриил» (израильская премьера)
Дирижёр и солист: Юлиан Рахлин (скрипка)
Нир Габриэли (гобой)
Классика 10 – воскресенье, 28.6.26
Пётр Ильич Чайковский. Концерт для фортепиано с оркестром № 1, си-бемоль минор, op. 23
Пётр Ильич Чайковский. Симфония № 6, «Патетическая», си минор, соч. 74
Дирижер: Юлиан Рахлин
Александр Малофеев (фортепиано)
Классика 11 – среда, 15.7.26
Фуад Ибрагимов дирижирует классическими произведениями XX века, связанными с балетом: «Бык на крыше» Дариюса Мийо, сюита «Дафнис и Хлоя» Мориса Равеля и «Кармен-сюита» Бизе – Родиона Щедрина.
КАМЕРНАЯ СЕРИЯ В МОРМОНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Маэстро Юлиан Рахлин и ведущие музыканты JSO принимают в гостях музыкантов-солистов в шести камерных концертах, которые пройдут в уникальном концертном зале на территории кампуса Мормонского университета на горе Скопус.
Вход свободный, но необходимо предварительное бронирование мест.
Четверг, 9.10.25 – произведения Дворжака и Брамса
Понедельник, 1.12.25 – произведения Пуленка и Шуберта
Вторник, 20.1.26 – произведения Прокофьева и Брамса
Вторник, 3.2.26 – произведения Яначека и Брамса
Четверг, 14.5.26 – произведения Бетховена, Сен-Санса и Брамса
Среда, 24.6.26 – произведения Россини, Гершвина и Шумана
ФОРТЕПИАННАЯ СЕРИЯ
Вокруг Бетховена!
Среда, 17.9.25
Гай Минтус и его трио исполняют оригинальные джазовые импровизации и аранжировки на любимые темы Бетховена.
Открытие и закрытие Фестиваля Фортепиано
Понедельник, 29.12.25, и среда, 31.12.25
Инициатива Иерусалимского театра
Открытие Международного конкурса пианистов имени Артура Рубинштейна
Понедельник, 27.4.26
Multipiano
Вторник, 5.5.26
Ансамбль из четырёх пианистов под руководством Томера Лева
ОПЕРА С JSO
Вечер Пуччини
В сотрудничестве с Иерусалимской оперой
Суббота, 25.10.25 | 20:00
Понедельник, 27.10.25
Джакомо Пуччини. Gala Opera. Одноактная опера «Плащ». II акт оперы «Тоска»
ИОГАНН ШТРАУС-СЫН, ОПЕРЕТТА «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
В сотрудничестве с The Vienna-Tel Aviv Vocal Connection
Четверг, 13.11.25 | 20:00 | Кирьят-Моцкин
Понедельник, 17.11.25 | 20:00 | Ришон ле-Цион
Среда, 19.11.25 | 20:00 | Петах-Тиква
Суббота, 22.11.25 | 20:00 | Иерусалим
Дирижёр: Давид Аронсон
Имена солистов будут объявлены позже.
Дон Паскуале. Опера-буффа Гаэтано Доницетти.
В сотрудничестве с Opera Piccolo
Февраль 2026
КЛАССИКА И ЛЕГЕНДЫ – СЕМЕЙНЫЙ АБОНЕМЕНТ
Волшебная серия в четырёх частях, приобщающая детей к классической музыке – на их языке и в их темпе! Каждая встреча посвящена определённой истории или теме.
«Ноладети ла-шалом» – понедельник, 20.10.25
Интерактивное музыкальное представление по мотивам любимых песен Узи Хитмана (к 20-летию со дня его смерти)
Участвует близкая соратница музыканта Хани Нахмиас
Удивительный мир балета – понедельник, 5.1.26
Путешествие в мир волшебства и красоты балета
В сотрудничестве с учениками Иерусалимской балетной школы
Алиса в стране чудес – понедельник, 9.3.26
Остроумная и юмористическая фантазия Александра Розенблата по мотивам музыкальной классики, от Баха до современных ритмов, и Льюиса Кэрролла – как если бы сам Чеширский кот дирижировал оркестром!
Император и соловей – Понедельник, 1.6.26
Тонкая адаптация китайской сказки Ханса Кристиана Андерсена, с прекрасной музыкой Евгения Левитаса.
Постановка театра «Маленький», режиссёр: Михаил Теплицкий
СЕРИЯ X – НЕОЖИДАННЫЕ КОНЦЕРТЫ В НЕОБЫЧНЫХ ФОРМАТАХ
Альбаре исполняет Жобина – суббота, 13.9.25
Международный джазовый ансамбль под руководством гитариста Альбаре присоединится к Иерусалимскому симфоническому оркестру для уникального вечера, посвящённого великому бразильскому композитору и отцу босса-новы – Антониу Карлосу Жобину.
Золотые хиты ABBA – понедельник, 27.1.26
Любимые хиты ABBA в симфонических аранжировках
Фламенко-концерт – понедельник, 30.3.26
Дирижёр Роит Фельденкрайс и танцовщица фламенко Ярден Амир представляют зажигательную программу музыки и танца, полных огня и страсти
Огни Парижа – среда, 10.6.26
Амос Тальмон дирижирует программой из французских шедевров наряду с классическими шансонами из репертуара Ива Монтана, Эдит Пиаф и других легендарных певцов
* Все концерты проходят в зале Генри Крауна (Иерусалимский театр – “Театрон Иерушалаим”), в 19:30, если не указано иначе
** Концерты камерной серии начинаются в 20:00
*** Концерты семейной серии начинаются в 17:00
Сайт оркестра – https://www.jso.co.il/
Программа сезона 2025/2026 в формате pdf: брошюра на иврите – https://www.jso.co.il/wp-content/uploads/PDF-Flip/index2.html
Программа сезона 2025/2026 в формате pdf: брошюра на английском языке – https://www.jso.co.il/wp-content/uploads/PDF-Flip/index3.html