Бетховен и революции. Международный фестиваль музыки, культуры и науки Lumières d’Europe

Фестиваль Lumières d‘Europe («Огни Европы») проходит в рамках программы «Культура в зале «Села» на территории кампуса научного Института Вейцмана.

Музыканты и ученые вместе с молодыми талантами из Израиля и мира встретятся в рамках программы «Культура в зале «Села» в кампусе научного Института Вейцмана на фестивале, который пройдет в этом году под знаком «Бетховен и революции».

Бетховен и Шуберт – вот музыкальные фигуры, вокруг творчества которых пройдут концерты, лекции и мастер-классы в различных контекстах, таких как музыка, культура, история и революции – политические, научные, исторические, философские и эстетические.

Среди музыкантов и гостей фестиваля – скрипач и художественный руководитель – Давид Грималь, композитор Уди Перлман, пианист Рикардо Кастро, виолончелист Густав Ривиниус, лауреат Нобелевской премии по физике (2012) профессор Серж Арош, доктор медицинских наук Лила Шнепс и профессор Эли Бар-Нави.

Фестиваль предлагает зрителям ознакомиться с репертуаром Бетховена и Шуберта, задаться вопросом, что такое революция, узнать о математической революции, углубиться в идеи музыкальной революции и многое другое.

«Lumieres d‘Europe»,

1–9 мая, научный Институт Вейцмана, Реховот

Вход свободный (по предварительной записи), за исключением заключительного концерта, который пройдет в Музыкальном центре «Мишкенот Шаананим» в Иерусалиме.

С 1 мая в кампусе научном Институте Вейцмана состоится международный фестиваль «Lumieres d’Europe» — междисциплинарный проект, объединяющий музыку и науку, который пройдет в этом году в контексте «Бетховен и революции» в рамках программы «Культура в зале «Сэла».

В центре музыкального фестиваля «Огни Европы 2024», который проходит на территории Института Вейцмана, находится фигура Людвига ван Бетховена (1770-1827), композитора-революционера, которому нет равных, оставившего уникальный след в истории музыки и мировой культуры. За время жизни и деятельности Бетховена в конце XVIII — начале XIX века произошли потрясшие мир революции, оказавшие решающее влияние на Бетховена и его современников. Среди них Французская революция, следствием которой стали наполеоновская эпоха, промышленная революция с ее технологическими и экономическими последствиями, а также расцвет эпохи Просвещения, которая принесла процветание науке, философии, искусству и общественной жизни.

В рамках фестиваля – шесть концертов с участием скрипача и художественного руководителя фестиваля Давида Грималя, композитора Уди Перлмана (композитора-резидента фестиваля Lumières d’Europe), пианиста Рикардо Кастро, виолончелиста Густава Ривиниуса и пятнадцать концертов молодых музыкальных дарований из Израиля и из зарубежа, в ходе которого они познакомятся с камерными произведениями Бетховена и Шуберта. Среди концертов специальный концерт в «День Катастрофы европейского еврейства» с участием скрипача Давида Грималя и пианиста Рикардо Кастро, а также заключительный концерт, который пройдет в иерусалимском Музыкальном центре в «Мишкенот Шаананим», и на котором прозвучит струнный октет Уди Перльмана «Стандартная наука».

В научной секции фестиваля пройдут 4 лекции (на английском языке):

«Что такое революция?» – лекция Эли Бар-Нави, историка и публициста, почетного профессора истории современного Запада в Тель-Авивском университете.

«Измерение времени и пространства: от Просвещения до XXI века» — лекция Сержа Ароша, французского физика, почетного профессора «Коллеж де Франс» в Париже и лауреата Нобелевской премии по физике 2012 года.

«О формах и революциях в музыке» – лекция Уди Перлмана, композитора-резидента фестиваля Lumières d’Europe. В этой лекции Уди Перлман, углубившись в произведения Бетховена, включенные в фестивальные концерты, представит свою художественную точку зрения на идею музыкальной революции.

«Математическая революция» — лекция доктора Лейлы Шнепс, американского математика и писателя, сотрудница Центра компьютерных наук Парижского университета, которая занимается теорией чисел и пишет книги по математике для широкой публики. Под псевдонимом Кэтрин Шоу Лейла Шнепс писала детективы об убийствах, замешанных на математике.

Фестиваль проводится в сотрудничестве с Иерусалимским Музыкальным центром «Мишкенот Шаананим (JMC) при поддержке посольства Франции и Французского института.

Lumieres d’Europe: международный фестиваль

музыки, культуры и науки,

1–9 мая 2024 г., кампус Института Вейцмана, Реховот.

Вход свободный, по предварительной записи. Для записи: https://did.li/eomZH

За исключением заключительного концерта, который пройдет в Музыкальном центре Мишкенот Шаананим в Иерусалиме. Для приобретения билетов: https://did.li/1RZ5q