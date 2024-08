Каноны Гершвина в «Революционном» исполнении

Верхнее фото – ©Yossi Zwecker

«Гершвин – Революционная версия» – уникальное музыкально-театральное шоу в исполнении «Революционного оркестра» под руководством Зоара Шарона и Рои Оппенгейма. Единственный концерт состоится 10 сентября, в 20.00, в Оперном театре Тель-Авива.

Этот концерт – музыкальное торжество в трех действиях из произведений Гершвина. Каждое действие – взгляд одного из трех известнейших израильских музыкантов на творчество Гершвина. И в то же время, это безусловная перекличка с шедеврами и известнейшими песнями Джорджа Гершвина, одного из самых значимых композиторов в области популярной и классической музыки своего времени, да и, пожалуй, всего 20-го века.

Для концерта «Гершвин – Революционная версия» были созданы авторские композиции и особые аранжировки сочинений Гершвина. Созданы одними из самых ярких и выдающихся израильских композиторов и исполнителей, хорошо известных за рубежом: Майя Бельзицман (виолончель, вокал), Йонатан Эльбалак (электрогитара и вокал) и Гай Минтус (фортепиано и вокал). Стоит отметить, что в ближайшее время и Майя Бельзицман и Йонатан Эльбалак выпускают свои сольные записи-синглы и альбом.

20 августа также вышел сингл The Revolution Orchestra and Guy Mintus – Rhapsody on My Mind (Live). Релиз полного альбома «Гершвин – Революционная версия» в Spotify намечен на 1 сентября 2024 года.

Одно из произведений, которое прозвучит на концерте 10 сентября, – это «Рапсодия в стиле блюз», «Рапсодия в блюзовых тонах», «Голубая рапсодия», «Рапсодия в голубых тонах»… У Rhapsody in Blue для фортепиано с оркестром – одного из самых известных произведений американского композитора Джорджа Гершвина – несколько версий перевода на русский язык. И множество версий и интерпретаций исполнения.

Гай Минтус вместе с «Революционным оркестром» представляет свою оригинальную аранжировку Rhapsody on My Mind. Именно он и будет исполнять ее с «Революционным оркестром» 10 сентября. Минтус отмечает: «Рапсодия в стиле блюз» Джорджа Гершвина сопровождала меня многие годы, я исполнял эту музыку в разных странах, с разными оркестрами и камерными составами, соло на рояле – как угодно. Но точнее всего я исполнял ее мысленно – в своем воображении, без ограничений и запретов. Понятие «рапсодия» в музыке связано со свободным течением, что так явственно ощущается у Гершвина. Моя версия, которую я назвал «Rhapsody on My Mind» на самом деле является рапсодией о рапсодии. В этом произведении оркестр и фортепиано вместе отправляются по пути аналогий и эмоций, соединяя музыкальный калейдоскоп Гершвина с новым калейдоскопом современности, в котором проглядывают разные музыкальные жанры – как те, что связаны с истоками музыки Гершвина: клезмер, диксиленд и госпел, так и те, которые стали продолжением «Рапосодии в стиле блюз»: Trap music, хип-хоп, бит, современная музыка».

Rhapsody in Blue (воспользуемся английским названием) – это одна из самых популярных композиций Джорджа Гершвина, написанная для фортепиано с оркестром в 1924 году. Композиция была создана по заказу Пола Уайтмена для его концерта «An Experiment in Modern Music» в Нью-Йорке. Rhapsody in Blue является смесью различных жанров музыки, включая классическую музыку, джаз и блюз – в композиции можно услышать использование традиционных элементов джаза, таких как импровизация и свинг, а также блюзовых гармоний и мотивов. Rhapsody in Blue звучит во многих фильмах и телевизионных передачах, часто исполняется на концертах и записана в исполнении множества известных музыкантов и оркестров.

Гершвин создал ряд прецедентов в истории музыки: он первым объединил популярную и классическую музыку в «классическом» концертном произведении – именно в Rhapsody in Blue. Он был первый, кто получил Пулитцеровскую премию за написание мюзикла («О тебе я пою») в 1931 году. Он также первым сочинил оригинальную американскую оперу («Порги и Бесс»), в которой не только шла речь об афроамериканцах, но и весь состав певцов был афроамериканцами. Оркестровка его «Американца в Париже», где в качестве инструментов используются автомобильные гудки, вдохновила его последователей на создание современных принципов оркестровки.

«Гершвин стал для нас образцом вдохновения для творчества и для работы в «Революционном оркестре» – говорят Зоар Шарон и Рои Оппенгейм, добавляя: – Гершвин знал, как соблюсти баланс между традиционным – концертным и классическим – и современным, джазовым и популярным, между композицией и исполнением, оставаясь при этом инновационным и революционным. Эти же качества свойственны трем профессиональным музыкантам – авторам-исполнителям и композиторам, приглашенными нами для работ над этой программой. В её центре – три великих и столь узнаваемых произведения Гершвина».

Вот что говорит гитарист, композитор и аранжировщик Йонатан Эльбалак о своей версии гершвиновской «Catfish Row» и музыке, которую он сочинил и аранжировал для этого шоу: «Как-то так получилось, что «Порги и Бесс» уже много лет – часть моей жизни. Начиная с многочисленных выступлений в гимназии, где мы исполняли Summertime, через моего учителя вождения, который был одержим этой пьесой до легендарного выступления Майлза Дэвиса и Гила Эванса и шоу, которое мы придумали вместе с ансамблем «Гешем», в котором исследовали произведение с экстремальной электронной точки зрения. Когда «Революционный оркестр» обратился ко мне с просьбой создать что-то вроде концерта для электрогитары на основе сюиты «Catfish Row», я задумался о том, что можно выразить за 20 минут и собрал все мотивы из этой сюиты, убрал вторичные вещи, обрисовал и раскрасил мелодию так, как я её слышу. Это была прекрасная возможность создать что-то иное, попытаться объединить новое и старое».

