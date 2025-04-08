Медитации в космосе

Впечатления – Вадим Малев. Фото – Sergey Demyanchuk

Вчерашний балет сделал меня по-настоящему счастливым. В наше несчастливое время – дорогого стоит.

Вчерашний балет сделал счастливым не только меня – всех знакомых журналистов и блогеров, с кем я встретился в Опере на вчерашней премьере неповторимого спектакля «KUMA» танцевальной компании Vertigo.

Вчерашний балет сделал счастливым всех в зале – я же видел этот обвал эмоций – всех, кто сумел попасть, потому что часть зрителей не смогла доехать до оперы из-за демонстрации, потому что был перекрыт весь центр города.

О вчерашнем балете фактически невозможно рассказать (как вообще словами описывать балет – дело весьма неблагодарное – балет надо видеть). Он частично о нас, о нашем трудном военном времени. В нём есть всё: грусть, надежда, воскрешение, предчувствие будущего. Перед рассветом всегда темнее всего…

Перечитал, и опять подумалось, что это не слишком выражает мои чувства. Мне с группой журналистов и блогеров довелось побывать на базе Vertigo в кибуце Натив ха-Ламед -Хей. Мы уже тогда увидели несколько фрагментов в репетиционном классе и почувствовали, что нас ожидает что-то великое.

— Это вы ещё видели под фонограмму, а вот когда присоединятся музыканты с живой музыкой, — говорили нам, обрадованные нашей реакцией.

И не обманули. Четверо музыкантов были, пожалуй, не меньше, чем половина спектакля. Это было невероятно: музыка то медитировала, то уносила нас в открытый космос, откровением звучал женский голос — сопрано с хрипотцой. Музыканты меняли инструменты, как фокусники: контрабас превращался в бас-гитару, а клавиши – в виолончель. И под эту музыку (композитор Итамара Доари) по этой реке мы поплыли в спектакль…

…Жизнь утекает сквозь пальцы…

На сцене сидят 9 человек. 5 мужчин и 4 женщины. На первых тактах появляется танцор, в его руках большая корзина, в ней – лепестки. Он раздаёт горсть лепестков каждому из других артистов, просыпая по дороге, у них тоже частично лепестки вываливаются сквозь пальцы. Пока он ходит от одного к другому, нападавшие лепестки образуют нечто вроде эллипса. Замыкается круг жизни?

«Это танец не о войне добра со злом, а о самом добре, потому что мы уже постигли зло, и теперь мы должны найти в себе место для человечности, – говорит хореограф и руководитель Vertigo Ноа Вертхайм. – “KUMA” – это своего рода убежище, напоминающее о том, что можно радоваться живому телу, которому ничто не угрожает, которое не сломано, не разорвано и не защищается, которое умеет переносить боль».

Чем дальше разворачивалось действие на сцене, тем меньше хотелось вычленять в ней законченные куски, следить за содержанием: ускорялась музыка, ускорялись движения актёров, зал затих и заворожённо смотрел на вдохновенный ансамбль танцоров, приближавшихся к кульминации.

В финале спектакля мы уже не были зрителями – мы были частью происходящего, дышали с ним в унисон. «KUMA» не только напомнил, как хрупка и ценна жизнь, но и подарил редкое чувство – ощущение, что искусство может исцелять. Мы вышли из зала в тёмную ночь, где гудели полицейские сирены и шли участники демонстрации, а внутри нас звучала другая музыка – музыка внутренней тишины и света.

P.S. Доходы от двух представлений Vertigo в Оперном театре Тель-Авива 7 и 8 апреля пойдут на проект Vertigo Resilience – проект реабилитации раненых солдат.

Пиар Sofia Nimelstein PR&Consulting