Текст и фото – по материалам пресс-релиза. Верхнее фото предоставлено пресс-службой ансамбля Mezzo и “Тизморет ха-Маапеха” באדיבות תזמורת המהפכה
«Любовь и безумие». Камерная музыка Испании и Италии эпохи позднего барокко.
В концерте «Любовь и безумие» ансамбля Mezzo примут участие израильская скрипачка Лилия Славны (Нидерланды/Израиль), израильский клавесинист Асиф Ам-Давид (Германия/Израиль) и Ричард Пейли (барочный фагот).
22 марта, 13:00, студия «Аннет», Тель-Авив
20 марта в 19:00, местный совет Хар-Адар, домашний концерт
Ансамбль Mezzo исполнит концерт «Любовь и безумие» камерной музыки позднего барокко Испании и Италии 20 и 22 марта в Хар-Адаре и Тель-Авиве. В рамках концерта ансамбля выступят Лилия Славни – барочная скрипка, также клавесинист Асиф Ам-Давид и фаготист Ричард Плай, который играет на барочном фаготе.
В концерте прозвучат прекрасные произведения выдающихся композиторов, таких как Антонио Вивальди, Франческо Мария Верачини, Алессандро Скарлатти и его сын Доменико Скарлатти, а также произведения испанских композиторов Хуана Франсеса де Ирибаррена и Себастьяна Дурона.
Наряду с кантатами можно будет услышать инструментальную музыку для скрипки и клавесина, иллюстрирующую культурные связи того времени между Италией и Иберийским полуостровом. Прозвучат вариации на темы танцев, распространенных на Иберийском полуострове: «Ла Фолия» Вивальди и «Чакона» Верачини, а также соната для клавесина Доменико Скарлатти, написанная под влиянием испанской музыки.
«Любовь и безумие»: Камерная музыка Испании и Италии эпохи позднего барокко
Яала Авиталь – сопрано
Дорет Флорентин – блок-флейт
Лилия Славны – барочная скрипка
Ричард Пейли – барочный фагот
Гидеон Бартлер – барочная гитара
Асиф Ам-Давид клавесин
Заказ билетов:
Пятница, 22.3.24, 13:00, Студия «Аннет» – Швиль Ха-Мерец, 2, Тель-Авив
https://ticks.co.il/event.php?i=1fqDsKkWcs1
Среда, 20.03.24 в 19:00, местный совет Хар-Адар, домашний концерт
https://ticks.co.il/event.php?i=RG52v3cQgq1