Йонатан Эльбалак – отмеченный наградами композитор и аранжировщик, участник новаторских групп, а также востребованный гитарист и басист, работающий с лучшими артистами Израиля, включая трубача Авишая Коэна, Матти Каспи, Шалома Ханоха и многих других. На протяжении всего своего творчества он сочетает электронику, рок, психоделику и джаз, свободно передвигаясь в звуковом пространстве.

Майя Бельзицман начинала свою музыкальную карьеру как виолончелистка с классическим образованием, с 7 лет занимаясь сольной и камерной музыкой и играя в оркестрах. Она училась в различных музыкальных школах и в Иерусалимской музыкальной академии, получив во время учебы несколько стипендий.

После многих лет занятий классической музыкой и обучением у лучших преподавателей (Гилель Цори, Цви Плессер, Ицхак Перлман и другие), Майя решила расширить свой музыкальный кругозор и начала играть, продюсировать, записывать и писать аранжировки для известных исполнителей и постепенно создавать свою собственную музыку.

Американо-израильский джазовый пианист, вокалист, композитор и аранжировщик Гай Минтус вырос в ирако-марокканско-польской еврейской семье в Израиле, но последние годы живет в Нью-Йорке, где он окончил Манхэттенскую музыкальную школу.

Стиль Гая Минтуса представляет сочетание американского джаза и левантийской музыки, спонтанного импровизационного подхода и его музыкального видения, сформировавшегося в гибрид бибоп и bossa nova под влиянием классических, израильских, турецких, цыганских и восточноевропейских мелодий.

Гай получил множество наград за свою музыку, в том числе, премию Леонарда Бернстайна от Фонда ASCAP, «Приз зрительских симпатий» на джазовом фестивале в Монтрё, а также две премии The Herb Alpert Young Jazz Composer Awards от Американской ассоциации композиторов и исполнителей за выдающееся джазовое исполнение и аранжировку. Он также пишет сочинения для классических оркестров и различных инструментальных составов, выступает с известными музыкантами.

Рои Оппенгейм – доктор философии и педагогики Еврейского университета в Иерусалиме, также получивший степень магистра по дирижированию в Иерусалимской академии музыки и танца. С 2013 года он был музыкальным руководителем и домашним дирижером Хайфского симфонического оркестра, одним из основателей и художественным руководителем «Революционного оркестра», музыкальным руководителем и дирижером серий «Классический рок» и «Революция» в Израильской опере. Изучал композицию у профессора Ицхака Садая и дирижирование у профессора Менди Родана.

Рои – победитель конкурса дирижеров имени Рикардо Мути (2004). Выступал в качестве дирижера с всеми израильскими оркестрами.

Рои Оппенгейм преподает в Еврейском университете, Тель-Авивском университете и Технионе в области философии музыки, эстетики и философии образования. Он – выпускник программы Гофмана Еврейского университета по лидерству и социальной ответственности для выдающихся докторантов. Во время военной службы в качестве резервиста Рои выполняет обязанности командира воздушно-десантного патрульного подразделения.

Зоар Шарон – композитор и художественный руководитель «Революционного Оркестра».

Композитор, музыкальный продюсер и педагог. Соучредитель и художественный руководитель оркестра «Революция», а также штатный композитор оркестра с момента его основания и преподаватель Иерусалимской академии музыки и танца и Музыкальной школы «Римон». Лауреат премии премьер-министра 2012 года в области композиции. Композитор и аранжировщик для различных ансамблей в широком спектре стилей.

*******

«Революционный оркестр». «Гершвин – Революционная версия»

10.09.2024 | Вторник | 20:00 | Оперный театр Тель-Авива

Дирижер: Рои Оппенгейм

Виолончель и вокал: Майя Бельзицман

Электрогитара, электроника и вокал: Йонатан Эльбалак

Фортепиано и голос: Гай Минтус

Художник по свету: Офир Бен-Хаим

Звукорежиссер: Уэлл Котлер

Художественные руководители: Зоар Шарон и Рои Оппенгейм

Продюсер: Даниэль Ринг

В программе:

Catfish Row – аранжировка Йонатана Эльбалака

A Woman is a Sometime Thing – аранжировка Йонатана Эльбалака

Got Fascinating Rhythm – a fantasy based on I Got Rhytthm – аранжировка Майи Бельзицман

They Can’t Take That Away From Me – аранжировка Майи Бельзицман

It Ain’t Necessarily So – аранжировка Гая Минтуса

Rhapsody on my mind – a fantasy based on Rhapsody In Blue – аранжировка Гая Минутса

The Man I Love – аранжировка Йонатана Эльбалака

Fascinating Rhythm – аранжировка Майи Бельзицман

Summertime – аранжировка Гая Минтуса

Билеты: https://bit.ly/48lpiyH

Линк на видео:

https://www.youtube.com/watch?v=eGGWgi3e3g0

Снимки с концерта: ©Moshe Chitayat

Портреты – ©Yossi Zwecker

Текст: Маша Хинич

Пиар–агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting