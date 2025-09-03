«Контрасты» и все квартеты Шостаковича в Израильской консерватории

Заглавное фото – Израильский камерный проект

Центр камерной музыки Израильской консерватории – программы нового сезона.

Центр камерной музыки Израильской консерватории представляет программу Центра камерной музыки на сезон 2025–2026, включающую три концертные серии:

Камерная серия.

Серия «Все квартеты Шостаковича» в исполнении Иерусалимского квартета.

Фортепианная серия.

Программа сезона посвящена 80-летию Израильской консерватории музыки и включает в себя избранные произведения выдающихся композиторов, которые в разные годы преподавали, учились или занимали руководящие должности в консерватории.

Камерная серия представит широчайший репертуар – от признанной классики до неожиданных открытий, с участием ведущих израильских и международных ансамблей и исполнителей. Среди гостей сезона – Amatis Trio (Австрия), Quartet Leonkoro (Германия), Quartet Belcea (Франция–Великобритания), Квартет «Авив» (Швейцария), Квартета «Ариэль» с пианистом Даниэлем Гортлером (США/Израиль), Тель-Авивский Квинтет с пианистом Биньямином Хохманом, виолончелистка Кармит Цори, пианист Даниэль Чобану (Румыния), а также целый ряд выдающихся израильских исполнителей и камерных составов.

Фортепианная серия включает выступления участников престижной программы Building Bridges, основанной сэром Андрашем Шиффом в 2014 году. Среди них – Роман Рабинович (Израиль/Канада), Адам Голка (США/Польша), Шир Земель, Итай Навон (Израиль/Германия), Итамар Кармели (Израиль/Германия) и другие.

Особое место занимает проект исполнения всех 15 квартетов Шостаковича в исполнении Иерусалимского квартета – пять концертов в дни Хануки 2025 года, посвящённые 30-летию самого квартета и 50-летию со дня смерти композитора. Этот цикл будет представлен этой зимой только в Израиле и уже с успехом прозвучал на сценах Лондона, Цюриха, Амстердама, Кёльна, Кливленда, Сан- Паулу и других музыкальных столиц.

Сезон будет завершен особым концертом с участием молодых израильских музыкантов нового поколения, окончивших ведущие международные академии и вернувшихся в Израиль: среди них – скрипачи Марк Карлинский и Анна Зиграйх, альтисты Натанэль Лаевски и Кэтрин Шпигель, виолончелистка Май Энди и пианистка Алона Мильнер.

Как и всегда, слушатели могут сами составить абонемент, выбрав концерты по своему вкусу.

Полностью программа камерных концертов на русском языке – https://www.israelculture.info/centr-kamernoj-muzyki-izrailskoj-konservatorii-sezon-2025-2026/

Обратите внимание, что с 1 сентября начата продажа билетов на отдельные концерты.

Можно приобрести абонемент на 4 или 5 концертов – только из камерной серии, без возможности сочетать концерты из разных серий.

В то же время абонемент на 6 концертов даёт возможность комбинировать серии: как минимум 4 концерта должны быть из камерной серии, а остальные – из фортепианной серии и/или серии Шостаковича. Подробности – https://www.icm.org.il/small-subscriptions/

Для подробной информации о программах всех концертов – https://www.icm.org.il/chamber/

Для скачивания бланка заказа «малого» абонемента – нажмите здесь https://www.icm.org.il/wp-content/uploads/2025/08/Chamber-Music-Center-2025-26-subscription-form-4-6.pdf

Всё ещё можно приобрести и полные абонементы – для получения подробностей и бланков заказа «полного» абонемента – нажмите здесь https://www.icm.org.il/wp-content/uploads/2025/09/Chamber-Music-Center-2025-26.pdf

Цикл «Все квартеты Шостаковича» https://www.icm.org.il/jsq-shostakovich/

Музыкальный критик Агнес Кори написала недавно: «Я совершенно уверена, что на этот раз услышала окончательное, непревзойдённое прочтение квартетов Шостаковича, и не желаю больше слышать эти произведения в исполнении какой-либо другой группы» (Агнес Кори, Seen and Heard International, июнь 2025 года).

