Зимнее танго

El tango es un pensamiento triste que se baila — «Танго — это грустная мысль, которую танцуют»

Энрике Сантоса Discépolo (аргентинский автор танго-текстов, один из главных «тангерос» золотой эпохи)



В начале января 2027 года в Израиль вновь приезжает аргентинская танцевальная труппа «Marcos Ayala Tango Company» во главе с хореографом и танцором Маркосом Аялой. На этот раз компания привозит спектакль «Tango Buenos Aires» — программу, построенную на танго и музыке середины 20-го века, эпохи свинга и биг-бэндов.

Действие спектакля разворачивается в условном пространстве танцевального зала сороковых–пятидесятых годов. Хореография строится на смене номеров: сольные и парные танцы, канженге, милонга, эпизоды в стиле свинга. Мужской костюм — смокинг и лакированные штиблеты, женский — вечернее платье и туфли на шпильках; костюмы для каждого номера подбирались отдельно. Свет и сценография решены как часть общей картины — спектакль держится на смене темпа и рисунка танца.

Название «Tango Buenos Aires» указывает не только на город, где Маркос Аяла родился и начал танцевать, но и на происхождение самого танца. История танго начинается в последней трети 19-го века в портовых районах Буэнос-Айреса и Монтевидео — Ла-Бока, Сан-Тельмо, окрестности порта. Город тогда стремительно рос за счет эмиграции из Европы: итальянцы, испанцы, выходцы из Восточной Европы работали на бойнях, в порту, на стройках. Мужчин среди приезжих было значительно больше, чем женщин, и танец родился как часть жизни окраинных кварталов. В музыке и движении соединились андалузская хабанера, кубинская контрданса, африканские ритмы кандомбе, привезенные потомками рабов, и мелодика итальянских и испанских песен переселенцев.

Сам Маркос Аяла говорит о происхождении танго так: «Танго — это аргентинский фольклор, который представляет нас миру, и его можно с точностью привязать к городу Буэнос-Айресу. Оно родилось в порту, из смешения культур, — и так постепенно вошло в вены города, и у Буэнос-Айреса появилось сердце по имени танго».

Первое время танго оставалось танцем городских низов, и респектабельное общество Буэнос-Айреса держалось от него в стороне. Ситуация изменилась в начале 20-го века, когда танго добралось до Парижа — сперва через аргентинцев из состоятельных семей, которые привозили его в европейские салоны, а затем через музыкантов и танцоров, гастролировавших во Франции. Уже оттуда, признанным в Европе, танго вернулось в Буэнос-Айрес, где было принято средним и высшим классом. К двадцатым-тридцатым годам сложился канон танго-музыки — с именами Карлоса Гарделя и позднее Астора Пьяццоллы, — а сам танец стал частью городской идентичности Буэнос-Айреса. Спектакль Маркоса Аялы обращается именно к этому периоду — к танго как городскому явлению, выросшему из смешения культур и социальных слоев одного порта.

Сам Маркос Аяла родился в Буэнос-Айресе и с детства занимался классическим, современным танцем, джазом и акробатикой, но профессиональным танцором стал через танго. Он работал в нескольких труппах, в том числе в «Tango Pasión» (2009–2015), с которой много гастролировал, участвовал в постановках Cirque du Soleil в качестве приглашенного хореографа. В 2006 году, в возрасте девятнадцати лет, Аяла стал победителем чемпионата мира по танго в Японии. Свою труппу он основал в Буэнос-Айресе в 2012 году — с целью сохранить танго как живую, развивающуюся форму, открытую диалогу с другими видами сценического искусства. Программа «Tango Buenos Aires» была создана в течение следующих нескольких лет и получила номинацию на премию Starfish Awards как лучший танцевальный спектакль, а другая постановка Аялы, «Tango Lovers», была признана нью-йоркской ассоциацией театральных критиков лучшим музыкальным шоу 2015 года; тогда же он получил Latin ACE Award — за эту постановку и отдельно за вклад в профессию. В 2013 году Аяла играл в мюзикле «Chantecler Tango», сначала в Буэнос-Айресе, затем во Франции, и после этой роли пресса называла его «откровением танго».

С момента основания труппа гастролировала на нескольких континентах — в Европе, Азии, Северной и Южной Америке, на Ближнем Востоке, включая прошлые гастроли в Израиле. Постоянная партнерша Аялы на сцене — Паола Камачо; вместе с ней он выстраивает синхронные дуэтные номера, на которых держится значительная часть репертуара труппы.

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Marcos Ayala Tango Company «Tango Buenos Aires»

Гастроли в Израиле пройдут в январе 2027 года в следующих городах:

Герцлия — суббота, 9 января, 20:00, Центр сценических искусств Герцлия

Ришон ле-Цион — воскресенье, 10 января, 20:00, Гехал Меир ле-Тарбут

Ашкелон — понедельник, 11 января, 20:00, Гехал ха-Тарбут

Нес-Циона — вторник, 12 января, 20:00, Гехал ха-Тарбут

Иерусалим — среда, 13 января, 20:00, Театрон Иерушалаим, зал Шеровер

Ашдод — четверг, 14 января, 20:00, Центр сценических искусств

Кармиэль — пятница, 15 января, 20:30, Гехал ха-Тарбут

Хайфа — суббота, 16 января, 20:30, Аудиториум Хайфа

Петах-Тиква — воскресенье, 17 января, 20:00, Гехал ха-Тарбут

Кирьят-Моцкин — понедельник, 18 января, 20:00, Гехал ха-Театрон

Модиин — вторник, 19 января, 20:00, Гехал ха-Тарбут

Тель-Авив — среда, 20 января, 20:00, Тель-Авивский музей, зал «Реканати»

Беэр-Шева — пятница, 22 января, 20:30, Центр сценических искусств

Нетания — воскресенье, 24 января, 20:00, Гехал ха-Тарбут

Билеты: https://fgk.kassa.co.il/announce/86248

Фотографии и видео предоставлены организатором гастролей – компанией FGKProduction https://www.facebook.com/FGKproductionltd