Кристина Орбакайте: лучшие поэты, лучшие композиторы, незабываемые песни о любви

Когда мы задумываемся, почему некоторые песни запоминаются на долгие годы, звучат в доме или в машине, то чаще всего говорим себе: это мне близко, это мне по душе. Это, действительно, так. Но, согласитесь, чтобы песня запомнилась, была близка и любима миллионами, над ее созданием должны работать лучшие поэты и композиторы.

Именно этот профессиональный принцип переняла Кристина Орбакайте у мамы, Аллы Пугачевой. Не случайно, после гастролей в Тель-Авиве несколько лет назад в интервью она назвала своей песней-талисманом «Ты на свете есть». Эта песня Марка Минкова на стихи Леонида Дербенева стала одной из любимых для нескольких поколений. «…Пройти, хотя бы раз, по краешку твоей судьбы», как эхо, подпевали женщины на концертах Аллы, а последние лет десять – уже на сольных выступлениях Кристины.

В мае мы с особым волнением слушаем песню «Тучи в голубом» из фильма «Московская сага», снятому по роману Василия Аксенова. Надо сказать, что сам автор одобрил выбор Кристины на роль певицы Веры Горда. Знаменитый композитор Александр Журбин написал на слова Аксенова специально для Кристины Орбакайте песню, которая запомнилась многим. Сегодня, когда певица исполняет ее в дни майских праздников, многие думают, что это песня времен Второй мировой войны. Ведь певице удалось передать стилистику, манеру и культуру исполнения наших бабушек и дедушек.

Песня «Только тебе» написана двумя великими авторами – Оскаром Фельцманом на стихи Роберта Рожденственского. Кристина включила эту композицию в альбом «Слышишь это я», и незабываемый припев «Никогда тебя мне не забыть…» зазвучал как гимн любви, которая проходит через всю жизнь.

Да, вы правильно заметили. Тема любви – главная в творчестве Орбакайте. А как же иначе? Помимо этих трех песен, хитов вне времени, каждая из нас может вспомнить еще десять, пятнадцать, а то и двадцать песен о любви в исполнении Кристины Орбакайте.

Попробуйте это сделать сейчас, в разгар весны. А уже в июне, вы сможете не только вспомнить, но и спеть их на концертах Кристины Орбакайте в Израиле.

Концерты Кристины Орбакайте в Израиле с 27 по 30 июня 2024 года.

27 июня — Хайфа, « Аудиториум»; начало 20:30;

28 июня— Беэр-Шева, Центр сценических искусств, начало 20:00;

29 июня— Ашдод, Центр сценических искусств, начало 21:30;

30 июня— Тель-Авив, университет — Аудиториум «Смоларш», начало 20:00.

Заказ билетов на сайте https://www.cruiseinter.com/category/kristina-orbakajte-yubilejnye-kontserty/ или по телефону: 03-6960990

Организатор гастролей Кристины Орбакайте в Израиле — Марат Лис и компания Cruise International.

Фотографии предоставлены организаторами гастролей.