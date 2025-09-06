Рамат-Ганский музей израильского искусства

Рути Хельбиц-Коэн: Олимпийская деревня

Куратор: Сари Голан

Ассистент куратора: Гили Зайдман

«А как вам удалось раздобыть эти самые гигантские баннеры – плакаты, отпечатанные на пластике ещё в 1936 году?» – спросила я Рути. Она слегка смутилась, даже потупилась и, все-таки, ответила – «мне их передали». Взяли и переслали, потому что эти гигантские плакаты, отпечатанные на пластике, лежали, мало кому нужные, в Олимпийской деревне в Берлине с 1936 года. Про плакаты забыли почти на 90 лет, как и про саму деревню, куда, как выясняется, не пускали женщин. Сейчас эти плакаты можно увидеть в рамках очень «женского» кластера выставок в Рамат-Ганском музее израильского искусства.

Куратор выставки Сари Голан спрашивает «Можно ли пересказать историю?». И сама же отвечает: «В конце концов, история состоит из множества историй, которые кристаллизовались в одно центральное повествование. Что если мы снова разделим её на фрагменты и пересмотрим каждый с новой точки зрения?». Рути Хельбиц-Коэн как раз и предлагает новую точку зрения – женскую, разумеется, в концепции всего выставочного кластера, на эпоху между двумя мировыми войнами.

В выставке «Олимпийская деревня» Рути Хельбиц-Коэн устраивает невозможную встречу. Она сплетает холодную, плотную ткань истории с личным повествованием, и создаёт пространство, где сталкиваются две параллельные вселенные. Из напряжения и переклички между ними рождается новая история – попытка осмыслить межпоколенческую травму через череду переживаний, находящих выражение в разных художественных методах: рисунке, живописи, коллаже и объектах ready-made.

В центре экспозиции – серия монументальных коллажей, созданных поверх старых рекламных баннеров. На них отпечатаны фотографии, запечатлевшие Олимпийскую деревню в Германии 1936 года. Деревня, построенная к Берлинской Олимпиаде как тренировочный лагерь для мужских делегаций, вскоре после Олимпиады была передана по приказу Гитлера под военный лагерь.

Этими подлинными крупноформатными баннерами, найденными в 1970-е годы, с Рути Хельбиц-Коэн поделился берлинский художник и историк Ян Бейшовец, с которым она случайно познакомилась на одной из своих выставок в Берлине. Ян Бейшовец годами исследует сложное прошлое деревни, которая до сих пор остаётся закрытой для посетителей, и собирает на её территории исторический архив. Фотографии 1930-х годов, запечатлевшие спортсменов, в 1970-е годы демонстрировались в одном из залов Олимпийской деревни, а потом ее снова закрыли для посетителей. Баннеры, присланные художницы из Берлина, стали для неё материальными носителям и памяти и травмы.

На протяжении многих лет художественный мир Хельбиц-Коэн существовал как замкнутая и самодостаточная система – вселенная, в которой символы и фигуры сплетались в единый пластический язык. В «Олимпийской деревне» этот круг разомкнут: к её визуальному ряду примыкает чуждая фото-эстетика ready-made, которая привносит новый тематический и материальный пласт.

Соединяя полярности: реальность и вымысел, жизнь и смерть, правду и ложь, жертву и палача, сознательное и бессознательное, человеческое и мифическое – Рути Хельбиц-Коэн создаёт своё собственное воображаемое «третье пространство».

Неслучайно в её коллажах появляется липкая лента с фабрики строительных материалов – семейного бизнеса, которым всегда управляли только мужчины из ее семьи. Эта липкая лента становится метафорой: она фиксирует, но она и ограничивает. И удивительным образом соседствует с мифическими фигурами – Дафной и Афиной и с андрогинными образами.

Выставка исследует пересечения биографии, истории и истории искусства. Возможно, самое горькое осознание заключается в том, что многие немцы до сих пор мало знают о подлинной судьбе Олимпийской деревни 1936 года. Искусство становится способом вернуть эту историю в культурное сознание.

Проект будет показан в самой Олимпийской деревне в Берлине в 2026 году, а затем будет представлен и в других странах.

Еще одна выставка – “Полевые работы” Мейталь Кац-Минербо (исследование и кураторство: Дрорит Гур Арье).

Сплетённая вручную инсталляция из ротанга разворачивается в сад, занимающий весь зал, на стенах которого висят ботанические рисунки, сделанные женщинами-первопроходцами Эрец -Исраэль, в том числе и поэтессой Рахель.

Здесь разворачивается не только сад, но и сама история “Девичьей фермы”, возникший в 1911 году рядом с Кинеретом (женская сельскохозяйственная учебная ферма “Бейт ха- альмот” или “Хават ха-альмот”, действующая до 1917 года), где женщины создали новую сельскохозяйственную отрасль основанную на работе в огородах и садах.

Под руководством таких фигур, как агроном Ханна Майзель Шохат, основательница фермы, эти женщины создали новое направление сельского хозяйства, основанное на огородничестве и садоводстве, жаждая освобождения, равенства и осуществления революции еврейской женщины.

Огромные живописные полотна, вдохновлённые планами садов начала XX века, созданными пионерами европейского ландшафтного дизайна и садового искусства — такими, как Гертруда Джеккил и Вита Сэквилл-Уэст, — расстилаются на полу, отзываясь на их дальновидные идеалы.Здесь разворачивается не только сад, но и сама история "Девичьей фермы", возникший в 1911 году рядом с Кинеретом (женская сельскохозяйственная учебная ферма "Бейт ха- альмот" или "Хават ха-альмот", действующая до 1917 года), где женщины создали новую сельскохозяйственную отрасль основанную на работе в огородах и садах.