Рами Беэр: Я пытаюсь создать мир, который должен вдохновлять  

Верхнее фото: Рами Бэер. Photo by © Eyal Hirsch



«Коль Адам» – «Человеческий голос» – мировая премьера Кибуцного ансамбля балета – проходит в период перемен и вызовов, когда звучит голос каждого и голоса всех. В преддверии премьеры «Коль адам», которая пройдет 20 и 21 февраля в Тель-Авиве Рами Беэр, художественный руководитель Кибуцного ансамбля балета, объясняет название своего нового произведения и то, почему его считают столь политизированным хореографом.

– Рами, 30 с лишним лет назад я видела ваш балет «Протокол» – «Зихрон дварим», рассказывающий о Холокосте и он произвел на меня неизгладимое впечатление, я помню его по сей день. Ваши балеты продолжают производить столь же неизгладимое впечатление и запоминающимися темами – тяжелыми по большей части, часто говорящими о войне, потерях, боли, Катастрофе; и хореографией – четкой, выверенной, подогнанной с вкраплениями текстовых фрагментов. И тем, что неравнодушие танцоров, их увлеченность не только движением, чистой техникой, но и подоплекой происходящего, темой балета, буквально передается в зал. Флюиды этого спектакля, где нет ни минуты покоя, буквально стекают со сцены в «Голосе человека», с его потрясающими соло, удивительными групповыми номерами, с его танцем в лучшем виде, причем на сей раз и в обрамлении цитаты из Агнона: «Любое толкование – излишне. Потому что толкование тянет за собой толкование, и еще одно толкование, и на него тоже находится толкование. И в конце концов, все эти толкования уже сами по себе превращаются в предмет для толкования , а годы человеческие проходят – и это уже толкованию не поддается», которой вы предваряется свою новую работу, не объясняя по сути ничего.

– Слова Агнона – это некое предисловие к сути балета; к возможности интерпретации увиденного зрителями, свободы восприятия, к тому, что каждый может «толковать» всё как угодно, но своим голосом. И, обратите внимание, что в самом действии танцовщики произносят текст из Всеобщей декларации прав человека, а не зачитывают «Книгу деяний» Агнона.

– Благодаря цитате из Агнона, я перечитала рассказы из его «Книги деяний» (кстати, переведенную на русский язык). Агнон с его мистикой, тайнами, сложными построениями отлично вписывается в нарративы этого рельефного балета, где казалось бы, на первый взгляд, всё так геометрически отчетливо в пересечении линий движений, черно-бело как в тексте, с другой – красное пятно света, красное кимоно оной из танцовщиц, красные сполохи – вносят в этот структурно-пространственный распорядок магию. Пусть не Агнона, но магию различных слоев толкований.

– Мы начали работать над этой работой ещё до войны Железных мечей, во время демонстраций против юридической реформы, во время политических потрясений, когда каждый в соответствии с его голосом выражал своё мнение. А потом случилось 7 октября, война и всё, что мы прошли и проходим. «Голос человека» создавался в тяжёлые дни: окружающая реальность проникала в нашу, казалось бы, столь изолированную студию в кибуце в Галилее, в настроение танцовщиков. Было понятно, что мы поставим балет, непосредственно связанный с нашим сегодняшним существованием как общества, как собрания индивидуальностей. Балет о том, что мы видим, что чувствуем и как к этому относимся. Но при этом я пытался уйти от рефлексий только на происходящее в Израиле, а поставить спектакль более широкий и универсальный. И тут я вспомнил об Агноне – точнее, об универсальности его текстов, которые также можно бесконечно интерпретировать и толковать, воспринимать иначе. Как я уже сказал, каждый может трактовать этот балет по-своему, у каждого человека есть свой голос и своё видение происходящего, взгляд на то, что творится вокруг. И вместе с тем я убежден, что балет – как и любое произведение искусства – вызывает вопросы, поднимает проблемы. Зрители заходят в зал, садятся в кресла, занавес открывается. И я, как творец, передаю им конец нити из запутанного мотка; нити, которая приведет зрителей к определенной точке, к моим чувствам, к моему видению. Но у зрителей, естественно, свой взгляд, свой голос.

– И это очередное объяснение названия «Коль адам».

– Да, и стоит напомнить, что человек – общественное животное, то есть существует в обществе с его отношениями и противопоставлениями. У общества тоже есть свой голос.

