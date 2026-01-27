Заглавная иллюстрация: Генрих Семирадский (Henryk Siemiradzki). «Шопен играет на фортепиано в салоне князя Радзивилла» (Chopin Playing the Piano in Prince Radziwill’s Salon). 1887 г.

Юбилейная Шубертиада возвращается в Ришон ле-Цион: концерт камерной музыки в честь 20-летия фестиваля.

30 января, 12:30, Гейхал а-Тарбут, Ришон ле-Цион.

В пятницу, 30 января, в полдень любители классической музыки смогут окунуться в атмосферу романтической Вены XIX века. Зал Дворца культуры Ришон ле-Циона откроет свои двери для уникального камерного концерта в рамках юбилейной, 20-й Израильской Шубертиады – фестиваля, который за два десятилетия стал неотъемлемой частью культурной карты страны.

Израильская Шубертиада, ежегодный музыкальный марафон, посвященный творчеству гениального австрийского композитора Франца Шуберта, в этом году отмечает свой 20-й юбилей. То, что начиналось в 2007 году как концерт-марафон в Культурном центре Эйнав в Тель-Авиве при участии одиннадцати израильских музыкантов, превратилось в масштабное культурное событие, охватывающее музыкальные центры по всей стране.

Фестиваль приурочен ко дню рождения композитора – Франц Шуберт родился 31 января 1797 года. В соответствии с традицией «Шубертиад», проходивших в Вене при жизни композитора около двухсот лет назад, эти концерты призваны возродить атмосферу венских салонов, где друзья Шуберта собирались в частных домах, чтобы послушать его музыку, пообщаться и отметить творчество гения, который так и не успел обрести заслуженную славу при жизни.

История Шубертиад уходит корнями в начало XIX века. Франц Шуберт, непривлекательный внешне и небогатый, не был популярной фигурой в Вене своего времени. Королем музыкальной жизни тогда был Бетховен, чьим поклонником являлся и сам Шуберт, хотя они никогда не были знакомы близко. Композитору как-то предложили встретиться с великим маэстро, но он отказался, сославшись на то, что у него «нет достойной одежды для встречи с Бетховеном».

На протяжении всей своей короткой жизни – Шуберт умер в возрасте тридцати одного года, не успев создать собственную семью – ему помогали состоятельные друзья, поклонники его музыки. Они время от времени собирались в частных домах, чтобы послушать произведения, написанные для струнных инструментов и фортепиано. Эти встречи были далеки от формата традиционного концерта – люди слушали музыку, пили, ели, общались, создавая особую атмосферу камерности и теплоты.

Сегодня Шубертиады проводятся в нескольких странах мира. Самая известная из них проходит, конечно, в Австрии и считается одним из самых значимых музыкальных событий в мире. Есть также Шубертиады в Германии и других странах. Израильская Шубертиада заняла достойное место в этом ряду, став важной частью культурной жизни страны и взяв на себя миссию распространения очарования и уникальности наследия композитора.

Концерт в Ришон ле-Ционе представит слушателям программу, составленную из жемчужин камерной музыки Шуберта. Центральное место в программе занимает знаменитый Октет фа мажор для струнных и духовых инструментов – масштабное произведение, которое считается одной из вершин камерной музыки композитора.

Наряду с октетом прозвучат четыре песни для баритона и ансамбля в специальных оригинальных аранжировках. Их исполнит молодой баритон Кирилл Одинцов, чья биография сама по себе представляет интересную историю культурных мостов между странами.

Кирилл Одинцов – баритон, родившийся в России, в настоящее время является участником программы молодых артистов Израильской оперы. Его профессиональный оперный дебют состоялся в 2024 году на сцене Израильской оперы, где он исполнил партии Монтероне и Слуги в «Риголетто». Это выступление стало важной вехой в его карьере, открыв ему дорогу к масштабному драматическому репертуару на крупной оперной сцене.

