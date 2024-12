Музыка Ханса Циммера прозвучит в Израиле

«Музыка Ханса Циммера» и «Властелин Колец: концерт» – два симфонических шоу мирового уровня при участии вокалистов и рок-музыкантов – с 29 января по 3 февраля 2025 года в Иерусалиме, Беэр-Шеве, Тель-Авиве и Хайфе в исполнении международного оркестра LORDS OF THE SOUND

Даже если вы совсем не киноман, а просто смотрите хорошее кино, вы наверняка хорошо знакомы с музыкой Ханса Циммера – одного из плеяды знаменитых, успешных и титулованных композиторов современности, автор музыки к более чем двум сотням фильмов, в числе которых оскароносные картины. Да и сам он неоднократный номинант и лауреат самых престижных кино- и музыкальных премий.

Ханса Циммера смело можно назвать классиком современной музыки. И это вовсе не оксюморон. По своему размаху его музыкальные произведения не уступают симфоническим сочинениям знаменитых предшественников, и в то же время он заслуженно носит титул самого инновационного композитора Голливуда.

В ближайшее время в Израиле будет звучать его музыка в исполнении международного оркестра LORDS OF THE SOUND. Этот оркестровый коллектив представит две симфонические программы с участием вокалистов и рок-музыкантов: «Музыка Ханса Циммера» и «Властелин Колец: концерт». LORDS OF THE SOUND под руководством дирижера Назара Якобенчука – оркестр в составе 45 музыкантов, успешно сочетающий симфоническую и электронную музыку, дополненную видеорядом. Это самое настоящее шоу, ведь оркестр исполняет музыку кино – жанр, родившийся в прошлом веке и сформировавший музыкальный контекст века нынешнего.

***

Лирическое отступление: саундтрек = сюита?

Сегодняшние композиторы – создатели саундтреков к фильмам, возможно, не имеют такой славы, как их именитые предшественники, но, безусловно, эту славу заслуживают. Просто в прежние времена мы знали композиторов по их симфониям, концертам и сонатам, а нынешние создают звуковой ряд, который является неотъемлемой частью кинематографа.

Что такое саундтрек? Это своего рода сюита, а сюита, согласно музыкальной энциклопедии – сочинение из нескольких разнохарактерных, порой контрастирующих пьес, объединенных одной общей темой. Так рождаются сюиты под названием «Дюна», «Пираты Карибского моря», «Человек дождя», «Король Лев». Это названия фильмов, музыку к которым написал Ханс Циммер. И это лишь малая толика его работ. В энциклопедических статьях один лишь перечень его сочинений, номинированных на престижные награды и завоевавших их, составляет многие десятки наименований. В их числе номинации и награды за лучшую музыку Премии Американской киноакадемии «Оскар», номинации и победы на «Золотом глобусе», премии BAFTA, «Гремми», «Эмми» и других самых престижных конкурсов.

***

Ханс Циммер родился в Германии в еврейской семье, состоялся как композитор в Лондоне и стал знаменитостью в Голливуде. Если он сам говорит, что музыка – и есть его жизнь, ему стоит поверить: «Сочинять я начал с четырех или пяти лет. Не знаю, можно ли было назвать это музыкой. Скорее я просто шумел и играл со звуками, но делал это с удовольствием. Думаю, что буду шуметь еще до тех пор, пока люди не попросят меня остановиться, и даже в этом случае я вряд ли послушаюсь».

Этот «праздник непослушания» продолжается до сих пор, и за это нам стоит поблагодарить Ханса Циммера. Нужно быть по-настоящему свободным, обладать смелостью и дерзостью, чтобы, не имея формального музыкального образования (двухнедельные курсы игры на рояле не в счет), выжить в музыкальном мире и стать главным композитором Голливуда. Ладно, одним из…

Подростком он оказался в Лондоне, именно там начиналась его музыкальная карьера. Он начинал с игры на клавишных и синтезаторах. Это были смелые эксперименты со звуком, с использованием самых неожиданных инструментов, например, металлических цепей, которые он привязывал к клавишам. Позже пришла очередь технологий. Циммер пробовал себя в разных жанрах, даже в производстве рекламы, но сломался, когда его попросили «изобразить звук авокадо».

Ханс Циммер всегда мечтал писать музыку для фильмов, и эта мечта исполнилась после знакомства со Стенли Майерсом, в ту пору уже известным кинокомпозитором. «Я знал все о технологиях, а он – об оркестрах». Вместе они написали музыку к восьми картинам, а затем пришло время работать сольно.



