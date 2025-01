Как создать оркестр? Рассказывает продюсер LORDS OF THE SOUND Андрей Новаторов…

29 января в Израиле начинаются гастроли украинского оркестра LORDS OF THE SOUND. Год ныне – 2025-й. А идея создать такой оркестр появилась в году 2013-м. Как, почему, что была за идея и каким оркестр стал сегодня – на вопросы отвечает главный вдохновитель, придумщик и продюсер – Андрей Новаторов, создатель LORDS OF THE SOUND.

– Создать оркестр – легко написать, а каково сделать? Идея создания такого симфонического оркестра возникла у Вас еще в 2013 году; первые представления LORDS OF THE SOUND прошли год спустя, в 2014-м. Сейчас же у нас на планете год 2025-й, за прошедшее десятилетие с лишним современная музыка поменялась довольно заметно. Изменился ли в соответствии с этим репертуар оркестра? Я имею в виду не только расширение репертуара, новые программы, но скачок в развитии электронной и технологической музыки, которая создается с помощью искусственного интеллекта.

– Все это образовалось не на пустом месте, есть некоторая предыстория. Я продюсировал музыкально-драматический Киевский областной театр имени Саксаганского в городе Белая Церковь. Занимался их турами в Украине, в Киеве, все складывалось достаточно успешно. Но при этом театре существовал оркестр, который большую часть времени сидел без дела. В процессе работы у меня завязались отношения с художественным руководителем и с дирижером, я начал глубже вникать в дело – у меня уже были определенные музыкальные познания и я хотел организовывать концерты киномузыки и музыки для игр. Этим направлением практически никто не занимался. Я решил сделать подобный проект, создать коллектив именно в этой сфере, потому что объем и качество материала в киноиндустрии для меня всегда были на первом месте. Все, что делается сегодня в музыке, в качественной музыке, зачастую уходит в киноиндустрию.

– Вы сами любите кино?

– Кто же не любит кино? Конечно! Но если из фильма убрать музыку, какое же это будет кино? Зачастую фильм вспоминаешь по песням, мелодиям, саундтрекам.

– Это началось еще со времен «Мужчины и женщины», «Шербурских зонтиков», итальянского кино..

– Совершенно верно. И сегодня репертуар музыки к кино огромен и пока что не ушел полностью в электронные составляющие. Конечно, трудно представить, чтобы сегодня композиторы обходились без электронной музыки, без технологий, без электронных библиотек, без искусственного интеллекта. Но все это нас не сильно касается. Я прослушиваю множество саундтреков к фильмам, и бывает так, что фильм очень хороший, а зацепиться в музыке не за что – набор сэмплов, звуков… Интерпретировать такое классическим составом оркестра очень сложно. Иногда мы перекладываем электронный бас на классический инструмент, но если не добиваемся нужного нам качества, то идём дальше. Задача продюсеров в киноиндустрии в том, чтобы определить, какие мелодии им нужны, в каком стиле. А задача оркестра – сыграть концерт. И, несмотря на то, что процент использования технологий и электронных сэмплов в музыке стал намного больше и наш репертуар пополняется, мы до сих пор мы играем часть композиций, которые исполняли еще в 2014-м году потому, что музыка в них – прекрасная.

– Сколько же у вас появилось программ с 2014 года и какая была самая первая?

– Название самой первой было временное – и так получилось, что мы ее сыграли всего один раз – «100% Soundtrack Hits». Мы собрали самые знаковые произведения, как нам тогда казалось. Но нам не хватало композиций и мы стали дополнять их разными произведениями – играли Бетховена, Баха, что называется, классику-классику, которая не имела отношения к основной теме… Афиши отпечатаны, пора давать первый концерт, а мы не успеваем…

Сейчас у нас в постоянном репертуаре 6-7 отлаженных и тщательно аранжированных программ. Организаторы наших концертов любят, чтобы музыка была узнаваема, и если программа нравится слушателям, то такой концерт может исполняться и пять, и семь лет. Мы много экспериментировали, у нас были коллаборации и с балетом, мы делали программу аргентинского танго, и с хором. Самые разные программы – всего 20 программ. Не все мы играем часто, как я уже сказал сейчас у нас «в обойме» в 6-7 программ.

