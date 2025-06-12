«KUMA» танцевальной компании Vertigo в Герцлии

Фото: Александр Ханин

В пятницу 11 июля, в 14:30 в Герцлии, в Центре сценических искусств, по просьбе зрителей, после триумфальных показов в Тель-Авиве будет представлен уникальный спектакль «KUMA» танцевальной компании Vertigo.

«KUMA» – необычный балет, яркий ритуальный опыт в настоящем времени, посвященный круговороту жизни – создан танцевальной компанией Vertigo в сотрудничестве с музыкантом Итамаром Доари. Это балет, в котором нет шаблонов, но есть переход от привычных структур танца к свободной импровизации.

«KUMA» – это стремление нарушить порядок и сплести новую реальность в движении на глазах у зрителей. Это приглашение заглянуть в пространство, откуда исходит вдохновение – от музыки к движению тела и от движения к музыке. Это приглашение зрителям стать соучастниками процесса создания спектакля, созданного из желания проследить за биениями сердца, за движением глаз.

Этот балет – круг света, круг танцоров, круг музыкантов. Круг желтых лепестков. Музыка, движение, kuma – всё движется по кругу, переходя из измерения в измерение. Свисающие с потолка бамбуковые трубы в какой-то момент кажутся нарисованными светящимися зеленоватыми линиями в черном воздухе. И они тоже двигаются по кругу.

Музыка не отпускает, она впивается в тело мельчайшими иголками, вызывает озноб, потрясение.

«KUMA» – это нежность и любовь, насилие и страх, глубинные связи и точность экспрессии. Пина Бауш в одном из интервью говорила «каково танцевать, зная, что ты должен умереть?». А каково танцевать, зная, что мы будем жить вопреки всему?

«KUMA» – не только балет-ритуал, но и балет-магия. Балет, который переходит из измерения в измерение: двухмерное, трехмерное и четырехмерное, где к пространству добавляется время и мы проносимся сквозь века, сквозь тысячелетия, замыкаем круг и вновь возвращаемся в сегодня. В наше черное сегодня, где все равно есть свет надежды. «KUMA» – это просветление и перерождение. Само название происходит от корня «лакум» – вставать, «ткума» – возрождение.

И вместе с тем, «KUMA» – это стремление нарушить порядок и сплести новую реальность в движении на глазах у зрителей. Это приглашение заглянуть в пространство, откуда исходит вдохновение – от музыки к движению тела и от движения к музыке. Приглашение зрителям стать соучастниками процесса создания спектакля, созданного из желания проследить за биениями сердца, за движением глаз. Моменты импровизации требуют от танцоров глубокого проникновения в музыку и в то, что происходит вокруг. Танцоры ищут точку опоры, на которую можно опереться и найти пространство между звуком и движением. Здесь нет поля битвы, но есть надежда. И есть бесконечный спектр эмоций, духовный танец дервишей, извилистая линии бесконечности во времени и против него. Здесь есть плач по похищенным, пронзительный диалог между жизнью и смертью, разлукой и любовью, безумием систем и здравомыслием, состраданием и объятием, экзистенциальным одиночеством и принадлежностью. Здесь есть грусть, надежда, воскрешение, а также взгляд в будущее. Перед рассветом всегда темнее всего…

«Это танец не о войне добра со злом, а о самом добре, потому что мы уже постигли зло, и теперь мы должны найти в себе место для человечности, – говорит хореограф и руководитель Vertigo Ноа Вертхайм. – «KUMA» – это своего рода убежище, напоминающее о том, что можно радоваться живому телу, которому ничто не угрожает, которое не сломано, не разорвано и не защищается, которое умеет переносить боль. Истина многолика, и именно поэтому каждое мгновение – это ворота к свободному, но осознанному выбору».

В «KUMA» на сцене расставлены плетеные соломенные табуреты, над ними висят бамбуковые трубки-трости разной длины, реагирующих на реверберацию музыки, как будто ожидая, что ветер пройдет сквозь них, и они зазвучат голосами – голосами доброго ветра. Рассыпаны лепестки желтого, оранжевого и золотого цветов. По словам сценографа Зоара Шоэфа, он пытался создать сюрреалистическое пространство, наполненное мистикой и интимностью.

