88-й сезон Иерусалимского симфонического оркестра – полная (почти) программа

Иерусалимский симфонический оркестр (главный дирижер и художественный руководитель – маэстро Юлиан Рахлин) объявил программу будущего – то есть уже ближайшего сезона, 88-го по счету. Только в симфонической серии – 11 концертов.

Иерусалимский оркестр даст еще десятки вне абонементных концертов, будет участвовать рамках Конкурса им. Артура Рубинштейна весной 2026 года, а также даст концерты в рамках Фестиваля фортепиано и таких концертных серий, как Камерная серия в Мормонском университете; фортепианная и оперная серии; Семейный абонемент «Классика и легенды» в четырех частях; серия X – Неожиданные концерты в необычных форматах.

Напомню, что предстоящий сезон – уже третий сезон ISO под управлением дирижера и скрипача Юлиана Рахлина, сумевшего обновить репертуар оркестра, привлечь к сотрудничеству молодых израильских исполнителей и композиторов, знаменитых зарубежных исполнителей. А также провести гастроли оркестра за рубежом – в Германии и в Австрии – в залах Берлина, Мюнхена и Вены.

88-й сезон объединяет классику, израильскую музыку и международных солистов в насыщенной и вдохновляющей программе, продолжая традиции и соединяя западную симфоническую классику с ближневосточным колоритом, премьерами произведений израильских композиторов, приглашёнными дирижёрами и выдающимися исполнителями со всего мира.

Программа включает:

Классические сочинения Моцарта, Брамса, Бетховена и Чайковского и других великих

Современные и редкие произведения XX века

Концерты с вокалистами и хоровыми коллективами

Культурные мосты – проект ы , объединяющий музыку разных континентов

Семейные концерты и образовательные программы

Новые проекты: сотрудничество с различными коллективами

Что же нас ждет в новом сезоне? Если кратко, то чудесная музыка и прекрасные исполнители. Подробности ниже…



ИЕРУСАЛИМСКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР (JSO)

СЕЗОН 2025–2026

Дорогие любители музыки!

Мы рады представить вам программу 88-го сезона Иерусалимского симфонического оркестра. Предлагаем вам приобрести абонемент Open Subscription и выбрать концерты на ваш вкус.

КЛАССИКА

Флагманская серия Иерусалимского симфонического оркестра под руководством музыкального руководителя маэстро Юлиана Рахлина при участии ведущих дирижёров и солистов из Израиля и из других стран. Предстоящий сезон обещает множество выдающихся музыкальных событий.

Классика 1 – воскресенье, 12.10.25

Иоганнес Брамс. Фортепианный концерт № 2, си-бемоль мажор, Op. 83

Иоганнес Брамс. Симфония № 2, ре мажор op. 73

Дирижёр: Юлиан Рахлин

Солистка: Анна Цыбульева (фортепиано)

Классика 2 – вторник, 2.12.25

Кшиштоф Пендерецкий. Двойной концерт для скрипки и альта (израильская премьера)

Юлиан Рахлин (скрипка)

Сара Мак-Эльрави (альт)

Дирижёр: Михаил Меринг

Также в программе: Фортепианный концерт № 2 Ференца Листа, Симфониетта № 1 Мечислава Вайнберга и Симфония № 9 «Из Нового Света» Антонина Дворжака.

Солист: Алон Карив (фортепиано)

Дирижер: Юлиан Рахлин

Классика 3 – среда, 14.1.26

Густав Малер. «Песнь о Земле»

Дирижёр: Роберт Тревиньо

Солисты: Юстина Грингите (меццо-сопрано), Николай Шукофф (тенор)

Классика 4 – четверг, 22.1.26

Сергей Прокофьев. Сюита из балета «Золушка»

Фредерик Шопен. Фортепианный концерт № 1, ми-минор, Op 11

Наама Перель-Цадок «И её голос не был услышан». Мировая премьера

Дирижёр: Станислав Кочановский

Николай Луганский (фортепиано)

