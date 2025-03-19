Не все могут стать танцорами, но все могут танцевать

Текст – © Маша Хинич. Фото – © Сергей Демьянчук

Вчера в компании со-блогеров побывала (не в первый и не в последний раз) в экологической деревне ансамбля Vertigo в кибуце Натив ха-Ламед Хей в Эмек hа-Эла. Это там, где холм с синими-синими люпинами и тарелки-прослушки вселенной посреди поля. И винодельная Ella, правда до винодельни только я доехала, со-блогеры торопились обратно в Тель-Авив. Но когда вы оказались в деревне – торопиться не стоит.

Конечно, я не каждый туда день езжу, но когда приезжаю в кибуц, в экологическую деревню ансамбля Vertigo, поражаюсь тишине , образу жизни и тому, как все спокойно внешне – только внешне, потому что в трёх бывших курятниках, переделанных благодаря экологическим принципам строительства (глина/солома/человеческий гений /древние навыки) в три прекрасных светлых здания, жизнь кипит.

Философия, техника и движение – это то, что определяет образ жизни Vertigo.

О философии, технике и движении мы и говорили на вчерашней встрече.

Vertigo – это ансамбль современного танца, один из самых известных в Израиле. Это школа в Иерусалиме, где занимаются 40 учеников. Это контактная импровизация, основанная на принципах Стива Пэкстона – американского хореографа и исследователя танца, создавшего Contact Improvisation. Это напутствия и признание от Михаила Барышникова и Адама Бенджамина – английского хореографа, автора и одного из пионеров интегрированного танца для танцоров с ограниченными возможностями. Это занятия с инвалидами. Это курсы для тех, кто хочет изучать терапию через движение. Это недавно инициированный проект «Ферма стойкости» – Vertigo Resilient – для резервистов и солдат ЦАХАЛА и членов их семей В настоящее время 40 ферм были сертифицированы для этой цели от севера до юга, но только девять из них признаны Отделом реабилитации. С Vertigo над данными проектом, разработанным в сотрудничестве с Университетом Райхмана, Фондом Авирама и организацией ветеранов-инвалидов, работал генерал-майор в отставке и бывший депутат Кнессета Эяля Бен Реувена и подполковник Шарон Гринкер, который еще 15 лет назад решил использовать свои навыки для солдат с ПТСР, и который уже консультировал Украину по этому вопросу .

Кстати, все доходы от представления «Kuma» ансамбля Vertigo 7 и 8 апреля в Оперном театре Тель-Авива пойдут как раз в фонд проекта Vertigo Resilience, в рамках которого действуют три программы – «Ферма устойчивости», «Возвращение к рутине» и «Два, которые одно». Участие во всех программах бесплатное.

Нам удалось немного понаблюдать, как проходят занятия этого проекта. Не знаю, что меня впечатлило больше – сами занятия или люди, которые в них участвуют. Наверное, больше люди, отдыхающие шезлонгах. Еще вчера они были в Газе, еще вчера они лежали в больницах. А сегодня они пытаются вернуться к себе и своим семьям. И, может быть, попробовать и танцевать. Это, пожалуй, главное, о чем нам говорили «НЕ ВСЕ МОГУТ СТАТЬ ТАНЦОРАМИ, НО ВСЕ МОГУТ ТАНЦЕВАТЬ».

И все могут идти к своей мечте, как то удалось Ноа Вертхайм и Ади Шаалю, основавшими 30 лет назад Vertigo. Об этом подробно написано вот здесь – https://www.israelculture.info/tancevalnaya-kompaniya-vertigo-predstavlyaet-kuma/. Как и о балете «KUMA», который Ноа придумала еще до 7 октября, до того дня, когда всё изменилось. Когда жёлтый цвет лепесток, которыми усыпана сцена, стал символом освобождения заложников – жизни. Изначально этот цвет имел отношение к смерти и был навеян, по словам Ноа Вертхайм «Карнавалом мертвых», который проходит в Мексике. Но сейчас, после 7 октября, отношение к смерти в нашей стране изменилось. По крайней мере, так считают здесь в этой экологической деревне. Изначально балет «KUMA» был задуман, как студийный балет, то есть должен был показываться только в студии в Натив ха-Ламед-Хей. Но несколько месяцев назад было решено трансформировать этот балет для больших сцен. «KUMA» хотят видеть. Этот балет стал невероятно актуальным.

Первый «большой» показ состоялся в феврале. Торжественная премьера будет, как уже сказано, в апреле в Тель-Авиве. Этот балет абсолютно магический, завораживающий. В нем есть немного от китайских боевых искусств и много от контактной импровизации. Есть попытка разрушить четвертую стену, выйти к публике, обняться в прямом смысле слова. Этот балет и тяжелый и легкий, и вместил тяжесть и лёгкость. «KUMA» создает определенное пространство. Это не просто выход на сцену тех или иных танцоров и показ тех или иных номеров – это строгая хореография и импровизация, причем музыка следует за движением, а не наоборот. Это создание нового мира. Новые впечатления. О происхождении названия «KUMA» я уже писала вот здесь https://www.israelculture.info/tancevalnaya-kompaniya-vertigo-predstavlyaet-kuma/, но сейчас Ноа Вертхайм дала еще одно объяснение, более простое и более актуальное для сегодняшних дней: «KUMA» – это от корня «лакум» – вставать, это «ткума» – возрождение, перерождение. И вдруг, кому-то этот балет поможет понять, что наша жизнь – это тоже перерождение.

И вот еще что очень интересно: 4 сестры Вертхайм – Ноа, Рина, Мерав и Тали – живут со своими семьями в кибуце, и все заняты теми или иными проектами Vertigo. Возможно, благодаря этому в этой экологической деревне абсолютно семейная обстановка. И, кстати, 4 сестры проводят в кибуце семинар, так и названный – «4 сестры» – тело и душа, земля и ветер, память и пространство, личность и предел, близость и бесконечность. Все подробности – вот здесь https://vertigo.org.il/

Фотографии Сережи Демьянчука https://www.facebook.com/dementiy замечательны, но сам балет в 3D и под живую музыку – еще более прекрасен и удивителен.