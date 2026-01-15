«Зихрон дварим». Три десятилетия спустя: культовый балет Рами Беэра возвращается на сцену

Верхнее фото: Photo Credit Michal Vach

Кибуцный ансамбль современного танца и его художественный руководитель и хореограф Рами Беэр представляют постановку «Зихрон дварим» – Aide Memoire.

Балетные спектакли приурочены к Международному дню памяти жертв Холокоста.

31 января, а также 1 и 2 февраля 2026 на сцене Оперного театра Тель-Авива.



Спустя тридцать лет после премьеры на сцену возвращается одно из основополагающих произведений израильского современного танца. «Зихрон дварим» хореографа Рами Беэра, созданное в 1994 году, вновь будет показано зрителям с 31 января по 2 февраля в Оперном театре Тель-Авива. Балетные спектакли посвящаются Международному дню памяти жертв Холокоста и Дню освобождения Освенцима.

Этот балет рассказывает не об истории, а о памяти тела. Показывает телесное напряжение как ощущение мира, как внутренний шепот. Рами Беэр, представитель второго поколения переживших Катастрофу, исследует не сами события Катастрофы, а то, как память о ней передается через тело, через жесты, дыхание, реакцию, страх, молчание, ритмы жизни. И поэтому, этот балетный спектакль построен как череда телесных всплесков, сбоев, повторов, обрывов – структура травматической памяти, врезавшейся в кожу и высеченной в теле. Тридцать лет спустя после премьеры хореографический текст Рами Беэра снова складывается в ясную, неуловимо дрожащую фразу о том, как память Катастрофы продолжает звучать в телах, в голосах, в дыхании тех, кто родился уже после войны.

«Зихрон дварим» – своеобразный обет памяти, воплощенный не в словах, а в движении. Из этого опыта, из телесного знания и родился спектакль, ставший одним из символов современного израильского танца.​ Память в «Зихрон дварим» не подчиняется линейному времени. На сцене нет привычного повествования, нет героев или антигероев. Вместо них существуют тела, которые помнят, даже если забыты слова. В этом спектакле нет прямых цитат, нет сцен, которые пытаются «воссоздать» конкретный эпизод из хроники Катастрофы, и именно поэтому эта работа так точно отражает то, чего не передаст ни один документальный кадр. Ассоциативные связи между звуком, светом, жестом запускают в зрителях свой механизм воспоминаний, даже если все, что им известно – рассказы других и строки из книг.

Название «Зихрон дварим» – Aide Memoire – французское выражение, означающее «памятка», «то, что помогает помнить» – приобретает буквальный смысл. Воспоминания в этом балете создают не сюжетную линию, а очерчивают память как внутренний механизм, который невозможно отключить или стереть. Внутренний архив продолжает существовать физически – в телах следующих поколений. И важно подчеркнуть, что публика, пришедшая на этот балет, попадает не на урок истории и не на «постановку о Холокосте». «Зихрон дварим» – спектакль, в течение которого на сцене вновь и вновь выстраивается мир, давно исчезнувший и, в то же время, каждый раз рождающийся заново.

Рами Беэр вырос в кибуце Гаатон в Западной Галилее, основанном выходцами из Европы, пережившими Катастрофу. В детстве его родители предпочитали не говорить о прошлом, но наполнили дом искусством и музыкой, воспитали детей в духе кибуцных ценностей, начали новую жизнь. Только когда Беэр стал подростком и начал задавать вопросы, они начали рассказывать о пережитом. Педагогом Рами Беэра была легендарная Йеудит Арнон, выжившая в Освенциме, основательница Кибуцного ансамбля современного танца, лауреат премии Израиля. Арнон прошла через Краковское гетто, Освенцим и лагерь Плашов, где отказалась танцевать перед немцами. В бараках она танцевала после многочасовых наказаний на морозе и поклялась: если останется в живых, посвятит себя танцу. В середине 1950-х годов она создала в кибуце центр обучения танцу, который позже стал полноценным балетным ансамблем.