В этом сезоне на сцене Центра камерной музыки Израильской консерватории Иерусалимский квартет представит уникальный проект – цикл «Все квартеты Шостаковича» в 5-ти концертах. Цикл будет исполнен в течение декабря 2025 года, в честь 50-й годовщины смерти Шостаковича и 30-летия со дня основания квартета. 15 струнных квартетов Дмитрия Шостаковича, написанных в 1938–1974 годах, считаются одним из важнейших и глубочайших циклов камерной музыки XX века. В них – личный дневник композитора, отражение его внутренних переживаний и драматических поворотов судьбы. Шостакович жил и творил в сложных отношениях с властью и под её строгим контролем. Квартеты поражают мощью экспрессивного высказывания и одновременно – редкой интимностью, становясь живым свидетельством силы музыки и человеческого духа. Их исполнение в полном цикле – вершина для любого струнного ансамбля.

Иерусалимский квартет исполнял этот захватывающий цикл в престижных музыкальных центрах в Лондоне, Цюрихе, Кёльне, Кливленде, Сан-Паулу и Амстердаме. В Израиле этот проект будет исполнен только на сцене Израильской консерватории.

Серия «Мастера фортепиано»: «Полдень в пятницу» – выбор Андраша Шиффа.

В этом сезоне в серии фортепианной музыки будут представлены несколько пианистов, которые были выбраны на протяжении многих лет для участия в престижной программе «Наведение мостов», основанной сэром Андрашем Шиффом в 2014 году: Роман Рабинович (Израиль/Канада), Адам Голка (США/Польша), Шир Земель, Итай Навон (Израиль/Германия) и Итамар Кармели (Израиль/Польша).

Предварительные концерты в исполнении выдающихся студентов консерватории.

На этих концертах, которые будут проходить перед основными, вы сможете услышать музыкантов будущего – выдающихся студентов консерватории.

Первый концерт камерной серии ближайшего сезона – «Контрасты» – пройдет в субботу 18 октября 2025 года в 21:00 при участии Израильского камерного проекта.

Израильский камерный проект – один из старейших и наиболее признанных ансамблей страны, с активной международной карьерой, возвращается в Центр камерной музыки с особой программой. Коллектив, лауреат премий Министерства культуры Израиля имени Бенимини (2011) и премии Партуша (2017), заслужил репутацию блистательного ансамбля, известного своим разнообразным репертуаром и вдохновляющими выступлениями.

С момента основания ансамбль выступал с гастролями в Северной Америке, Китае, Англии и Израиле, включая такие залы, как Карнеги-холл и Линкольн-центр в Нью-Йорке, Центр Кеннеди в Вашингтоне, Вигмор-холл в Лондоне, а также в Сан-Франциско, Ванкувере и Пекине. В нынешнем сезоне ансамбль впервые выступит в знаменитом зале Сантори-холл в Токио. Среди музыкантов, с которыми он сотрудничал, – альтистка Табеа Циммерман, скрипачи Лиза Ферштман и Антье Вайтаас, виолончелист Питер Уайли и флейтист Джошуа Смит.

Коллектив выступает не только в крупных центрах, но и в периферийных районах Израиля, а также регулярно заказывает новые произведения у израильских композиторов и исполняет их в Израиле и за рубежом. Дебютный альбом ансамбля, выпущенный в 2012 году на американском лейбле Azica Records, получил высокие оценки критиков. Постоянные участники коллектива – одни из самых успешных израильских музыкантов своего поколения, лауреаты международных конкурсов и выпускники ведущих музыкальных школ мира, включая Парижскую консерваторию, Джульярд и Йель.

Программа концерта «Контрасты» выстраивает живую мозаику противоположностей: от классической ясности Моцарта до пышного романтизма Листа и богатых народных влияний у Бартока, де Фальи, Турины и Иехезкеля Брауна. В ней встречаются диалоги венгерских и испанских композиторов, перекличка классики и неоклассики, а также чередование оригинальных версий (Барток, Турина) с переложениями (Лист, Браун, де Фалья, Моцарт).

Даниэль Бард – скрипка

Гай Бен-Циони – альт

Михаль Корман – виолончель

Сиван Маген – арфа

Асаф Вайсман – фортепиано

Тиби Цайгер – кларнет

«Контрасты»

Лист: «Орфей» – для арфы, скрипки и виолончели

Иехезкель Браун: «Песни голубки и лилии» – для кларнета и арфы

Де Фалья: «Испанская народная сюита» – для виолончели и арфы

Барток: «Контрасты» – для кларнета, скрипки и фортепиано

Моцарт: Квартет для кларнета си-бемоль мажор (по Сонате для скрипки, K. 378)

Хоакин Турина: Квартет для фортепиано и струнных ля минор, Op. 67

Подробности и билеты https://www.icm.org.il/event/icp1025/

Подробности и билеты на концерты всех серий ближайшего сезона – https://www.icm.org.il/chamber/

Все фотографии предоставлены Центром камерной музыки Израильской консерватории