Стоит также отметить, что костюмы для балета «KUMA» созданы известнейшим израильским дизайнером Сассоном Кедемом, чьи наряды в пастельных тонах – это отдельные образы, которые двигаются вместе с телом и создают скульптурную чувственность, гибкую и красочную оболочку, которая двигается вместе с танцорами и меняется вместе с ними.

За танцорами полукругом сидят музыканты – контрабас, виолончель, гитара, синтезатор, ударные инструменты, которые звенят в руках исполнителя и композитора Итамара Доари. Танцоры двигаются в диапазоне их ритмов, темпе их музыки – иногда тихой и пронзительной, а иногда ритмичной и быстрой, как гипнотическая музыка транса.

Музыка Итамара Доари предоставляет место для увлекательных импровизаций, пока не начинает казаться, что вся сцена погружена в одну и ту же бессловесную историю, танец, который является напоминанием о том, что можно хотя бы час порадоваться чему-то простому, телесному – телу, которому ничто не угрожает, которое не сломано и не разорвано, а защищается, которое умеет переносить боль. Сочетание звуков и движений отточено и невероятно синхронизовано и показывает мастерство танцоров в различных техниках – от контактной импровизация и йоги до балета.

Балет «KUMA» стал продолжением работы «Премьера 24» – камерного представления, впервые показанного в эко-деревне Vertigo в кибуце Нетив Ламед Хей, но в больших залах и на больших сценах произведение приобретает новую форму.

«KUMA» также стала неожиданностью после многих лет, в течение которых Ноа Вертхайм была практически единственным хореографом компании. На этот раз она пошла на необычный шаг, пригласив свою сестру Рене Вертхайм-Корен поработать вместе с ней в качестве творческого партнера.

Ноа Вертхайм основала Vertigo в 1992 году вместе со своим мужем, также танцовщиком и хореографом Ади Шаалем. Вскоре после окончания Академии музыки и танца имени Рубина в Иерусалиме Ноа Вертхайм была принята в иерусалимскую танцевальную компанию «Тамар». Именно там она познакомилась с Ади Шаалем, чей профессиональный танцевальный опыт включал работу в ансамбле «Бат-Шева» и в ансамбле танца Кибуцного семинара. Первым профессиональным сотрудничеством Шааля и Вертхайм был небольшой дуэт под названием Vertigo. Вдохновение пришло из личного опыта Ади, связанного с ощущением головокружения во время его обучения в военно-воздушных силах. Спектакль «Головокружение» был построен на идее выхода из-под контроля не только в воздухе, но и в отношениях. Шааль замечает: «Ноа и я создали произведение, в котором рассматривается потеря направления – головокружение – в дуэте, в паре». Под Vertigo Ноа Вертхайм и Ади Шааль понимают ощущение момента, когда человек теряет контроль над чем-то, причём как физиологически, так и в отношениях с людьми, явлениями или событиями своей жизни.

После премьеры этого дуэта им обоим и пришла идея создания своей собственной компании с тем же названием. Прошло 33 года, но эта израильская трупа, ее кружение продолжает набирать обороты.

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Танцевальная компания Vertigo. «KUMA»

Центр сценических искусств Герцлии

11 июля 2025 года, пятница, 14:30

Хореографы – Ноа Вертхайм, Рина Вертхайм-Корен

Танцоры – Итай Пери, Мика Аймос, Эден Бен-Шимоль, Илан Голубович, Корина Фрайман, Ноа Исраэли, Томмасо Зукенья, Альма Карбат-Шемеш, Эшед Вайсман

Создатель саундтреков и музыкальный менеджмент – Итамар Доари

Музыканты – Итамар Доари, Мааян Линик, Офир Вифлих, Даниэль Иврин

Саунд-дизайнер – Габриэль Мендель

Световой дизайн – Дан Фишофф – Magenta

Дизайн костюмов – Сассон Кедем

Сценография – Зоар Шоэф

Менеджер компании – Сандра Браун

Продюсер – Сиван Полак

Фотографии – Эфрат Мазор, Зив Барак, Элад Деби, Джо Коэн, Ронен Коэн, Ави Луски, Мика Аймос

Видео – Элад Деби

Монтаж – Галь Кацир

Билеты: best.kassa.co.il/announce/Kuma-Ансамбль-Вертиго

Посмотреть видео: https://www.youtube.com/watch?v=m8SpVUikL7A&t=4s

Текст – Маша Хинич . Фото: Александр Ханин

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting