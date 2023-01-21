Королева романса Нани Брегвадзе скоро в Израиле!

Бархатный голос, великолепная культура исполнения, изысканный репертуар – таких звезд на мировой эстраде остались считанные единицы. Одна из них – нестареющая Нани Брегвадзе. С ее именем мы связываем самые задушевные русские, грузинские и цыганские романсы. Уже вмарте меломаны Израиля смогут насладиться искусством Нани Брегвадзе и ее дочери Эки Мамаладзе.

Секрет популярности

Нани Брегвадзе не один десяток лет на сцене. Наверное, секрет ее популярности – это не только красивый голос, которым певица виртуозно владеет, трогательная, задушевная интонация, элегантная подача музыкального материала. Это еще и скрупулезный подобранный репертуар, проверенный временем: «Тбилисо», «Романс о романсе», «Дорогой длинною», «Ах, эта красная рябина», «Желаю вам»… И, конечно же, «Снегопад», ставшая настоящей визитной карточкой певицы. Кстати, именно строчка из этой песни «…Если женщина просит» дала название программе, с которой Нани Брегвадзе и Эка Мамаладзе выступят в Израиле.

«Я благодарю Бога, что я пока что еще и востребована, вот что твое счастье, я люблю жизнь. Очень люблю. Хочется долго жить. А сколько придется, это оттуда идет» – так рассуждает певица, и именно благодаря ее жизнелюбию, мягкой силе и в жизни, и на сцене у нас есть возможность наслаждаться ее голосом.

Династия Брегвадзе

Сегодня можно уже говорить о настоящей певческой династиии Брегвадзе. Эка Мамаладзе – достойная продолжательница той традиции исполнения романса, которую демонстрирует ее мама. Эка закончила тбилисскую консерваторию, много гастролирует, исполняя песни как сольно, так и в дуэте с Нани Брегвазде.

Больше того – сегодня мы знаем, что эта прекрасная династия не прервется: все чаще на концертах Нани Брегвадзе на сцену выходит не только с дочерью, но и с внучкой! Дочь Эки, Наталия Кутеладзе – успешная и востребованная оперная певица.

Нани Брегвадзе окончила консерваторию по классу фортепиано. Может быть, поэтому ее концертам всегда аккомпанировали прекрасные пианисты. На израильских концертах Нани Брегвадзе и Эке Мамаладзе музыкальное сопровождение обеспечит сам Николоз Рачвели, известный композитор и дирижер, руководитель Государственного симфонического оркестра Грузии. Автор многочисленных композиций различных стилей для театра, кино и телевидения, аранжировок на темы грузинских и зарубежных композиторов в свое время сотрудничал с Юрием Башметом, Мишелем Леграном, Монсеррат Кабалье и другими звездами современной классики.

«Только раз бывает в жизни встреча» – поет Нани Брегвадзе. И мы этой встречи с нетерпением ждем.

Концерты пройдут с 29 марта по 2 апреля:

29 марта – Ашдод, Центр сценических искусств;

30 марта – Тель-Авив, Музей «Эрец-Исраэль», аудиториум «Клячкин»;

1 апреля – Нетания, Гехаль а-Тарбут;

2 апреля – Кирьят-Моцкин, Гехаль а-Театрон.

Заказ билетов: showman.co.il или по телефону: 03-5260260.

Фотографии предоставлены организаторами гастролей.