– Получается, что вы создали не только балет, но и хор…

– Я создал свое соло, а мой личный голос интерпретируется танцовщиками, а затем и аудиторией. «Коль Адам» не рассказывает историю как таковую, но приглашает зрителей присоединиться ко мне и к Кибуцному ансамблю балета в нашем путешествии.

– Аудитория в Израиле крайне политизирована, а вы считаетесь очень «политическим» хореографом. В прошедшем декабре пресса обсуждала использование флага Палестины в балете «Анафаза» танцевальной компании «Бат-Шева», не вдаваясь, впрочем, особо в исторические изыскания, как и почему этот флаг появился в этой постановке. С вами подобный скандал случился куда раньше, еще в 1989-м году.

– Да, уже очень давно… В балете, который назывался «Дневник милуима», часть исполнителей были одеты в майки цветов флага организации освобождения Палестины. Тогда это флаг был запрещен законом; меня вызвали на допрос в полицию,

в том, что я поднял на сцене этот флаг, чего, разумеется не было. Но вникать в суть задумки, в мои объяснения, никто не пожелал…

– Балет «Человеческий голос», как и любая другая ваша работа, очень синергичен – это хореография, тексты, театр, пантомима и музыка, часть которой вы пишете в последние годы сами. Впрочем, вы давно, помимо непосредственно хореографии, ответственны в своих постановках буквально за всё – за саундтрек, за сценографию аксессуары, костюмы. Почему? Вы не хотите ни с кем делить творческую кухню? Ваш стиль работы – авторская «режиссерская» версия, можно даже сказать, что ваши спектакли «шьются» по индивидуальному заказу.

– Когда я задумываю новый балет, у меня есть определённое видение и процесса, и результата. И, конечно, это не только непосредственно рисунок движения, а некая основа, фантазия, вымысел, отражение того, что я вижу в своей душе. Мое «единовластие» проистекает не из того, что я ни с кем не хочу делиться своей работой, а потому, что только я сам могу найти наиболее точный способ выразить то, что у меня в мыслях. У меня есть коллектив помощников – тех, кто понимает мой язык, тех, кто способен «улавливать» мои мысли. Этот коллектив складывался годами – осветители, костюмеры, рабочие сцены, музыканты, но общий vision – мой, и потому мой балет – это практически полная проекция моего душевного состояния в размерах сценической коробки.

– Я понимаю ваше желание и стремление к идеалам, но всё-таки вы – простите за прямоту – не композитор. Вы ведь не сочиняете музыку?

– Я – не профессиональный композитор и не пишу музыку, но я её аранжирую, подбираю, собираю из различных источников Я хочу создать некий мир и именно я должен найти ту музыку, которая этот мир будет описывать. Я разбираю музыку на ноты и собираю её снова из различных источников, «прилаживая» ее к моему саундтреку, к тому, что хочу услышать на сцене.

В прошлом я использовал оригинальные произведения полностью – например музыку Стравинского и Бриттена; Прокофьева, когда ставил для детей «Петю и волка», «Карнавал животных» Сен-Санса. Но в последние годы я использую более современную музыку, меньше классической или симфонической. И хотя в «Голосе человека» звучит Бах, но наряду с Бахом в звуковой ряд вкраплены множество электронных мелодий, акустических и вокальных отрывков. Я создаю новую музыку своего нового мира, своего единого замкнутого целого, подчиняющего закону свободы и права. Я пытаюсь создать мир, который должен вдохновлять.

Танец – это абстрактное искусство, как и музыка, и для меня цель танца – вызвать эмоциональный отклик. По мере продвижения работы над «Голосом человека» я все больше и больше чувствовал противопоставление между видением свободы и равенства для каждого человека и реальностью, между идеей и ее реализацией. Музыка в значительной степени иллюстрирует и подчеркивает этого разрыв. А текст о правах человека отражает также не только идею, но и ее конкретное выражение во Всеобщей декларации прав человека ООН. Той самой ООН, которая такое долгое время игнорировала преступления ХАМАСа. Этот ужасный разрыв между видением и его реализацией превратился для меня из философского размышления в конкретную, актуальную, циничную и раздражающую ситуацию.

– И потому название «Коль адам» – «Голос человека» – также подчеркивает вокальный, буквальный и текстовой аспекты вашей хореографии с ее столь интригующим лексиконом движения.

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Историческая справка:

Кибуцный ансамбль балета отметил в позапрошлом году свое 50-летие. Рами Беэр руководит ансамблем уже 30 лет. Всего же, уже 40 лет Рами Беэр изобретает себя и свой танец заново, совершенствуясь, развиваясь и, в то же время, сохраняя свой уникальный мир и собственный лексикон движения. Рами Беэр – возможно, самый политизированный израильский хореограф, на протяжении четырех десятилетий отражает в своем творчестве, как в зеркале, израильскую ДНК.

Кибуцный ансамбль балета был основан Йеудит Арнон – чешской еврейкой, лауреатом премии Израиля 1998 года, скончавшейся в августе 2013 года в возрасте 93 лет.

основан Йеудит Арнон родилась в Чехословакии, в Комарно, в религиозной ортодоксальной семье. Прошла через Краковское гетто и Освенцим, куда попала в возрасте 18 лет.

Ее родители погибли в газовой камере, а сама Арнон была послана работать – сначала в Освенциме, а потом в трудовой лагерь Плашув (Плашов) в Польше. С маршем смерти она попала в лагерь в Чехословакии, который освободила Красная Армия. После освобождения оказалась в Будапеште, где присоединилась к движению «а-Шомер а-Цаир». В 1948 году вместе с мужем репатриировались в Израиль, где они стали членами гибуца Гаатон (тогда исключительно сельскохозяйственного) в Западной Галилее. Там она поначалу создала центр для обучения танцу детей и взрослых. Этот центр, где занимались вечерами (днем работали), позже стал Кибуцным ансамблем балета.

В Освенциме она отказывалась танцевать перед немцами, но в бараках танцевала после того, как часами стояла босиком на снегу в наказание за своенравность. Её не расстреляли, и она поклялась тогда, что если останется в живых, то посвятит себя танцу. Центр для обучения танцу был создан ею в середине 1950-х годов. Полноценной балетной труппой – Кибуцным ансамблем балета – она руководила с 1970-го по 1996-й год. Сам Иржи Килиан считал за честь поработать с ней и в ее коллективе.

Один из ее учеников, кибуцник Рами Беэр, начал танцевать в этом ансамбле в 1980-м году. Еще в детстве он был учеником кибуцного «Дома танца», основанного той же неутомимой Йеудит Арнон, руководившей в то время группой народных танцев Западной Галилеи.

Одна из первых его работ для ансамбля называлась «Зихрон дварим» – «Памятный лист» и была посвящена Катастрофе.

Рами Беэр – один из наиболее известных и удачливых израильских хореографов, из плеяды молодого поколения 1980-х, ставшего за прошедшие десятилетия поколением уже не молодым, а средним, набравшимся опыта, получившего свою долю славы и почестей, а также немало наград, в том числе, и международных. Его творчество вышло далеко за пределы круга кибуцной хоры: он танцевал во многих израильских ансамблях, работал хореографами в Израиле и за границей, однако его имя связывают в первую очередь с Кибуцным ансамблем балета. Беэр поднял уровень ансамбля, созданного в 1970-е годы, до лучших международных стандартов, что, в частности доказывается и тем, что труппа по полгода проводит на гастролях, а оставшееся время – в кибуце Гаатон на севере, где находится база ансамбля и репетиционные залы.

Беэр – член кибуца Гаатон, бывший десантник ЦАХАЛа, участвовал в Первой Ливанской войне.

*****Представления «Коль Адам» состоятся 20 февраля в 20:00 и 21 февраля в 13:00 в Оперном театре Тель-Авива. После этого Кибуцный ансамбль балета отправится в зарубежное гастрольное турне.

Кибуцный ансамбль балета

«Коль Адам» – «Человеческий голос»

Хореография, сценография, освещение и костюмы: Рами Беэр

Звукорежиссеры: Рами Беэр, Эяль Дадон

Текст: из Всеобщей декларации прав человека

Рассказчик: Ноам Беэр

Дополнительное повествование: танцоры и сотрудники Кибуцного ансамбля балета

Информация и билеты:

Касса «Браво»: https://best.kassa.co.il/announce/80899

Касса Оперного театра: 03-6927777

Посмотреть видео: https://www.youtube.com/watch?v=XBHHxAWGJXw

Интервью – Маша Хинич . Фото – © Eyal Hirsch

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