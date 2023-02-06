«Латиноамериканский фестиваль» в Тель-Авиве

Впервые в Израиле: «Латиноамериканский фестиваль». Десятки артистов из Бразилии, Кубы, Аргентины, Колумбии, Испании, Германии, Голландии и Израиля. Десятки концертов латиноамериканской и южноамериканской музыки – с лучшими хитами всех времен.

«Латиноамериканский фестиваль» впервые пройдет в этом году в Тель-Авиве, его гостями станут артисты и музыканты из Латинской и Южной Америки, а также те, кто пишет и исполняет музыку этих стран во всем разнообразии ее стилей: от сальсы до танго, от самбы до современного латиноамериканского джаза.

Вместе с лучшими ансамблями из-за рубежа первоклассные израильские музыканты на три дня фестиваля наполнят атмосферу Тель-Авива огненной, ритмичной и страстной музыкой с Карибских островов, Кубы, Пуэрто-Рико, Аргентины, Колумбии, Испании и Бразилии.

Среди гостей и участников фестиваля – знаменитый кубинский джазовый пианист Чучо Вальдес, молодая, но уже хорошо известная джазовая певица из Испании Андреа Мутис, великолепно владеющая трубой, колумбийский певец Альберто Кайседо, кубинский трубач Амике Гевара, Нильс Фишер, лучшие латиноамериканские перкуссионисты Европы, исполняющие «латино» и многие другие музыканты.

Колумбийская певица Мария Ракель специально для фестиваля приготовила оригинальную программу. Вместе с «командой мечты», в которую вошли приглашенный певец Итало Гонсалес и музыканты из Колумбии, Кубы, Аргентины, Чили, Нидерландов и Израиля, Мария Ракель представит тель-авивскому зрителю традиционную колумбийскую сальсу и отдельный концерт, посвященный «Нью-Йоркской сальсе» – сальса и другие зажигательные латиноамериканские ритмы Большого Яблока.

2-3-4 марта 2023 г. – Тель-Авивский музей искусств

Когда в начале 20 века латиноамериканская музыка распространилась по всему миру, она никого не оставила равнодушным, да и как было в нее не влюбиться. Эта музыка, во всем ее разнообразии, впитала в себя ароматы и краски Кубы и Бразилии, Аргентины и Колумбии, ритм и страсть этих ярких и экзотичных стран. Теперь эта музыка станет желанной гостьей Тель-Авива, города без перерыва, и, несомненно, покорит его.

*****

«Латиноамериканский фестиваль»

2–3–4 марта 2023 – Тель-Авивский музей искусств

По вопросам приобретения билетов – 03-5733001 или на сайте https://www.hotjazz.co.il

Цена билетов – от 99 до 199 шек.

Страница мероприятия в фейсбуке – https://www.facebook.com/events/1849454235399138

Программа фестиваля – פסטיבל לטינו – אמריקה בתל אביב – מרץ 2023 | הופעות ג’אז בישראל (hotjazz.co.il)

По материалам пресс-релиза