Свою первую номинацию на «Оскар» Ханс Циммер получил в 30 лет – за саундтрек к картине «Человек дождя» (1988). Это была поистине новаторская музыка с использованием синтезаторов и стальных барабанов. Она как нельзя лучше отвечала образу главного героя – человека с феноменальной памятью, живущего в собственном мире. В тот раз статуэтка композитору так и не досталась, но сама по себе номинация стала пропуском в большой мир кино. Его стали приглашать работать в Голливуде, и он переехал из Лондона в Калифорнию.

Когда ему предложили написать музыку к мультфильму «Король Лев», композитор поначалу сомневался, ведь мультфильмы, как ему казалось, – это что-то вроде бродвейских мюзиклов про принцесс. Но в дело вмешалась его шестилетняя дочка Зои. Ханс не мог отказать ей и принялся за работу. Саундтрек к этому полнометражному анимационному фильму, вышедшему на экраны в 1994 году, получил и «Оскар», и «Золотой глобус», и «Грэмми». Он был выпущен в США тиражом более 10 миллионов копий, а спустя всего год был признан 10-кратно платиновым и стал самым продаваемым саундтреком анимационных фильмов. Его статус был повышен до Бриллиантового после того, как эта награда была учреждена в 1999-м… А в 2010 году музыкальный интернет-магазин Rhapsody назвал его одним из величайших саундтреков Disney и Pixar всех времен.

В последующие годы Цимме написал музыку к сотням фильмов, сериалов и компьютерных игр. Не будет преувеличением сказать, что именитые режиссеры выстраивались в очередь, чтобы заполучить Ханса Циммера. Созданную им музыку можно услышать в фильмах «Последний самурай» (2003), трилогии Кристофера Нолана о «Бэтмене» (2005−2012), в «Гладиаторе» Ридли Скотта (2001) «Шерлоке Холмсе» Гая Ричи (2009 и многих других. Он также принял участие в создании нескольких культовых мелодий для «Пиратов Карибского моря» (совместно с Клаусом Бадельтом).

Страсть к экспериментам и постоянные поиски идей привели его в новый медиаформат, так в 2009 году он оказался среди создателей саундтрека для компьютерной игры Call Of Duty: Modern Warfare 2.

Мир виртуальной реальности, фантастический мир будущего и параллельных вселенных – это стихия Ханса Циммера. Он много и успешно работает в жанре научной фантастики, создавая звуковой ряд к блокбастерам Кристофера Нолана: («Начало» (2011), «Интерстеллар» (2015) и Дени Вильнёва («Дюна» 2022), пишет музыку к военным драмам («Дюнкерк» 2018) и детективным триллерам («Код Да Винчи» 2007)…

«Мой стиль работы – анархия. Задача композитора не слепо выполнять указания режиссера, а создать то, что он на самом деле хочет, что у него в голове. Поэтому я никогда не делаю то, о чем режиссер просит напрямую. Я скорее полагаюсь на него в том, чтобы держаться нужного направления».

В общей сложности Ханс Циммер принял участие в создании более двухсот кинофильмов. Можно еще долго рассказывать об этом композиторе, но не лучше ли просто послушать его музыку? Это станет возможным в конце января 2025 года в Иерусалиме, Тель-Авиве и Беэр-Шеве. LORDS OF THE SOUND исполнит фрагменты саундтреков из таких фильмов как «Дюна», «Темный рыцарь», «Начало», «Пираты Карибского моря», «Интерстеллар», «Шерлок Холмс», «Король-Лев», «Человек из стали» и других.

****

LORDS OF THE SOUND

«Музыка Ханса Циммера»

29 января 2025 года, среда – Иерусалим, «Усишкин Аудиториум» (Биньяней ха-Ума, ICC), 21:00

31 января, пятница – Беэр-Шева, Центр сценических искусств, 21:00

1 февраля, суббота – Тель-Авив, Гейхал Ха-Тарбут, 21:00

2 февраля, воскресенье – Хайфа, «Аудиториум», 21:00

Заказ билетов по ссылке – https://www.eventim.co.il/eventseries/the-music-of-hans-zimmer-3772171/

Еще одна концертная программа LORDS OF THE SOUND называется «Властелин колец. Концерт» (Lord of the Rings in Concert) и представляет собой саундтрек трилогии «Властелин Колец» Говарда Шора. Музыка погружает зрителей в мир Джона Рональда Руэла Толкина, в Средиземье, где звучат мелодии эльфов и хоббитов, песни бесстрашных героев и пугающие звуки обитателей Мордора…

30 января 2025 года, четверг – Тель-Авив, зал «Смоларш», 21:00

3 февраля, понедельник – Хайфа, «Аудиториум», 21:00

Заказ билетов по ссылке – https://www.eventim.co.il/eventseries/the-lord-of-the-rings-in-concert-3772197/

Все фотографии (© simonediluca) предоставлены организаторами гастролей в Израиле компанией «Shimon Live».