Классика 5 – четверг, 5.2.26

Вольфганг Амадей Моцарт. Реквием, ре-минор

Иоганн Себастьян Бах. Концерт для двух скрипок с оркестром, BWV 1043, ре-минор

Дирижёр: Юлиан Рахлин

Певцы: Нофар Яакови, Моника-Эвелин Лийв, Юрий Круглов

Хор Collegium

Йенни Хюниген (скрипка)

Жанна Гандельман (скрипка)

Классика 6 – среда, 18.2.26

Джордж Гершвин «Кубинская увертюра» (1932)

Джордж Гершвин, Джазовая фортепианная рапсодия No 2. (Впервые в Израиле!)

Джордж Гершвин. Концертная постановка оперы «Порги и Бесс»

Дирижёр: Константин Орбелян

Пианист: Дмитрий Юдин

Ведущие солисты «Метрополитен-опера»:

Кевин Шорт (Порги)

Латония Мур (Бесс)

Классика 7 – среда, 18.3.26

Произведения Бернстайна, Бартока и Концерт для альта с оркестром корейского композитора Донхун Шина

Дирижёр: Хуанг Йи

Амихай Гросс (альт)

Леонард Бернстайн «Дивертисмент» для оркестра

Донхун Шина. Концерт для альта и оркестра

Бела Барток. Концерт для оркестра

Классика 8 – среда, 15.4.26

Мечислав Вайнберг. Симфоническая сюита: «Рапсодия на молдавские темы»

Арам Хачатурян. Концерт для скрипки с оркестром ре минор

Сергей Рахманинов «Симфонические танцы»

Диана Адамян (скрипка)

Дирижёр: Даниэль Райскин

Классика 9 – среда, 20.5.26

Густав Малер. Симфония № 5, до-диез минор

Иоганн Себастьян Бах. Концерт для гобоя и скрипки с оркестром

Беньямин Юсупов. «Гавриил» (израильская премьера)

Дирижёр и солист: Юлиан Рахлин (скрипка)

Нир Габриэли (гобой)

Классика 10 – воскресенье, 28.6.26

Пётр Ильич Чайковский. Концерт для фортепиано с оркестром № 1, си-бемоль минор, op. 23

Пётр Ильич Чайковский. Симфония № 6, «Патетическая», си минор, соч. 74

Дирижер: Юлиан Рахлин

Александр Малофеев (фортепиано)

Классика 11 – среда, 15.7.26

Фуад Ибрагимов дирижирует классическими произведениями XX века, связанными с балетом: «Бык на крыше» Дариюса Мийо, сюита «Дафнис и Хлоя» Мориса Равеля и «Кармен-сюита» Бизе – Родиона Щедрина.

КАМЕРНАЯ СЕРИЯ В МОРМОНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Маэстро Юлиан Рахлин и ведущие музыканты JSO принимают в гостях музыкантов-солистов в шести камерных концертах, которые пройдут в уникальном концертном зале на территории кампуса Мормонского университета на горе Скопус.

Вход свободный, но необходимо предварительное бронирование мест.

Четверг, 9.10.25 – произведения Дворжака и Брамса

Понедельник, 1.12.25 – произведения Пуленка и Шуберта

Вторник, 20.1.26 – произведения Прокофьева и Брамса

Вторник, 3.2.26 – произведения Яначека и Брамса

Четверг, 14.5.26 – произведения Бетховена, Сен-Санса и Брамса

Среда, 24.6.26 – произведения Россини, Гершвина и Шумана

ФОРТЕПИАННАЯ СЕРИЯ

Вокруг Бетховена!

Среда, 17.9.25

Гай Минтус и его трио исполняют оригинальные джазовые импровизации и аранжировки на любимые темы Бетховена.

