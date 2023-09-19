Кристина Орбакайте скоро в Израиле! Каждая песня – мини-спектакль

Она давно уже избавилась от ярлыка «дочери Примадонны».

У Кристины Орбакайте абсолютно свой, неповторимый стиль – элегантность, шарм, изящная пластика, изысканная подача каждой песни.

С 12 по 15 января пройдет гастрольный тур Кристины Орбакайте в Израиле.

Богатство выбора

В репертуаре Кристины Орбакайте – более 150 песен. Интересно, как она выбирает, ведь в новой программе, кроме известных и проверенных временем композиций, будут и новые песни.

«Пусть говорят», с которой началась ее карьера на эстраде, танцевальная «Поговорим», утонченная «Смородина»,незабываемая элегантная песня и клип «Танго втроем», динамичная «Не бей любовь», стильная «Это мой мир», лирическая «Опять метель» и нежная «Каждый день с тобой». А также новая – «Алла будет петь», количество просмотров которойИнтернете в считаные часы достигло очень солидных цифр.Это только небольшая часть тех песен, которые стали настоящими хитами. И это в наше время, когда порой достаточно одного-двух хитов, чтобы почувствовать себя звездой. Кристина рано усвоила важный принцип – работать только с лучшими авторами и композиторами, тщательно выбирая репертуар.

Поющая актриса

Возможно, один из секретов Кристины Орбакайте – ее артистизм. Начиная с серьезной роли в фильме «Чучело», блестящей роли в «Гардемарины, вперед» и яркой комедийной роли в «Любовь-морковь» Кристина зарекомендовала себя как талантливая и разноплановая актриса.Всего в ее фильмографии насчитывается более двух десятков ролей. Были в ее карьере и театральные роли.

Именно поэтому каждая ее песня превращается в мини-спектакль. Продуманная композиция, интересно поставленный танец, где певица взаимодействует с шоу-балетом, подчиняя все выступление основной идее, которую несет песня.

Ну, и, конечно, стильные сценические костюмы. Кристина по праву считается одной из самых элегантных певиц, у которых и в моде, и в музыке свой стиль.

Кстати, в Израиль Кристина Орбакайте приезжает в сопровождении музыкальной группы и шоу-балета.

Гастроли Кристины в Израиле, кроме встречи с публикой, это еще и повод встретиться с мамой. Как известно, последние годы Алла Пугачева с семьей постоянно живет в Израиле. Так что не стоит удивляться, если вы встретите Примадонну в холле перед концертом, или даже окажетесь с ней на соседних местах в зале.

Так это или нет, в любом случае стоит заранее позаботиться о билетах на хорошие места, чтобы не только услышать, но и увидеть каждый нюанс нового шоу Кристины Орбакайте.

Концерты Кристины Орбакайте в Израиле с 12 по 15 января 2024 года.

12 января 2024 – Беэр-Шева, Центр сценических искусств, начало 20:00;

13 января 2024 – Хайфа, « Аудиториум »; начало 20:00;

14 января 2024 – Ашдод, Центр сценических искусств, начало 20:00, начало 20:00;

15 января 2024 – Тель-Авив, университет — Аудиториум «Смоларш», начало 20:00.

Заказ билетов на сайте www.cruiseinter.com или по телефону: 03-6960990

Организатор гастролей Кристины Орбакайте в Израиле — Марат Лис и компания Cruise International.

Фотографии предоставлены организаторами гастролей.