– Вы упомянули, что любите эксперименты. Какое направление вам сейчас интересно?

– Наш последний эксперимент, который уже запущен и в рекламу, и в продажу, и уже анонсированы гастроли во Франции в феврале, связан как раз с электронной музыкой. Эта новая программа названа Electro symphony и в нее включены и диджейские сэмплы, и электронные составляющие, но они ни в коем случае не перекрывают звучание оркестра. Это современная программа хитов 2000-2010-х годов.

– Так в чем же была ваша первоначальная задумка: популяризировать классическую музыку – вы говорили, что играли Баха, Бетховена, или киномузыку – то есть симфо-рок или симфо-классику? Или, как вы сказали только что, Electro symphony? К чему вы все-таки пришли?

– Наша цель – не прийти куда-то, а постоянно быть в движении, идти вперед, популяризировать живые оркестровые концерты. Вся музыка хороша, если она написана талантливыми людьми. У каждого жанра есть свои слушатели. Мы не хотим ставить себя какие-то рамки, и потому постоянно экспериментируем, возможно, мы еще сыграем и народную музыку, и танцы народов мира, да все что угодно. Мы еще очень молодой коллектив, а горизонты музыки недостижимы.

– Ваши концерты, точнее, ваши представления, шоу – это и театр, и немного цирк, и кино, и видеоряд. Если бы вы были зрителем, сидящим в зале, у вас не могло бы возникнуть чувство, что сама музыка может пропасть за всеми составляющими, за эффектами шоу ?

– Музыка всегда на первом месте, она главенствует. Световыми и пиротехническими эффектами мы только подчеркиваем превосходство музыки. Я никогда не превращал свои концерты в цирковое шоу, мне это не по душе. Одна из наших последних программ – это музыка к фильмам о Гарри Поттере, в основном Джона Уильямса. Изначально детская книга превращается в серьезную драму – и музыка в фильмах этому соответствует. Но трудно представить слушателей, которым бы пришлась по душе постоянно нагнетаемая серьезная музыка в сюжете о борьбе добра и зла. Поэтому в музыкальной канве концерта есть театральные вкрапления, которые должны развеять этот флёр серьезности. Мы это с удовольствием делаем и зрители это любят. К примеру, этот концерт ведут актеры в образах Гарри Поттера и Дамблдора. Есть забавные мизансцены, связанные с фильмом – такие моменты позволяют зрителю отвлечься и это освежает концерт.

– Вы так увлекательно рассказываете о «Гарри Поттере», что я начинаю подозревать, что это Ваш любимый фильм. Какие фильмы Вы готовы пересматривать, или точнее – какую музыку к фильмам Вы готовы слушать снова и снова? Те, музыку к которым написали Ханс Циммер и Говард Шоу? Ведь в Израиль вы привозите программу с саундтреками именно этих композиторов.

– Ханс Циммер и Говард Шоу – мои любимые композиторы. Я могу долго слушать музыку Рамина Джавади и практически всех композиторов, которые писали музыку к «Гарри Поттеру» – ужу упомянутого Джона Уильямса, и Александрf Деспла и других. Многое зависит от настроения, от времени, которым я располагаю.

– Ваш оркестр – из Украины. Оркестр, который представляет одну воюющую страну, приезжает с гастролями в другую воюющую страну. Ваши, посвященные киномузыке программы, безусловно, развлекательны. Но есть знаменитые блокбастеры со знаменитой музыкой, посвященные войне. Вам бы не хотелось добавить отрывки из саундтреков в программe израильских гастролей?

– Мы начали свою деятельность в 2014 году – в год вторжения России в Украину, в Крым и на Донбасс. Когда мы исполняли знаменитую песня The Scorpions «Humanity» люди в зале плакали. В одной из программ звучала музыка из «Списка Шиндлера» – знаменитая скрипичная мелодия. Музыка войны не выдуманной, не той, что в космосе с роботами, а настоящей. В 2014-16 годах мы использовали в качестве видеоряда и хронику, и кадры из «Списка Шиндлера Реакция людей была потрясающей, хотя, конечно, были и такие, кто говорил «мы пришли на концерт, а вы нам показываете кадры вторжения России в Украину под песни Scorpions». В 2022-м год наш оркестр уже был очень известен, уже прошли зарубежные гастроли.. Мы делали тематические концерты, посвященные Украине, говорили об этой войне, о несправедливости. Но в Израиль мы привозим абсолютно другие – тематические программы, посвященные музыке Ханса Циммера и Говарда Шора, для которых наши художники создали еще и рисованный контент, особый видеоряд.

