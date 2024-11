«Музыка Ханса Циммера» и «Властелин Колец: концерт»  – оркестр LORDS OF THE SOUND в Израиле

«Музыка Ханса Циммера» и «Властелин Колец: концерт» – два симфонических шоу мирового уровня при участии вокалистов и рок-музыкантов – с 29 января по 3 февраля 2025 года в Иерусалиме, Беэр-Шеве, Тель-Авиве и Хайфе в исполнении международного оркестра LORDS OF THE SOUND.

Объяснить это невозможно: «Повелителей звука» нужно слышать, видеть и чувствовать. С 29 января по 3 февраля в Израиль с двумя различными программами «Музыка Ханса Циммера» и «Властелин Колец: концерт» – с двумя симфоническими шоу мирового уровня при участии вокалистов и рок-музыкантов приезжает на гастроли международный оркестр LORDS OF THE SOUND под руководством дирижера Назара Якобенчука. Оркестр, воплотивший в своих программах исключительно впечатляющее сочетание мировых кинохитов и классической школы, элементы шоу и яркие спецэффекты.

LORDS OF THE SOUND выступит в Иерусалиме, Беэр-Шеве, Тель-Авиве и Хайфе с шестью представлениями и двумя программами – «Музыка Ханса Циммера» и «Властелин колец. Концерт» – симфоническими концертами при участии вокалистов и рок-музыкантов. На сцене – 45 участников, меняющих отношение аудитории к классической музыке.

Стиль этого оркестра – идеальное сочетание музыки симфонической и электронной, эффектов и энергии, мощность которой сравнима с уровнем децибелов, когда на сцене на фоне пронзительных, всепроникающих и мерцающих видео одновременно играют классические музыканты и рок-музыканты. Сочетание классического оркестра и рок-музыки на сцене не ново, но тот драйв и энергия, с которой выступает LORDS OF THE SOUND, приезжающий в Израиль из Европы (где уже объявлены 60 концертов в туре по Франции и 30 – в Германии), убеждает, что эмоции от выступлений этого оркестра не описать словами. Их нужно почувствовать, узнать и пережить.

В программе «Музыка Ханса Циммера» оркестр LORDS OF THE SOUND отдает дань уважения одному из самых влиятельных кинокомпозиторов нашего времени, установившего стандарты современной киномузыки. В программе «Музыка Ханса Циммера» будут представлены фрагменты саундтреков из таких фильмов как «Дюна», «Темный рыцарь», «Начало», «Пираты Карибского моря», «Интерстеллар», «Шерлок Холмс», «Король-Лев», «Человек из стали» и других – от анимационных фильмов с музыкой Циммера до его полнометражных игровых картин.

Голливудский гений своего поколения Ханс Циммер – это изначально немецкий композитор и одна из главных музыкальных фигур 21 века. Еще в юности он предвосхищал парад технологий, активно их изучая и потому достаточно быстро смог объединить то, что прежде казалось музыкальным эстетам невыполнимым. Как вспоминает Ханс в одном из интервью, его официальное музыкальное обучение продлилось лишь две недели, а в общей сложности его исключили из восьми школ. Но это вовсе не подавило его любовь к музыке. Он продолжил играть. При этом у него появилась страсть экспериментировать со звуком. Его авторский стиль – эта как раз и есть стиль оркестровой музыки с добавлением электронных элементов. Отсутствие традиционного музыкального образования позволило композитору писать музыку не по общепринятым лекалам. Его умение использовать неочевидные инструменты в композициях, а также гармонично сочетать электронную музыку с симфонической, фактически привели к образованию нового жанра в мире саундтреков. Приглашение композитора в Голливуд само походило на завязку киносюжета. В 1988 году на пороге студии Циммера в Лондоне появился режиссер Барри Левинсон с предложением переехать в Голливуд для создания музыки к фильму «Человек дождя».

Музыка Ханса Циммера оказала огромное влияние на киномир, создав свой собственный стандарт и стиль. И, конечно, важно отметить, что Циммер сотрудничал с целым рядом профессиональных композиторов и аранжировщиков и то, что сложно представить современную киноиндустрию без Ханса Циммера как явления.

Вторая программа израильских гастролей LORDS OF THE SOUND – «Властелин колец. Концерт» (Lord of the Rings in Concert) – переносит зрителей в Средиземье, отражая суть оскароносного саундтрека Говарда Шора из трилогии «Властелин колец»: от причудливых мелодий хоббитов до захватывающих аккордов Мордора. Эльфийские мелодии и музыка Шора звучат с новой силой, когда оркестр LORDS OF THE SOUND оживляет их на сцене. Это двухчасовое музыкальное путешествие представляет собой полное погружение в мир музыки Средиземья, сочетающего мелодии, образы и эмоции вселенной Джона Рональда Руэла Толкина.

В репертуаре LORDS OF THE SOUND более 300 музыкальных произведений разных стилей и направлений: от знаменитых саундтреков до джазовых мелодий. Молодые, блестящие и фееричные участники LORDS OF THE SOUND передают само настроение музыки в двух различных программах – «Музыка Ханса Циммера» и «Властелин колец. Концерт» (Lord of the Rings in Concert), которые будут представлены в Иерусалиме, Тель-Авиве, Беэр-Шеве и Хайфе.

Музыканты LORDS OF THE SOUND играют на классических струнных и духовых – как то и полагается в симфоническом оркестре, но одновременно используют и современные электронные музыкальные инструменты, что придает программам необыкновенную динамику. Спрессованное в партитуры и ноты гармоничное сочетание оркестровой музыки мирового класса с кинематографическими эффектами оказывает на слушателей воздействие невероятной эмоциональной силы.

Музыка в кино – это искусство в квадрате, а музыка к кинофильмам, исполняемая на сцене оркестром и солистами – это искусство в превосходной степени. Это яркое, веселое, живое путешествие через времена и пространства к величайшим саундтрекам из культовых фильмов. Музыка и индустрия кино – две неразрывные сферы. Без музыки кино не смотрится, без кино многие песни и шлягеры не звучат. Музыка – это эмоции, атмосфера, стиль, акцентирование ключевых моментов сюжета.

В каждом национальном кинематографе – от Голливуда до Болливуда – существуют свои особые практики киномузыки. Найти идеальное сочетание музыки и кино – это как искать иголку в стоге сена, но, когда такое сочетание находится, результат может превзойти все ожидания. В целом музыка к кино может быть любой – от оркестровых композиций до популярных песен, что и доказывают программы LORDS OF THE SOUND.

Идея становления такого симфонического оркестра как LORDS OF THE SOUND возникла в Украине у продюсера Андрея Новаторова еще в 2012 году. Но для того, чтобы поднять такой проект понадобилось два года. Именно поэтому датой создания оркестра принято считать 2014 год, когда состоялись первые выступления LORDS OF THE SOUND.

После успешного старта в Украине прошло заграничное турне – Польша, Чехия, страны Балтии, что стало отправной точкой гастрольной жизни оркестра. Далее к этому списку добавились другие страны: Испания, Германия и Италия в 2023-м и Франция в 2024-м году.

В проекте LORDS OF THE SOUND задействованы команды профессионалов: музыканты, звукорежиссеры, графические дизайнеры, монтажеры и другие специалисты, обеспечивающие переплетение музыкального мастерства и кинематографической культуры.

