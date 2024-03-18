Текст и фото – по материалам пресс-релиза. Верхнее фото предоставлено пресс-службой ансамбля Mezzo и “Тизморет ха-Маапеха” באדיבות תזמורת המהפכה

«Любовь и безумие». Камерная музыка Испании и Италии эпохи позднего барокко.

В концерте «Любовь и безумие» ансамбля Mezzo примут участие израильская скрипачка Лилия Славны (Нидерланды/Израиль), израильский клавесинист Асиф Ам-Давид (Германия/Израиль) и Ричард Пейли (барочный фагот).

22 марта, 13:00, студия «Аннет», Тель-Авив

20 марта в 19:00, местный совет Хар-Адар, домашний концерт

Ансамбль Mezzo исполнит концерт «Любовь и безумие» камерной музыки позднего барокко Испании и Италии 20 и 22 марта в Хар-Адаре и Тель-Авиве. В рамках концерта ансамбля выступят Лилия Славни – барочная скрипка, также клавесинист Асиф Ам-Давид и фаготист Ричард Плай, который играет на барочном фаготе.

В концерте прозвучат прекрасные произведения выдающихся композиторов, таких как Антонио Вивальди, Франческо Мария Верачини, Алессандро Скарлатти и его сын Доменико Скарлатти, а также произведения испанских композиторов Хуана Франсеса де Ирибаррена и Себастьяна Дурона.

Наряду с кантатами можно будет услышать инструментальную музыку для скрипки и клавесина, иллюстрирующую культурные связи того времени между Италией и Иберийским полуостровом. Прозвучат вариации на темы танцев, распространенных на Иберийском полуострове: «Ла Фолия» Вивальди и «Чакона» Верачини, а также соната для клавесина Доменико Скарлатти, написанная под влиянием испанской музыки.

«Любовь и безумие»: Камерная музыка Испании и Италии эпохи позднего барокко

Яала Авиталь – сопрано

Дорет Флорентин – блок-флейт

Лилия Славны – барочная скрипка

Ричард Пейли – барочный фагот

Гидеон Бартлер – барочная гитара

Асиф Ам-Давид клавесин

Заказ билетов:

Пятница, 22.3.24, 13:00, Студия «Аннет» – Швиль Ха-Мерец, 2, Тель-Авив

https://ticks.co.il/event.php?i=1fqDsKkWcs1

Среда, 20.03.24 в 19:00, местный совет Хар-Адар, домашний концерт

https://ticks.co.il/event.php?i=RG52v3cQgq1