Открытие и закрытие Фестиваля Фортепиано

Понедельник, 29.12.25, и среда, 31.12.25

Инициатива Иерусалимского театра

Открытие Международного конкурса пианистов имени Артура Рубинштейна

Понедельник, 27.4.26

Multipiano

Вторник, 5.5.26

Ансамбль из четырёх пианистов под руководством Томера Лева

ОПЕРА С JSO

Вечер Пуччини

В сотрудничестве с Иерусалимской оперой

Суббота, 25.10.25 | 20:00

Понедельник, 27.10.25

Джакомо Пуччини. Gala Opera. Одноактная опера «Плащ». II акт оперы «Тоска»

ИОГАНН ШТРАУС-СЫН, ОПЕРЕТТА «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»

В сотрудничестве с The Vienna-Tel Aviv Vocal Connection

Четверг, 13.11.25 | 20:00 | Кирьят-Моцкин

Понедельник, 17.11.25 | 20:00 | Ришон ле-Цион

Среда, 19.11.25 | 20:00 | Петах-Тиква

Суббота, 22.11.25 | 20:00 | Иерусалим

Дирижёр: Давид Аронсон

Имена солистов будут объявлены позже.

Дон Паскуале. Опера-буффа Гаэтано Доницетти.

В сотрудничестве с Opera Piccolo

Февраль 2026

КЛАССИКА И ЛЕГЕНДЫ – СЕМЕЙНЫЙ АБОНЕМЕНТ

Волшебная серия в четырёх частях, приобщающая детей к классической музыке – на их языке и в их темпе! Каждая встреча посвящена определённой истории или теме.

«Ноладети ла-шалом» – понедельник, 20.10.25

Интерактивное музыкальное представление по мотивам любимых песен Узи Хитмана (к 20-летию со дня его смерти)

Участвует близкая соратница музыканта Хани Нахмиас

Удивительный мир балета – понедельник, 5.1.26

Путешествие в мир волшебства и красоты балета

В сотрудничестве с учениками Иерусалимской балетной школы

Алиса в стране чудес – понедельник, 9.3.26

Остроумная и юмористическая фантазия Александра Розенблата по мотивам музыкальной классики, от Баха до современных ритмов, и Льюиса Кэрролла – как если бы сам Чеширский кот дирижировал оркестром!

Император и соловей – Понедельник, 1.6.26

Тонкая адаптация китайской сказки Ханса Кристиана Андерсена, с прекрасной музыкой Евгения Левитаса.

Постановка театра «Маленький», режиссёр: Михаил Теплицкий

СЕРИЯ X – НЕОЖИДАННЫЕ КОНЦЕРТЫ В НЕОБЫЧНЫХ ФОРМАТАХ

Альбаре исполняет Жобина – суббота, 13.9.25

Международный джазовый ансамбль под руководством гитариста Альбаре присоединится к Иерусалимскому симфоническому оркестру для уникального вечера, посвящённого великому бразильскому композитору и отцу босса-новы – Антониу Карлосу Жобину.

Золотые хиты ABBA – понедельник, 27.1.26

Любимые хиты ABBA в симфонических аранжировках

Фламенко-концерт – понедельник, 30.3.26

Дирижёр Роит Фельденкрайс и танцовщица фламенко Ярден Амир представляют зажигательную программу музыки и танца, полных огня и страсти

Огни Парижа – среда, 10.6.26

Амос Тальмон дирижирует программой из французских шедевров наряду с классическими шансонами из репертуара Ива Монтана, Эдит Пиаф и других легендарных певцов

* Все концерты проходят в зале Генри Крауна (Иерусалимский театр – “Театрон Иерушалаим”), в 19:30, если не указано иначе

** Концерты камерной серии начинаются в 20:00

*** Концерты семейной серии начинаются в 17:00

Сайт оркестра – https://www.jso.co.il/

Программа сезона 2025/2026 в формате pdf: брошюра на иврите – https://www.jso.co.il/wp-content/uploads/PDF-Flip/index2.html

Программа сезона 2025/2026 в формате pdf: брошюра на английском языке – https://www.jso.co.il/wp-content/uploads/PDF-Flip/index3.html