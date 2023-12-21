«Лючия ди Ламмермур» Гаэтано Доницетти на сцене Израильской Оперы

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Израильская Опера представляет «Лючию ди Ламмермур» итальянского композитора Гаэтано Доницетти. Дирижер – Даниэль Орен, режиссер постановки – Омер Бен-Саадия. Представления состоятся с 5 по 13 января 2024 года в Оперном театре имени Шломо Лахата в Тель-Авиве.

Эта знаменитая и столь любимая меломанами опера, одна из самых популярных опер первой половины XIX века, должна была быть показана в ноябре, но спектакли были отложены из-за войны. Дирижер – маэстро Даниэль Орен; участники постановки – международный и израильский коллектив солистов; оркестр Оперы – Израильский Симфонический оркестр Ришон-ле-Циона; хор Израильской Оперы под управлением Итая Берковича.

Режиссер Омер Бен-Саадия, начавшая свою профессиональную карьеру именно в Израильской Опере и в последние годы руководящая несколькими оперными театрами в США, возвращается в свою Alma Mater и представляет новую версию эффектной постановки испанского режиссера Эмилио Саги, которая показывалась в Израиле зимой 2017 года.

По словам Омер Бен-Саадия: «Лючия ди Ламмермур – один из краеугольных камней романтической музыки – остается актуальной, энергичной и жизненно важной оперой. История Лючии – это история трагической судьбы молодой женщины, которую окружающее общество использует в своих политических играх и интригах, что приводит к ужасающим последствиям. Лючия всеми доступными ей средствами борется за то, чтобы ее голос был услышан в этом хищном мире, но цена свободы слишком дорога для нее. В любых рамках – от готического романа Вальтера Скотта «Ламмермурская невеста» до сегодняшнего Тель-Авива, Лючия становится символом борьбы женщин всего мира за свободу, за любовь, за право волеизъявления и за право самим быть ответственными за свою судьбу».

Лючия – это самый смутный и зыбкий из всех образов героинь, подаренных музыкальным театром. В центре либретто этой красивейшей и наиболее известной оперы Доницетти, хита мировой оперной сцены – один из известнейших сценических любовных треугольников: Лючия, Эмилио и Артуро; убийство в брачную ночь и сцена безумия, обычно сводящая с ума и зрителей. Недаром «Лючия ди Ламмермур» обозначена именно как трагическая опера, но ревность, убийство, цинизм, политика, обманы, измены, безумие не помешали «Лючии ди Ламмермур» стать одним из лучших образцов бельканто, занять прочное место в репертуаре практически всех оперных театров мира и стать едва ли не на первое место в наследии Доницетти, либреттист которого – итальянец Сальваторе Каммарано – написал либретто этой оперы по мотивам романа Вальтера Скотта «Ламмермурская невеста», увидевшего свет в 1819 году. Премьера оперы состоялась 26 сентября 1835 года в театре Сан-Карло в Неаполе. Впоследствии Доницетти написал французскую версию «Лючии де Ламмермур» на либретто Роже и Ваэза, премьера которой состоялась несколькими годами позже – 6 августа 1839 года в театре «Ренессанс» в Париже (на сегодняшний день эта версия оперы ставится крайне редко).

В «Лючии ди Ламмермур» есть все, чего ждут от оперной классики: чудесные, мгновенно запоминающиеся мелодии, страстная любовь и столь же страстная ненависть на фоне старинного шотландского замка, роскошная оперная примадонна и влюбленный в нее тенор. Роман Вальтера Скотта еще до Доницетти был использован в операх «Ламмермурская невеста» М. Карафы де Колобрано, И. Бредаля (датский композитор, для которого либретто сочинил Х. К. Андерсен), А. Маццукато. Но опера Доницетти затмила предшественниц и полностью вытеснила их из репертуара театров. Но не сюжет сделал оперу «Лючия ди Ламмермур» знаменитой, а музыка – ее драматизм, проникновенность, ее лиричность, грезы и страсти.

Как и многие оперы бельканто, «Лючия ди Ламмермур» чрезвычайно сценична. Клятвы в любви и клятвы отомстить, коварство родственников, навязывающих главной героине брак по расчету, сумасшествие той же героини, являющейся посреди свадебного праздника с ног до головы в крови убитого мужа, финальное самоубийство героя-любовника. Но с другой стороны, кровавых драм в оперной литературе хватает, а потому исключительный статус «Лючии ди Ламмермур» связан в первую очередь с музыкой, и прежде всего музыкой вокальной.

Музыка Доницетти полна очарования и романтизма, теплоты и виртуозности, возвышенной героики и прекрасных мелодий, пылкости и горестности. И, конечно, эффектов: к примеру, знаменитая ария безумной Лючии представляет сложнейшую колоратурную партию, в которой голос певицы соревнуется с флейтой, и есть в этой 10-минутной арии что-то такое, что зрители чувствуют вину и меланхолию. Несмотря на головокружительные трудности для исполнителей, а может быть, именно благодаря им это сочинение Доницетти – одно из самых репертуарных в мире. Первой Лючией была Фанни Таккинарди-Персиани. В ХIХ и ХХ веках в этой партии блистали все легендарные оперные дивы. Их славу стремятся разделить и тенора, для которых композитор приберег предельно высокие ноты к концу оперы.

Либретто оперы в одном абзаце – маловато, конечно, но желающие могут перечитать роман Вальтера Скотта, действие которого развертывается в Шотландии в начале XVIII века.

Эдгар, последний потомок старинного разорившегося рода Равенсвудов, тайно обручен с Лючией Астон, сестрой своего злейшего врага – лорда Энрико, который хочет поправить пошатнувшиеся дела, выдав сестру замуж за богатого лорда Артура. Лючия отвергает брак с ненавистным женихом. Тогда Энрико прибегает к обману. Воспользовавшись отъездом Эдгара, он показывает Лючии подложное письмо, свидетельствующее о мнимой измене ее возлюбленного. Лючия потрясена его вероломством и соглашается на брак с Артуром. В то время как она ставит свою подпись под брачным контрактом, появляется Эдгар. Он укоряет Лючию в измене и бросает к ее ногам обручальное кольцо. Энрико вызывает Эдгара на дуэль. Лючия в брачную ночь, сойдя с ума, убивает Артура. Силы ее иссякают. Она умирает. Эдгар закалывается у гроба Лючии. Но нет нужды пересказывать историю вражды двух шотландских кланов. Куда важнее эмоциональная составляющая, оперный апофеоз.

Сам сюжет «Ламмермурской невесты» основан на реальных событиях. В 1669 году в Шотландии некая Жанет Дримпл убила своего новоиспеченного мужа, который к тому же приходился ей дядей. Брак был заключен по воле отца девушки, в то время как она мечтала выйти замуж по любви за лорда Резерфорда. Доницетти особенно мог привлекать этот сюжет, поскольку один из его дедушек, Дональд Айзетт, был шотландцем. Тем не менее, имена литературных персонажей были изменены на итальянские эквиваленты. Кстати, Доницетти изменил концовку, ведь в романе главный герой мчится на лошади по зыбучим пескам. При такой обстановке совершенно невозможно спеть две арии. В версии Доницетти главный герой закалывает себя кинжалом – и, разумеется, поет при этом финальную арию.

Но, в первую очередь, эта опера – превосходное средство продемонстрировать талант не столько тенора, сколько сопрано, и многиe великие певицы выбирали ее для своего дебюта. Блестящие колоратурные арии Лючии стали известными благодаря Марии Каллас. А секстет во втором акте – полифонический шедевр – считается одной из самых замечательных мелодий для вокального ансамбля из когда-либо написанных для оперного репертуара. Процитируем на сей раз Беллини, сказавшего «Музыка Доницетти прекрасна, великолепна, изумительна!»

О популярности этой оперы говорит и то, что арии из нее используются в современном кинематографе. В фильме «Пятый элемент» Люка Бессона певица Дива Плавалагуна исполняет арию Лючии. В финале фильма «22 пули: Бессмертный» также звучит отрывок из оперы Доницетти. Мартин Скорсезе использовал арии из оперы в фильме «Отступники», а Пол Кокс -в «Человеке цветов».

Доницетти создал около 70 опер, наиболее известны из которых две – «Лючия ди Ламмермур» и «Любовный напиток» – столь противоположные по эмоциональному настрою. И там, и там бушуют страсти – Доницетти мастерски изображает драматические события в своей музыке, но в отличие от комического «Любовного напитка» («Мелодии Доницетти своей шутливой веселостью радуют свет» – писал Гейне), в «Лючии ди Ламмермур» – это экстремальные страсти трагедии, судьбы Лючии. Сюжет «Лючии» в чем-то напоминает «Ромео и Джульетту». Но это сюжет сложнее психологически – Лючия предчувствует беду, в итоге сходит с ума, вонзает нож в сердце Артура и сама погибает от пережитого напряжения. Вслед за ней этот мир покидает и ее возлюбленный Эдгар.

Доницетти – представитель итальянской романтической оперной школы, кумир поклонников бельканто – появился на оперном горизонте Италии в то время, когда «умирал Беллини и молчал Россини». Будучи широко образованным музыкантом, Доницетти использовал произведения Гюго, Дюма-отца, Байрона и Скриба, сам пробовал писать либретто, прекрасно сочинял юмористические стихи. Помимо опер, перу Доницетти принадлежат оратории, кантаты, симфонии, квартеты, квинтеты, духовные и вокальные сочинения.

