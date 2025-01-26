«Чего желает сердце: искусство как путь к исцелению» – серия выставок в Музее израильского искусства в Рамат-Гане

Серия выставок в Музее израильского искусства в Рамат-Гане : «Чего желает сердце: искусство как путь к исцелению». Открытие: четверг, 6 февраля 2025 г. 20:00

Выставочный блок «Чего желает сердце» посвящен сложным процессам, происходящим в израильском обществе и израильском искусстве в контексте исцеления и восстановления после событий 7 октября. Выставки фокусируются на болезненных моментах израильской реальности, таких, как коллективные травмы, социальная боль и личные раны, а также рассматривают, какие инструменты предлагает искусство для преодоления трудностей и исцеления надломов.

Сегодняшняя реальность во всех сферах нашей жизни требует от израильтян большого эмоционального напряжения. Мы как общество достигли точки, когда у нас больше нет сил плакать. Мы устали кричать и протестовать, но боль не прошла, а травма по-прежнему не дает нам вздохнуть полной грудью. Настал момент, когда мы можем обратиться к искусству – создавая его либо потребляя – как к новому способу облегчить бремя, свалившееся на нас, и обрести надежду и силы, чтобы продолжать справляться с этой болью и этой травмой.

Выставки в этом кластере приглашают зрителей как заглянуть внутрь себя, так и более внимательно посмотреть вокруг. А также задать важные вопросы – что мы ищем в искусстве: утешение, силу, вдохновение и, возможно, чувство принадлежности? Представленные на этих выставках сложные и глубокие работы израильских художников ставят своей задачей создать новое пространство надежды, противостояния и восстановления.

«Музей израильского искусства в Рамат-Гане продолжает следовать своей главной задаче – представлять и продвигать качественное израильское искусство, работы ведущих художников страны. В этом комплексе выставок музей стремится отразить дух времени, а также социальные и национальные проблемы, которые встали перед израильским обществом 7 октября 2023 года. Искусство, всей своей силой и мощью, предлагает бальзам для души, а также дает надежду и исцеление каждому, кто живет здесь, в этой стране» – говорит Рой Барзилай, адвокат, магистр искусств, заместитель мэра и председатель Музеев Рамат-Гана

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Зива Йелин: Тени кипарисов на дороге

Куратор: Сари Голан

Помощник куратора: Гили Зайдман

Первая персональная музейная выставка Зивы Йелин включает живописные инсталляции, видеоработы и масштабные картины – некоторые из них были созданы до страшной трагедии в кибуце Беэри и Западном Негеве, а некоторые – позже, и экспонируются впервые. Художница рассматривает травму, память и процесс восстановления с личной и уникальной точки зрения, одновременно задавая фундаментальные вопросы: как рисуют память? Каким образом нарратив памяти преобразуется в историю идентичности и принадлежности?

Йелин переводит проблемы индивидуума на универсальный уровень современного локального искусства. На протяжении многих лет Зива Йелин рисовала кибуц, где она родилась, наполняя свои картины виртуозными деталями. Она творит в темноте, комбинируя современные фотографии со снимками из архивов кибуца, работая с интенсивным цветом, расчленяя и переставляя детали изображений.

Зива Йелин (1962), израильская художница и куратор, родилась в кибуце Беэри, обладает докторской степенью в области теории и истории искусства Университета Бар-Илан, а также степенью в области искусства Школы искусств Рамат-ха-Шарон и Бейт-Берл; почти три десятилетия она является куратором и директором галереи Беэри. Ее работы представлены в ведущих музеях и галереях Израиля и по всему миру.

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Групповая выставка с Ури Катценштейном

Куратор: Ронит Эден

Помощники куратора: Гили Зайдман, Тами Тристер

Участвуют художники: Ури Катценштейн (1951–2018), Хадиль Абу Джохар, Шай Эйд Алони, Ниби Алрой, Гай Гольдштейн, Шарон Глазберг, Хади Халил, Меир Тати, Пинхас Коэн Ган, Мейталь Кац-Минерво, Йоси Ледерман, Ури Левинсон, Сигалит Ландау, Керем Натур, Эфрат Натан, Саша Снрбер, Ханна Фройнд-Шерток, Лиор Швиль, Гиль Шахар, Лиор Тамим.

Ури Катценштейн, творчество которого охватывает более четырех десятилетий, с самого начала своего пути ломал стереотипы и восставал против условностей. За годы творческой деятельности он всякий раз расширял границы своих возможностей, и создал произведения, которые с болью, смешанной с юмором, отражают сложную реальность.