Свое вокальное образование Одинцов начал в Государственном музыкальном колледже имени Гнесиных в Москве, продолжил в Российском институте театрального искусства и в настоящее время завершает обучение по программе бакалавриата в Иерусалимской академии музыки и танца. С 2024 года он является лауреатом стипендии Фонда Америка-Израиль.

В сезоне 2024 года певец выступил в роли Комиссара в опере «Диалоги кармелиток» в Израильской опере, исполнил партию Дона Бальфура в опере «Любовь к трём апельсинам», пел партию Моралеса в «Кармен» с Иерусалимской лирической оперой. В предстоящем сезоне 2025 года ему предстоит исполнить партии в «Ариадне на Наксосе», «Турандот» и «Отелло».

Одинцов тяготеет к драматическому репертуару и активно развивает свое вокальное и сценическое мастерство. Его участие в Шубертиаде – прекрасная возможность продемонстрировать мастерство в жанре лидер, классических вокальных произведений, в которых Шуберт был непревзойденным мастером.

Концерт представит слушателям Израильский камерный проект – ансамбль выдающихся музыкантов, собравшихся специально для исполнения программы фестиваля. В составе: Корбиниан Альтенбергер и Коби Малкин (скрипки), Гай Бен-Циони (альт), Михаль Корман (виолончель), Давид Сантос-Лук (контрабас), Тиби Цайгер (кларнет), Мор Бирон (фагот), Итамар Лешем (валторна) и Кирилл Одинцов (баритон).

Художественным руководителем проекта и редактором серии концертов выступает доктор Раз Коэн – виолончелист, который инициировал и основал фестиваль вместе с Даниэлем Гортлером, Йоси Шифманом и Мири Шамир. Из года в год доктор Коэн возвращается к музыке Шуберта, открывая новые грани его творчества и находя свежие способы представить это наследие современной публике.

Говоря об особом вкладе Франца Шуберта в мировое музыкальное наследие, невозможно не упомянуть его огромное влияние на развитие жанра лидер – классических вокальных произведений, песен на стихи немецких романтиков: Гёте, Шиллера, Вильгельма Миллера и других. Конечно, песни писали и до Шуберта, но именно он поднял этот жанр на новую высоту и проложил дорогу своим гениальным последователям – Шуману, Брамсу, Мендельсону, а впоследствии и французским композиторам, таким как Дебюсси.

Шуберт создавал песни на протяжении всей жизни. В его наследии насчитывается более шестисот сольных песен. Интересно, что в историю вокальной лирики он вошел с песнями на стихи Гёте, а закончил свою короткую жизнь песнями на слова Гейне. Два его цикла – «Прекрасная мельничиха» и «Зимний путь» – стали новой страницей в истории вокальных жанров.

Композитор не был вундеркиндом – он начал писать музыку в шестнадцатилетнем возрасте и творил в общей сложности пятнадцать лет. Это вдвое меньше, чем у Моцарта, который начал сочинять в шесть лет. Но, как и Моцарт, Шуберт сразу записывал партитуру на бумагу, что объясняет то огромное количество произведений, которые он успел создать: 676 песен, 9 симфоний и 9 опер, 15 струнных квартетов, 21 соната для фортепиано – почти тысяча произведений! Это трудно вообразить.

Очарование Шубертом не проходит уже двести лет. Он прежде всего изумительный мелодист, очень особенный, уникальный. Музыка Шуберта отражает интеллектуальный дух Вены романтической эпохи, и волшебство его творчества остается несомненным для слушателей всех поколений.

Израильская Шубертиада продолжает свой традиционный «Зимний путь» по музыкальным центрам страны, из года в год возвращаясь в полюбившиеся залы. Почти всегда в фестивале принимают участие музыканты из-за рубежа, что делает каждый концерт особенным событием.

Камерный концерт в полдень – Шубертиада

30 января, 12:30, Гейхал а-Тарбут, Ришон ле-Цион

Заказ билетов https://best.kassa.co.il/announce/84309