Перед концертом мы всегда объявляем, что мы украинский оркестр. На нашей странице можно узнать нашу позицию относительно войны. Но в программе израильских гастролей нет острых композиций, да и гопак нельзя назвать политической композицией…

– В привозимых в Израиль концертных программах выделяется яркий видеоряд. Как собирается и составляется программа двухчасового концерта? Кто над ней работает – Вы, дирижер, солисты, аниматоры?

– Как в любом большом деле, когда из малого вырастает большое, приходится работать с разными людьми, с разной командой. Кто-то остается, кто-то меняется. То, чем мы занимались в 2014-15 годах и то, чем мы занимаемся сейчас – это делают уже другие люди, другая команда, другой я. Проект из всеукраинского вырос во всеевропейский. На начальном этапе программу составляли сообща. Сегодня же, я настолько глубоко погрузился в океан музыки и кинематографа, что редко стал советоваться с кем-то, принимая решения. Вынашиваю свои планы, обдумываю, переслушиваю, пересматриваю, а потом уже об этом говорю своим помощникам, коллегам и, если есть советы и рекомендации, обязательно прислушиваюсь. Так появляются программа за программой.

При этом у дирижера есть своя «зона ответственности» – репетиции, требования к музыкантам. Аранжировщикам же я объясняю, какой хочу видеть ту или иную композицию и какие инструменты хочу услышать – к примеру, в программе «Властелин колец» мы используем необычные народные музыкальные инструменты. Часто я сам занимаюсь компиляцией попурри и тогда работаю с аранжировщиками очень плотно. Сам же играю на классической гитаре – но для себя…

– У вас два состава и вы все время гастролируете. Кто ваши музыканты, готовые к столь безумному гастрольному графику?

– В основном молодые музыканты с Украины. Наш приоритет – помогать соотечественникам и давать им работу. Но у нас в оркестре есть несколько музыкантов и солистов из Молдовы, Венгрии и Беларуси – но это, скорее, исключение, чем правило, хотя мы готовы работать с музыкантами из любой страны, главное, чтобы он отвечал нашим профессиональным требованиям. И требованиям команды, потому что как вы правильно заметили, долгие переезды, постоянное нахождение в большом коллективе, требует крепких нервов и хорошего характера.

– Вы продюсер крупнейшего проекта, двух оркестров. Вы можете позволить себе хоть на день расслабиться, пойти в кино, или, судя по количеству звонков в ваш выходной день, продюсер – это навсегда?

– Продюсер – это состояние души. Я еще не устал, мне нравится мой образ жизни, я готов развиваться, идти вперед, продолжать. Пока все складывается очень гармонично, мне нравится работа с коллективом, нравится развиваться, понимать, что я нужен людям, а то, что мы делаем, нужно зрителям. Надеюсь, что это нужно и зрителям в Израиле. Так что до встречи на наших концертах уже совсем скоро!

LORDS OF THE SOUND

«Властелин колец. Концерт» (Lord of the Rings in Concert)

30 января 2025 года, четверг – Тель-Авив, зал «Смоларш», 21:00

3 февраля, понедельник – Хайфа, «Аудиториум», 21:00

4 февраля, вторник, – Тель-Авив, зал «Смоларш», 21:00

«Музыка Ханса Циммера»

29 января 2025 года, среда – Иерусалим, «Усишкин Аудиториум» (Биньяней ха-Ума, ICC), 21:00

31 января, пятница – Беэр-Шева, Центр сценических искусств, 21:00

1 февраля, суббота – Тель-Авив, Гейхал Ха-Тарбут, 21:00

2 февраля, воскресенье – Хайфа, «Аудиториум», 21:00

Интервью взяла Маша Хинич.