Рами Беэр начал заниматься в «Доме танца» Арнон ещё ребенком, присоединился Кибуцному ансамблю современного танца в 1980 году, а с 1996 года является его художественным руководителем. За четыре десятилетия Беэр создал более сорока хореографических работ, и его имя стало синонимом политически осмысленного, визуально богатого и предельно честного израильского танца – иногда провокационного, на грани или даже за гранью физических возможностей танцовщиков.

«Зихрон дварим» с момента премьеры стал частью международного репертуара ансамбля. Спектакль показывали в Венгрии к семидесятой годовщине уничтожения венгерских евреев, в Норвегии при открытии Института исследований Холокоста в Осло – в бывшем доме Видкуна Квислинга, норвежского коллаборациониста. Кибуцный ансамбль выступал с этой работой в Италии, США и в десятках других стран. Критики называли спектакль «произведением, которое нельзя пропустить». В The New York Times писали: «Хореографический лексикон Беэра основан не на отдельных шагах или жестах, а на игре и движении всего тела, и его труппа прекрасно обучена этому многофункциональному языку. Преданная отдача танцовщиков и чистота хореографии покорят вас».

В «Зихрон дварим» Рами Беэр достиг полного единства, полного слияния между движением, музыкой и сценографией, существующими здесь в совершенной согласованности. Беэр создает на сцене завораживающие образы. Задняя часть сцены выполнена из высоких деревянных панелей с полками, на которых танцовщики сидят, движутся, исчезают. То, что происходит за стенами и между ними, не менее важно, чем то, что разворачивается на авансцене. Беэр не пытается документировать события. Он работает с ассоциативными связями, с образами, движущимися как в кинематографическом флешбеке. Одна за другой на сцене разворачиваются ассоциации, заимствованные из «телесной» памяти новых поколений, соприкоснувшихся с рассказами и свидетельствами тех, кто был там – в аду. Спектакль начинается с «крика» – мощной музыки, звуков выстрелов, шума колес поезда, резких и быстрых движений. Но есть и моменты тишины. Моменты легкой, почти цирковой музыки – и этот контраст оказывается сильнее любой мелодии.

«Зихрон дварим» – это балет не только о Катастрофе, – говорит Беэр. – Это произведение затрагивает вопросы, связанные также и с нынешней жизнью и современной реальностью. Оно о насилии, войнах и их влиянии на наши жизни. Я создал этот танец, чтобы прокричать: прекратите насилие, прекратите Катастрофы!».

В 2026 году, когда «Зихрон дварим» возвращается на сцену, мир переживает новые потрясения, а Беэр продолжает создавать работы, обращенные к современникам: его недавний спектакль «Коль адам» («Голос человека») был создан во время войны и политических потрясений в Израиле, когда каждый выражал своё мнение в соответствии со своим голосом. «Я создал свое соло, а мой личный голос интерпретируется танцовщиками, а затем и аудиторией, – объясняет Беэр свой подход. – Я бросаю в зал ниточку из запутанного клубка, которая приведет их к определенной точке, к моим чувствам, к моему видению».

Кибуцный ансамбль современного танца

Коллектив был основан в 1970 году Йеудит Арнон. Базируется в кибуце Гаатон в Западной Галилее. Рами Беэр руководит ансамблем с 1996 года. Коллектив проводит по полгода на гастролях по всему миру, оставшееся время – в кибуце, где расположены репетиционные залы. Труппа известна визуально насыщенными, политически настроенными работами, сочетающими современную хореографию с театральными и музыкальными элементами.

Рами Беэр

Хореограф, художественный руководитель Кибуцного ансамбля современного танца, член кибуца Гаатон. Представитель второго поколения переживших Холокост. За сорок лет создал более сорока хореографических произведений. Бывший десантник ЦАХАЛа, участник Первой Ливанской войны. Один из наиболее известных израильских хореографов своего поколения, чьи работы показываются на ведущих мировых сценах и фестивалях.

«Зихрон дварим» – Aide Memoire. Хореограф: Рами Беэр

Кибуцный ансамбль современного танца

Продолжительность: около 65 минут

Спектакли состоятся в Оперном театре в Тель-Авиве в рамках балетного абонемента Израильской оперы.

Даты:

31 января 2026, суббота, 17:00

1 февраля 2026, воскресенье, 20:00

2 февраля 2026, понедельник, 20:00

