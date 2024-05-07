Marcos Ayala Tango Company – c 15 мая 2024 в Израиле

«В танго нет ошибок. Это не жизнь. Это просто, в этом-то и величие танго. Если ошибся – танцуй».

Из фильма «Запах женщины»

В то время как отменяется приезд в Израиль множества гастролеров – как солистов, так и театральных, балетных и музыкальных ансамблей, компания танго из Аргентины Marcos Ayala Tango Company прилетает в середине мая к нам в страну в полном составе. Ни один из участников шоу не отказался от визита в Израиль, несмотря на войну, несмотря на антисемитизм, бушующий в мире. И такое отношение греет сердце не меньше, чем само танго. Как и заявление президента Аргентины Хавьера Мелея во время его февральского визита в Израиль о поддержке нашей страны и о решении перенести посольство Аргентины в Иерусалим. Современный Израиль – страна, созданная эмигрантами. Как и современная Аргентина – также страна, созданная эмигрантами и именно в Аргентине проживает самое большое еврейское население Латинской Америки. А кто создал танго? Также эмигранты…

Танго – нет другого танца в мире с такой энергией и страстью… Танго – танец на зыбкой грани света и тьмы. Маркос Аяла танцует… Он – великий тангерос и это никто не оспаривает. Его имя стоит в ряду знаменитых танцоров, артистов сценического танго, и его шоу только подтверждают его стиль. Он, как немногие другие, умеет переплетать традиционное танго с новыми течениями, став популярным на многих сценах мира. Он тот, для кого танго стало влюбленностью и образом жизни.

Маркос Аяла и его компания вновь приезжают с гастролями в Израиль в мае 2024 года с новым шоу «Amor y Tango». «Любовь и Танго» – разумеется, каким еще может быть название нового тура компании Маркоса Аялы, обладателя длинного перечня признаний и наград.

С 2011 года Маркос Аяла непрерывно гастролирует по всему миру со своей постоянной партнершей Паолой Камачо и собственной компанией, представляя свои шоу на самых престижных сценах мира, сохраняя жанр танго живым, актуальным и постоянно переосмысляемым, виртуозным, обновляемым, чувственным, эмоциональным и эстетичным.



Знойные ритмы и изящность танцоров увлекают зрителя в омут страсти. Танец, где партнеры в постоянном движении, где мужчины в смокингах и лакированной обуви и женщины на высоких каблуках и в роскошных платьях рисуют его сложный узор. Маркос Аяла и его партнерша Паола Камачо – идеальная танцевальная пара. Их синхронность, техника, интерпретация поражают, как и их шоу «Amor y Tango», ставящее своей целью захватить аудиторию – не на краткое мгновение, а на долгое время, рассказывая историю танго через музыкальный стиль, одежду и обычаи, раскрывая дух танца, его чувственность и харизму – дух, оставшийся актуальным и доживший до наших дней. Шоу «Amor y Tango» Маркоса Аялы в исполнении выдающихся профессиональных танцоров («Путешествующее шоу со вздохом женщины…» – Semanario Argentino), которое предстоит увидеть израильским зрителям – это завораживающее театральное действо под чувственную музыку, переносящую нас в экзотическую (и в немалой степени и эротическую) атмосферу улиц и баров Буэнос-Айреса.

У женщин – умопомрачительный разрез на красном платье, туфли на шпильках и сетчатые чулки, у мужчины – зализанные волосы, лакированные ботинки и шляпа в гангстерском стиле. Страстные движения, стелящийся шаг, вихри-вращения.

Танго возникло в Буэнос-Айресе и считается национальным символом Аргентины. По одной из версий, слово танго возникло от латинского tangere – прикосновение. Танец возник в трущобах на окраине Буэнос-Айреса, в эпоху бурного развития столицы, в районах, заселенных маргинальным элементом – эмигрантами, военными беженцами, кочевыми гаучо. Это была культура нужды, где музыка была ярким и достоверным выражением пессимистического существования, осознания суровой реальности и жизни, полной лишений.



Маркос Аяла родился в столице Аргентины, с раннего детства танцевал в традиционных танцевальных коллективах. Став профессиональным танцором, Маркос начал работать преподавателем в Национальной школе танца. Кроме того, он изучал технику классического танца, стили модерн, джаз, парные танцы и, разумеется, танго.

В 2006 году, в возрасте 19 лет, он занял первое место в чемпионате мира по танго, проходившем в Японии. В 2010 году он основал свой собственный коллектив и начал выступать по всей стране, а затем и по всему миру. В 2014 году Маркос Аяла принял участие в популярной телевизионной программе «ShowMatch» Марчелло Тинли, после чего получил широкое признание во всей Аргентине. Маркос удостоился самых высочайших похвал в аргентинской прессе, а также в США и многих других странах. Он был назван «открытием танго» и «самой молодой сенсацией танго».

Сегодня Маркос Аяла считается одним из лучших танцоров танго в мире, представителем танго 21-го века.

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Marcos Ayala Tango Company – «Amor y Tango»

Кирьят-Моцкин, среда,15.05.2024, 20:00, Гейхал ха-Театрон

Хайфа, четверг, 16.05.2024, 20:00, «Аудиториум»

Тель-Авив, пятница, 17.05.2024, 15:30, Центр Сюзан Далаль

Нетания, суббота, 18.05.2024, 20:30, Гейхал ле-Тарбут – «Аудиториум»

Иерусалим, понедельник, 20.05.2024, 20:00, «Театрон Иерушалим», зал «Шеровер»

Петах-Тиква, вторник, 21.05.2024, 20:00, Гейхал ха-Тарбут

Кармиэль, среда, 22.05.2024, 20:00, Гейхал ха-Тарбут

Ашкелон, четверг, 23.05.2024, 20:00, Гейхал ха-Тарбут

Модиин, пятница, 24.05.2024, 20:00, Гейхал ха-Тарбут

Беэр-Шева, суббота, 25.05.2024, 20:00, Центр сценических искусств, зал 1

Ришон ле-Цион, воскресенье, 26.05.2024, Гейхал Меир ле-Тарбут

Реховот, понедельник, 27.05.2024, 20:00, Бейтх ха-ам – Гейхал ха-Тарбут Реховот

Заказ билетов: https://bit.ly/3O6jdQ3

Линк на видео – https://www.youtube.com/watch?v=CXnMlt9mcQA

Фотографии и видео (© Markos Ayala Tango Company ) предоставлены организаторами гастролей – компанией FGK Production https://www.facebook.com/FGKproductionltd