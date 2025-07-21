Маркос Аяла: Танго всегда рассказывает о любви – даже когда молчит

В ноябре в Израиле будет представлен новый спектакль компании Маркоса Аяла «De Tango y Sombras» – театр танго, в основе которого лежит философия движения, ритмы Буйнос-Айреса и древнегреческий миф о Персефоне и Аиде. Для Маркоса Аяла танго – это гораздо больше, чем профессия, сцена или часть культурного наследия. Танго – его путь, сопровождающий Маркоса на протяжении многих лет: от участия в самых престижных шоу Аргентины и мира и до того момента, когда он почувствовал, что настала пора говорить своим собственным голосом, создать спектакль, в котором звучала бы не только память о прошлом, но и дыхание сегодняшнего дня. Обо всем этом говорится и танцуется в шоу «De Tango y Sombras» – терапевтическом действии в нашей реальности, спектакле в чём-то революционном, потрясающем, исцеляющем и столь необходимым сегодня. И об этом же идет речь в нижеследующем интервью.

– Маркос, вы много лет на сцене. Что для вас танго сегодня – профессия, искусство или нечто большее?

– Гораздо большее. Я называю танго спутником моей жизни. Танго прошло со мной долгий путь – от первых шагов на сцене до создания собственных проектов. Для меня танго – это зеркало времени, в котором можно увидеть не только прошлое, но и наше настоящее.

Я стремлюсь соединить классику с тем, что волнует нас сейчас, вплести в танго современные истории. Да, нам близки традиционные образы – такие символы танго как compadrito (городской типаж из народных кварталов Буэнос-Айреса, щеголь, задира), роковая женщина прошлого femme fatale… Но ведь и сегодняшние люди влюбляются, страдают, ищут смыслы. Мой новый спектакль «De Tango y Sombras» – о том, как классика и современность могут сосуществовать на одной сцене.

– В постановке «De Tango y Sombras» вы обратились к мифу о Персефоне и Аиде. Почему вы выбрали именно этот сюжет?

– Я давно чувствую, что мифология живёт внутри танго. Миф о Персефоне и Аиде – это не только древняя история, это метафора того, что происходит между двумя людьми.

Ведь танго – это тоже встреча двух миров: света и тьмы, желания и страха. Персефона – девушка из мира живых, Аид – властелин подземного царства. Он похищает её, но в итоге сам оказывается пленником любви. Этот миф говорит о власти страсти, о том, как любовь меняет того, кто считает себя сильным.

В «De Tango y Sombras» я хотел показать, что между тьмой и светом всегда есть диалог. Танго – это не борьба, а поиск баланса. Мы обнимаем друг друга в танце, как Персефона и Аид – не чтобы победить, а чтобы стать единым целым. «De Tango y Sombras» говорит о прощении и примирении. «De Tango y Sombras» – это метафора в танце человеческой души.

– Каким вам видится танго как театральный язык?

– Танго – это театр в чистом виде. Даже если это просто выступление на милонге, внутри каждого танго спрятана история. Иногда это трагедия, иногда комедия, иногда короткий роман.

На сцене мы превращаем это в полноценный спектакль. «De Tango y Sombras» – не просто танцевальное шоу. Мы рассказываем историю языком тела и музыки, без слов. И для этого танцоры должны стать актёрами. Я не боюсь экспериментировать: иногда танец у нас становится настоящей драмой. Это не разрушает танго, а, наоборот, возвращает ему его суть – быть живым искусством. Театр и танец всегда были близки. Но в танго особенно важно умение рассказать историю без слов. Я думаю, что танго - это своего рода мини-спектакль с мизансценами по три минуты. Мы не просто двигаемся – мы живём на сцене, проживаем эмоции. Иногда говорят: «Вам осталось только петь – и будет мюзикл!» И правда, многие наши постановки играются как пьесы, где танцоры становятся актёрами. Это погружение в вымышленные миры, в фантазию.

– Буэнос-Айрес как-то связан с этим мифом и вашей постановкой?

– Абсолютно. Для меня Буэнос-Айрес – это город между двумя мирами. Это порт, где смешались культуры, языки, надежды и страхи. В этом городе живут свет и тень.

Буэнос-Айрес умеет быть ярким и шумным, но в его музыке, в его танго звучит тоска, какая-то необъяснимая грусть. Это город, где любовь и одиночество ходят рядом.

И если представить, что Аид поднялся из подземного мира – он бы вышел именно на улицы Буэнос-Айреса. Здесь легко заблудиться в тенях и так же легко – влюбиться. И танго стало голосом этого города, его исповедью.

Буэнос-Айрес – это сердце танго. Город, где смешались культуры, национальности, ритмы. Именно отсюда танго впитало свою грусть, свою меланхолию, свою уличную правду. Когда я слышу музыку Астора Пьяццоллы, я вижу этот город – старые бары, такси, где звучит танго по радио. Для меня Буэнос-Айрес и танго неразделимы.

– Можно ли сказать, что танго и миф о Персефоне имеют общую философскую подоплеку?

– Да. Миф о Персефоне – это рассказ о том, что любовь не всегда бывает по желанию. Она может быть внезапной, непрошеной, пугающей. Танго тоже таково.

Ты не можешь заранее решить, что именно почувствуешь, когда обнимешь другого человека в танце. Это встреча, в которой всегда есть риск. А ещё – это способ прикоснуться к своей тени. Танго выводит наружу то, что мы часто скрываем. И как в мифе, любовь в танго иногда не освобождает, а связывает. Но это делает его настоящим.

– Вернёмся к музыке. Вы часто говорите об Асторе Пьяццолле. Что вас в нём так трогает?

– Пьяццолла – это пример человека, который не боялся идти своим путём. Его осуждали, обвиняли в предательстве традиций, но он создал новое звучание танго.

Мне близка его музыка, потому что в ней свет и тьма – как в мифах, как в танго, как в самом Буэнос-Айресе. Это музыка, которая не боится быть разной: нежной, жесткой, вызывающей.

Я часто слушаю Пьяццоллу в поездках. И это как вернуться домой – даже если ты на другом конце света. Пьяццолла – мой ориентир. Его музыка ломала рамки, его осуждали за смелость, но он не предавал себя. Он создал новое звучание, в котором смешались свет и тьма, джаз и классика, танго и эксперимент. Я люблю людей, которые не боятся идти вперёд, оставаясь верными себе. Его музыка напоминает мне, зачем я танцую.

– Говорят, у танго были периоды забвения. Что, по-вашему, удерживает его живым?

– Искренность. Всё, что перестаёт развиваться – умирает.

В 1950-х танго было на вершине. Но после золотого века пришёл спад – рок, новые моды, и танго ушло в тень. А потом танго снова стало частью культуры, снова вышло на улицы и сцены. Это искусство переживёт всё, потому что говорит о том, что вечно - о чувствах. Молодёжь тянется к танго, потому что это не про моду, а про правду. В танго нельзя притвориться. Это объятие, в котором ты остаёшься собой.

– Как бы вы сформулировали свой творческий девиз?

– Двигаться вперёд, сохраняя сердце танго. Мир меняется, искусство меняется – но если ты любишь то, что делаешь, ты не боишься изменений. Моё счастье – работать с людьми, которые так же живут танго. Я горжусь, что могу делиться опытом, что мои ученики побеждают на чемпионатах мира. Но главное – это чувствовать, что танго живёт внутри тебя.

Суть танго – в честности. Танго - это танец, который нельзя играть наполовину. Это об объятии, в котором два тела становятся одним. Дыхание, движение, прикосновение - всё рождается здесь и сейчас. Танго говорит о чувствах, которые понятны каждому: о любви, страсти, боли, ностальгии. Это универсальный язык, и именно поэтому танго поняли и полюбили в самых разных странах.

– И наконец: чему вас научило танго как мужчину, как человека?

– Смелости быть настоящим. Танго не терпит фальши. Оно требует полной отдачи – в жизни, в искусстве, на сцене. Когда я танцую, я перестаю думать – я просто живу моментом. Это как медитация – только ты, партнёр, музыка. Танго научило меня тому, что только в моменте ты по-настоящему жив. И что любовь – это всегда риск. Но без этого риска нет настоящей жизни.

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Необыкновенная элегантность, безупречная техника, атмосфера любви и страсти в шоу Маркоса Аяла «De Tango y Sombras».

Гастроли компании Маркоса Аяла – Marcos Ayala Tango Company – в Израиле с шоу «De Tango y Sombras» пройдут с 24 ноября по 7 декабря 2025 года по всей стране.

Заказ билетов в кассе «Браво»: https://fgk.kassa.co.il/announce/82542

Интервью подготовила Маша Хинич.

Фотографии и видео (© Diego S. Nucera fotografo) предоставлены организатором гастролей – компанией FGKProduction https://www.facebook.com/FGKproductionltd