Внешне жизнь Доницетти казалась сплошным триумфом. На самом же деле это было не так. «Мое рождение покрыто тайной. – писал композитор. – Я родился в Борго-Канале под землей: в подвал, куда я спускался по лестнице, никогда не проникал луч света. И, словно филин, вылетев из гнезда, я всегда нес в самом себе то дурные, то счастливые предчувствия». Родители Доницетти были бедны: отец был сторожем, мать – ткачихой. У него был старший брат Джузеппе Доницетти, который тоже стал композитором. В 9 лет Гаэтано поступает в Благотворительную музыкальную школу и становится там лучшим учеником. Он готовился сперва быть адвокатом, затем архитектором, но скоро нашел настоящее свое призвание. В 14 лет он переезжает в Болонью, где учится в музыкальном лицее. Выдающиеся способности Гаэтано впервые раскрылись на экзамене 1817 г., где исполнялись его симфонические произведения и кантата. Еще в лицее Доницетти написал 3 оперы – «Пигмалион», «Олимпиада» и «Гнев Ахилла», а уже в 1818 г. его опера «Энрико, граф Бургундский» была с успехом поставлена в Венеции. Несмотря на успех оперы, это был очень трудный период в жизни композитора: контрактов на сочинение заключать не удавалось, семья нуждалась в материальной помощи, близкие его не понимали. У Доницетти был контракт с Римской оперой на сочинение оперы «Зораида Гранатская». Постановка имела успех, но критика, обрушившаяся на молодого композитора, была жестокой, что не сломило Доницетти, а лишь укрепило его силы в стремлении к совершенствованию. Его успеху долго мешала слава Россини и Винченцо Беллини. Широкую известность он приобрел лишь в 1831, после постановки в Милане оперы «Анна Болейн». Но с наибольшей силой его талант выразился в «Лючии ди Ламмермур».

Но несчастья следуют одно за другим: сначала умирает сын композитора, затем – родители и жена Доницетти – певица и пианистка Вирджиния Васселли, которой не исполнилось и 30 лет: «Я один на земле, и я еще жив!» – в отчаянии написал Доницетти. От самоубийства его спасло искусство. В 1835 году Доницетти работал профессором композиции Неаполитанской консерватории, в 1837-38 гг. – ее директором. С 1839 года композитор работал в Париже. Были поставлены опера романтическая «Дочь полка», комическая опера «Дон Паскуале», изящная «Фаворитка» и другие, имевшие большой успех. Вскоре следует приглашение в Париж. Последняя опера Доницетти – «Катарина Корнаро» – была поставлена в Вене, где в 1842 г. Доницетти получает звание австрийского придворного композитора. После 1844 г. психическое заболевание заставило Доницетти отказаться от композиторской деятельности и послужило причиной его смерти.

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Гаэтано Доницетти. «Лючия Ди Ламмермур».

Либретто: Сальвадоре Каммарано, по роману Вальтера Скотта

Дирижер: Даниэль Орен

Постановщик: Эмилио Саги

Режиссер новой версии – Омер Бен-Саадия

Сценография – Энрике Бордолини

Художник по костюмам – Имме Моллер

Оригинальный свет – Эдуардо Браво

Художник по свету – Надав Барнеа

Постановщица движения – Дана Руттенберг

Лючия – сопрано Хила Фахима (Израиль) и Лаура Уллоа (Куба);

Эдгардо – теноры Оресте Козимо (Италия) и Джорджио Мизери (Италия);

Энрико (брат Лючии) – баритоны Йонуц Паско (Румыния) и Одед Райх (Израиль);

Раймондо – Раймонд Бидебенд, пастор, наставник Лючии – бас-баритон Давиде Джангрегорио (Италия) и бас Алексей Биркус;

Артуро – Лорд Артур Баклоу – теноры Ливиу Индрикау (Румыния) и Энтони Уэбб (США);

Алиса, подруга Лючии – Тамара Навот (Израиль) и Галь Кохав (Израиль);

Нормано, начальник стражи замка – теноры Энтони Уэбб (США) и Антон Тротуш (Израиль).

Хор Израильской оперы (хормейстер – Итай Беркович)

Израильский Симфонический оркестр Ришон ле-Циона и Израильской Оперы

Переводы титров: Исраэль Юваль.

Представления «Лючии ди Ламмермур» пройдут с 5 января по 13 января 2024 года.

Пятница | 05.01.2024 | 13:00

Воскресенье | 07.01.2024 | 19:00 | Премьера

Понедельник|08.01.2024 | 18:00

Среда|10.01.2024 | 18:00

Четверг|11.01.2024 | 19:00

Пятница|12.01.2024 | 13:00

Суббота | 13.01.2024 | 19:00

Продолжительность постановки – 2 часа 40 минут с антрактом.

Опера идет на итальянском языке с титрами на английском и иврите.

Заказ билетов по телефону 03-6927777 или на сайте Израильской Оперы: https://www.israel-opera.co.il/?CategoryID=1354&ArticleID=6025

Автор текста: Маша Хинич. Photos by © Yossi Zwecker. Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting