«Коль Адам» – мировая премьера Кибуцного ансамбля балета

Верхнее фото – Eyal Hirsch

Кибуцный ансамбль балета представляет мировую премьеру «Коль Адам» – «Человеческий голос» в хореографии Рами Беэра.

Новая постановка Рами Беэра – экстраординарная, яркая и феноменальная.

Представления состоятся 20 и 21 февраля в Оперном театре Тель-Авива.

«Коль Адам» – балет, где продумано всё – музыка, костюмы, освещение. И сама хореография – настолько необычная, что можно смело говорить о создании нового лексикона движения.

Большое искусство – это искусство, в котором есть внутренняя суть, когда его создателю удается придумать что-то новое – то, что превращает всю работу в единое замкнутое целое, подчиняющее абсолютному закону свободы и прав.

«Коль Адам» не рассказывает историю как таковую, но приглашает зрителей присоединиться к Рами Беэру и к Кибуцному ансамблю балета в их путешествии.

Зритель входит в театр, садится на свое место – свет гаснет и занавес открывается. Пробуждаются ассоциации, воспоминания, чувства и мысли. Таким образом можно рассказывать свои собственные «маленькие истории». Но, в конце представления зрители остаются не с ответами и решениями, а с вопросами и отравными точками для размышления.

Рами Беэр – художественный руководитель и хореограф Кибуцного ансамбля балета, мастер эклектичных композиций и эстетики, рассказывая об этом представлении, приводит цитату из «Книги деяний» («Сефер а-Маасим») Шмуэля Йосефа Агнона: «Любое толкование – излишне. Потому что толкование тянет за собой толкование, и еще одно толкование, и на него тоже находится толкование. И в конце концов, все эти толкования уже сами по себе превращаются в предмет для толкования , а годы человеческие проходят – и это уже толкованию не поддается».

Что это означает? Рефлексию, недостижимую гармонию или танец?

Вот что добавляет Рами Беэр: «Коль» на иврите – это голос, если слово пишется через «куф» и «каждый», если через «каф». В этом балете я пытаюсь передать идею того, что каждый человек волен выразить свое мнение и отношение – выразить своим голосом свое толкование, свое видение и отношение к происходящему вокруг. Отсюда и отсылка к Агнону, к идее того, что каждый волен толковать происходящее вокруг своим голосом. Мы начали работать над этим балетом еще до войны, продолжали весь этот год – и, естественно, что в этой работе отражено наше отношение к происходящему. И также естественно, что у зрителей есть свое «толкование» и нашей реальности, и нашего балета».

Рами Беэр – не только хореограф, он «ответственен» и за костюмы, свет, сценический антураж, за тексты, за всё, что наиболее точно передает его идею – и за музыку, часть которой пишет сам, часть аранжирует. В саундтреке «Коль Адам» использованы множество фрагментов, в том числе, музыка Баха, а также отрывки из музыки современной, электронной – музыки, которая подходит к миру, создаваемому им на сцене.

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Кибуцный ансамбль балета отметил в позапрошлом году свое 50-летие. Рами Беэр руководит ансамблем уже 30 лет. Всего же, уже 40 лет Рами Беэр изобретает себя и свой танец заново, совершенствуясь, развиваясь и, в то же время, сохраняя свой уникальный мир и собственный лексикон движения. Рами Беэр – возможно, самый политизированный израильский хореограф, на протяжении четырех десятилетий отражает в своем творчестве, как в зеркале, израильскую ДНК.

Историческая справка

Кибуцнsq ансамбля балета был основан чешской еврейкой Йеудит Арнон. Арнон – лауреат премии Израиля 1998 года, дожила до 93 лет и скончалась в августе 2013 года.

Она родилась в Чехословакии, в Комарно, в религиозной ортодоксальной семье. Прошла через Краковское гетто и Освенцим, куда попала в возрасте 18 лет.

Ее родители погибли в газовой камере, а сама Арнон была послана работать – сначала в Освенциме, а потом в трудовой лагерь Плашув (Плашов) в Польше. С маршем смерти она попала в лагерь в Чехословакии, который освободила Красная Армия. После освобождения оказалась в Будапеште, где присоединилась к движению «а-Шомер а-Цаир». В 1948 году вместе с мужем репатриировались в Израиль, где они стали членами гибуца Гаатон (тогда исключительно сельскохозяйственного) в Западной Галилее. Там она поначалу создала центр для обучения танцу детей и взрослых. Этот центр, где занимались вечерами (днем работали), позже стал Кибуцным ансамблем балета.

В Освенциме она отказывалась танцевать перед немцами, но в бараках танцевала после того, как часами стояла босиком на снегу в наказание за своенравность. Её не расстреляли, и она поклялась тогда, что если останется в живых, то посвятит себя танцу. Центр для обучения танцу был создан ею в середине 1950-х годов. Полноценной балетной труппой – Кибуцным ансамблем балета – она руководила с 1970-го по 1996-й год. Сам Иржи Килиан считал за честь поработать с ней и в ее коллективе.

Один из ее учеников, кибуцник Рами Беэр, начал танцевать в этом ансамбле в 1980-м году. Еще в детстве он был учеником кибуцного «Дома танца», основанного той же неутомимой Йеудит Арнон, руководившей в то время группой народных танцев Западной Галилеи.

Одна из первых его работ для ансамбля называлась «Зихрон дварим» – «Памятный лист» и была посвящена Катастрофе.Рами Беэр – один из наиболее известных и удачливых израильских хореографов, из плеяды молодого поколения 1980-х, ставшего за прошедшие десятилетия поколением уже не молодым, а средним, набравшимся опыта, получившего свою долю славы и почестей, а также немало наград, в том числе, и международных. Его творчество вышло далеко за пределы круга кибуцной хоры: он танцевал во многих израильских ансамблях, работал хореографами в Израиле и за границей, однако его имя связывают в первую очередь с Кибуцным ансамблем балета. Беэр поднял уровень ансамбля, созданного в 1970-е годы, до лучших международных стандартов, что, в частности доказывается и тем, что труппа по полгода проводит на гастролях, а оставшееся время – в кибуце Гаатон на севере, где находится база ансамбля и репетиционные залы.

Беэр – член кибуца Гаатон, бывший десантник ЦАХАЛа, участвовал в Первой Ливанской войне.

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Представления «Коль Адам» состоятся 20 и 21 февраля 2025 года в Оперном театре Тель-Авива. После этого Кибуцный ансамбль балета отправится в зарубежное гастрольное турне.

Кибуцный ансамбль балета

«Коль Адам» – «Человеческий голос»

Хореография, сценография, освещение и костюмы: Рами Беэр

Звукорежиссеры: Рами Беэр, Эяль Дадон

Текст: из Всеобщей декларации прав человека

Рассказчик: Ноам Беэр

Дополнительное повествование: танцоры и сотрудники Кибуцного ансамбля балета

Информация и билеты:

Касса «Браво»: https://best.kassa.co.il/announce/80899

Касса Оперного театра: 03-6927777

Посмотреть видео: https://www.youtube.com/watch?v=XBHHxAWGJXw

Текст – Маша Хинич. Фото – Eyal Hirsch

Пиар–агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting