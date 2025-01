Говард Шор и звучащее Средиземье. «Властелин Колец: концерт» в Израиле

«Властелин Колец: концерт» и «Музыка Ханса Циммера» – два симфонических шоу мирового уровня при участии вокалистов и рок-музыкантов – с 29 января по 4 февраля 2025 года в Иерусалиме, Беэр-Шеве, Тель-Авиве и Хайфе в исполнении международного оркестра LORDS OF THE SOUND.

Данные для уравнения: канадский композитор еврейского происхождения, живущий в США Говард Шор сочиняет музыку к кинофильмам с 1980-го года.

Говард Шор написал саундтреки для двух сотен фильмов.

Говард Шор – друг режиссера Питера Джексона.

Результат: эпический завораживающий саундтрек ко всем трём фильмам киноэпопеи – саги «Властелин Колец» и к трилогии «Хоббит» и три премии «Оскар», в том числе за лучшую песню («Into the West»).

Составив из лучших фрагментов саундтрека симфонию «Властелин Колец: Симфония в шести отделениях», Говард Шор провёз её с гастролями по миру. Сейчас же программу «Властелин колец. Концерт» (Lord of the Rings in Concert) привозит в Израиль Симфонический оркестр LORDS OF THE SOUND в рамках своего гастрольного турне, перенося зрителей в Средиземье и отражая суть саундтрека Говарда Шора: от причудливых мелодий хоббитов до захватывающих аккордов Мордора. Эльфийские мелодии и музыка Шора звучат с новой силой, когда оркестр LORDS OF THE SOUND оживляет их на сцене. Это двухчасовое музыкальное путешествие представляет собой полное погружение в мир музыки Средиземья, сочетающего мелодии, образы и эмоции вселенной Джона Рональда Руэла Толкина. Саундтрек к этому фильму не раз был выпущен отдельным альбомом и не раз звучал в залах театров, исполняемый многими оркестрами. Для того, чтобы дать Средиземью совершенно особенное звучание, Шор использовал самые разнообразные инструменты. Помимо классического оркестра он использовал экзотичные и народные инструменты, например, маримбу, мюзет, дульцимер или саранги. Если же вслушаться, то можно даже услышать инструменты, которые таковыми не являются: наковальню, железные цепи и стальные пластины, по которым бьют молотком. Музыка Шора к кинотрилогии «Властелин Колец» часто описывается, как эмоциональная и оперная музыка. И это неудивительно, ведь для неё он написал более 80 разных тем.

Говард Шор – автор знаменитых симфонических произведений – современный классик, один из величайших кинокомпозиторов современности, чья музыка на протяжении 40 лет звучит в концертных залах в исполнении престижных оркестров, а также в кинотеатрах по всему миру.

Говард Шор родился 18 октября 1946 года в Торонто. Окончил музыкальный колледж Беркли в Бостоне. В начале 70-х был саксофонистом группы Lighthouse, игравшей прогрессивный рок. С 1975 года Говард стал режиссёром и одним из основателей знаменитой комедийной передачи «Saturday Night Live» на NBC. С 1980 года Шор сосредоточился на карьере композитора. Основной сферой деятельности канадца стали саундтреки к кинофильмам. Его первым фильмом была драма «I Miss You, Hugs and Kisses» (1978) ещё во время работы на телевидении. На счету Говарда Шора несколько десятков профессиональных наград, в том числе, как уже замечено, три «Оскара», а также три «Золотых глобуса» и три «Грэмми».

Из последних наград Говарда Шора стоит упомянуть две: в августе 2024 года музыка Шора к эпической кинофраншизе Питера Джексона второй год подряд заняла первое место в Зале славы музыки классических фильмов FM, а в прошедшем октябре кинофестиваль в Цюрихе (ZFF) наградил Шора премией «за карьерные достижения и за дело всей его жизни».