Групповая выставка исследует эмоциональное, культурное и художественное наследие художника, посредством диалогов с теми, кто работал вместе с ним или находился под его влиянием. Выставка посвящена творчеству Ури Катценштейна – от ранних работ 1970-х годов до тех, что были созданы для его последней выставки в Еврейском музее в Амстердаме в 2018 году.

Работы на выставке затрагивают темы травмы, идентичности и принадлежности, памяти и будущего, выдуманных культов и границ тела, связей и диалога между содержанием и смыслами.

Ури Катценштейн (1951-2018), родившийся в Тель-Авиве, был многопрофильным художником, скульптором, музыкантом и перформером, создателем многочисленных видеоработ.

Он учился в Институте Авни, Университете Индианы и Институте искусств Сан-Франциско. В своей работе художник, используя различные медиа, исследовал пределы возможностей тела и среду его обитания, с точки зрения критического мышления.

Художник представлял Израиль на Венецианском биеннале (2001), участвовал в биеннале в Сан-Паоло. Обладатель множества наград, включая премию Дизенгофа и премию Сандала. Занимал должность начальника отдела скульптуры в колледже Бейт-Берл и преподавал в Хайфском университете.

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«Персона и Тень»

Ран Тененбаум и работы из коллекции Цейтлиных.

Куратор: Дина Якерсон

Выставка «Персона и тень» посвящена жанру портрета, который претерпел множество воплощений в истории искусства. Название «Персона и Тень» происходит из концепций Карла Густава Юнга, которые описывают персону – репрезентативную часть человека, и тень – его скрытую часть.

Выставка разделена на две части: большая часть посвящена работам современного художника Рана Тененбаума, это портреты близких художнику людей и автопортреты, написанные в разные периоды.

Вторая часть выставки состоит из произведений из коллекции Цейтлиных – частной коллекции, переданной в дар Рамат-Гану в 1959 году. Портреты в коллекции, созданные ведущими художниками конца XIX – начала XX века, большинство из которых – выходцы из России, позволяют заглянуть в жизнь семьи Цейтлиных. Обе части выставки взаимодействуют в диалоге, предлагающем новый взгляд на искусство портрета.

Художник и преподаватель живописи Ран Тененбаум (1976) родился в Кфар-Сабе, некоторое время жил в Иерусалиме, в настоящее время живет и работает в Тель-Авиве-Яффо. Тененбаум изучал живопись в мастерской рисунка и живописи под руководством Израиля Хиршберга. Помимо своей художественной деятельности, в 2015 году он основал (совместно с Гаем Авиталем) школу рисунка и живописи «Ха-Колель».

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Адва Дрори. «Королева Печали»

Куратор: Сари Голан

Помощник куратора: Гили Зайдман

Первая персональная музейная выставка Адвы Дрори «Королева печали» представляет собой чувственную текстильную инсталляцию, предлагающую посетителям захватывающий и волнующий опыт. Пространство галереи становится целым миром: пол устлан искусственной травой, напоминающей о детстве Дрори, на стенах – войлочные изделия из овечьей шерсти, внутри самого пространства — скульптурные объекты, покрытые работами, созданными художницей, в детской одежде, и «ready-made», галерею заполняют свисающие шерстяные нити. Вместе все это создает единое целое, мир мягких, обволакивающих произведений, приглашающий зрителя внутрь.

Экспозиция воздействуют на различные чувства: зрение, осязание, создавая при этом пространство, способствующее спокойствию и интимности. Работы Дрори сделаны из детской одежды, собранной, в том числе, в кибуцах, и сочетают в себе личные детские воспоминания с коллективными историями. Выставка создает диалог между интимной историей и публичным нарративом и также, как другие, обращается к памяти, травмам и процессам исцеления.

Адва Дрори (1975) родилась в кибуце Сарид, она многопрофильный художник и арт-терапевт, имеет степень магистра в области арт-терапии, степень бакалавра в области преподавания искусств и сертификат об окончании Школы визуального театра. Она также с отличием окончила Школу искусств и терапии Тобиаса по специальности «арт-терапия в соответствии с антропософским подходом».

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Стены художников

Яир Гарбуз . «Смотрите, что здесь будет» – работа из коллекции музея

Зоар Мораг. «Свет во тьме» – стена художника в память о событиях 7 октября

Часы работы выставки:

Понедельник | 10:00-14:00

Вторник | 16:00-20:00

Среда | 10:00-14:00

Четверг | 10:00-14:00 и 16:00-20:00

Пятница | 10:00-14:00

Суббота | 10:00-14:00

Закрытие выставки: 30.6.2025

Музей израильского искусства в Рамат-Гане,

ул. Аба Хилель, 146, Рамат-Ган

https://www.rgma.org.il/

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