В 2008 году, по заказу возглавляемой Пласидо Доминго «Лос-Анджелес Опера», а также Парижского театра Шатле, композитор написал музыку для оперы «Муха», по мотивам рассказа Джорджа Лангелаана, а также фильма Дэвида Кроненберга на либретто драматурга Дэвида Генри Хванга («M. Баттерфляй»).

Кстати, именно благодаря успешному творческому тандему с Кроненбергом, Говард заработал репутацию композитора, который специализируется на музыке к хоррор-фильмам. В том числе и по этой причине его пригласили к работе над саундтреком к картине «Молчание ягнят». Фильм стал культовым и победил в пяти номинациях премии «Оскар». В то же время, когда зарождалось тесное сотрудничество с Кроненбергом, Говард Шор получил возможность поработать с другим именитым режиссером – композитор создал саундтрек для картины Мартина Скорсезе «После работы» (1985). Помимо этого фильма музыка Шора звучит еще в четырех полнометражных проектах Скорсезе: «Банды Нью-Йорка» (2002), «Авиатор» (2004), «Отступники» (2006) и «Хранитель времени» (2011).

Культовыми в карьере Говарда Шора стали и совместные проекты с режиссером Дэвидом Финчером: «Семь» (1995), «Игра» (1997) и «Комната страха» (2002).

На сегодняшний день в дискографии композитора саундтреки к сотням фильмов. Среди них, помимо фильмов Мартина Скорсезе и Кроненберга, фэнтези-мелодрама «Сумерки. Сага. Затмение», «Догма». Но наиболее выдающимся достижением композитора принято считать его работу именно над саундтреком к кинотрилогиям «Властелин колец» и «Хоббит». И именно сотрудничество с Питером Джексоном принесло Говарду массовую популярность. Для первой части трилогии некоторые композиции были написаны Шором в соавторстве с ирландской нью-эйдж певицей Enya и получили высокую оценку в среде поклонников творчества Джона Толкина.

«Мне случалось и раньше делать переложения больших литературных произведений, но уж на сей раз, действительно, это стало делом жизни. Я писал эту музыку четыре года, и, честно говоря, это была самая желанная, но и самая трудная работа в моей жизни», – говорит Шор в одном из интервью.

Ещё во время работы над саундтреком Шор мечтал о том, чтобы создать отдельное шоу, где великая трилогия Толкина рассказывалась бы музыкой. В результате двенадцать часов оригинальной оркестровой музыки, написанной специально к кинотрилогии, превратились в самостоятельное произведение – двухчасовую симфонию в шести частях для оркестра, хора, инструментальных и вокальных соло, объединенную единой сюжетной линией. На основе этой симфонии и составлена программа «Властелин колец. Концерт» (Lord of the Rings in Concert), которая будет исполнена в Израиле трижды – 30 февраля и 4 января в Тель-Авиве и 3 февраля в Хайфе.

****

LORDS OF THE SOUND

«Властелин колец. Концерт» (Lord of the Rings in Concert)

30 января 2025 года, четверг – Тель-Авив, зал «Смоларш», 21:00

3 февраля, понедельник – Хайфа, «Аудиториум», 21:00

4 февраля, вторник, – Тель-Авив, зал «Смоларш», 21:00

Заказ билетов по ссылке – https://www.eventim.co.il/eventseries/the-lord-of-the-rings-in-concert-3772197/

«Музыка Ханса Циммера»

29 января 2025 года, среда – Иерусалим, «Усишкин Аудиториум» (Биньяней ха-Ума, ICC), 21:00

31 января, пятница – Беэр-Шева, Центр сценических искусств, 21:00

1 февраля, суббота – Тель-Авив, Гейхал Ха-Тарбут, 21:00

2 февраля, воскресенье – Хайфа, «Аудиториум», 21:00

Заказ билетов по ссылке – https://www.eventim.co.il/eventseries/the-music-of-hans-zimmer-3772171/

Все фотографии (© simonediluca, © innervisionteam) предоставлены организатором гастролей в Израиле – компанией «Shimon Live».