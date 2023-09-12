Маша Орлович: «Мне нужно всегда себе доказывать, что я что-то могу сделать интересное»

Текст – арт-критик Елена Шип. Photo – © Alex Rosenblatt

Маша Орлович – художник меняющийся. В том смысле, что она всегда в процессе творческого поиска, движимая одновременно любопытством к эксперименту и страхом провала. Такой вот творческий сталкер. Впрочем, любопытство у неё всегда перебарывает страх, а мастерство побеждает неуверенность. Этому эксперименту над собой и посвящена её персональная выставка «Эксперимент как высказывание», открывающаяся в Тель-Авивском Доме Художника – месте её счастливого перерождения из виртуозного акварелиста в мастера изысканного офорта.

Высказывание художника может быть разным. Одни склонны к монологу, кто-то к смысловой провокации, а Маша – к открытому доброжелательному диалогу. Ей всегда интересно общение – с людьми, зверьми, природой, музыкой, разнообразием технологий искусства. И со зрителем, конечно. Это почувствует каждый, пришедший на выставку, построенную художником и куратором Арье Беркович как приобщение зрителя к самому процессу рождения гравюры, разнообразию интонаций разговора художника с материалом. А прислушиваться к языку материала, понимать его характер Маша умеет особенно чутко, как настоящий «собеседник». Как часто замечал её наставник по мастерству офорта Илья Богдановский, «удивительно: ты многое делаешь не по правилам, но получается искусство».

Вспоминается крылатая фраза Александра Пушкина по поводу тайн стихосложения: «По мне лучше стихи без плана, чем план без стихов». Эксперимент, рождающийся из желания автора обрести свой индивидуальный язык, это всегда прыжок в неведомое. И Маша Орлович самозабвенно осваивает новые территории мастерства, зная, что это дает настоящую творческую свободу. «С офортными техниками я познакомилась только в Израиле, – говорит мне она. – в начале 2000-х. До этого я закончила Ленинградское художественное училище им. Серова и писала исключительно акварелью. А в Тель-Авиве, с приездом из Петербурга Тины и Ильи Богдановских, открылись курсы гравюры. И я, начав с сухой иглы, потом освоив лак и травление, стала искать свои приёмы, импровизировать с совмещением разных техник, с коллажами, тиснением, монотипией. Наверное, хорошо, что я осваивала офорт не в академической школе в Советском Союзе, а здесь, в Израиле, благодаря тому, что меня никто не сдерживал в экспериментах».

Офорт – техника тиражной печати. Но только не для Маши Орлович. У неё каждая гравюра уникальна, потому что ей скучно делать одинаково. С каждым новым оттиском художница экспериментирует – то с фактурой бумаги, то с цветовым тоном, то с ручной доработкой акварелью или фрагментами коллажа.

Так было с музыкальным циклом, где страницы старых нот дополнили портреты музыкантов. Так стало и с серией работ «Белое на Белом». В них едва уловимый рельеф глубокого оттиска металлической матрицы в мягкой текстуре бумажного листа создает магию визуального разгадывания изображения, оптического путешествия по пространству листа. Именно пространству, потому что у плоскости листе бумаги благодаря офортному прессу появляется глубина. Это превращение в гравюре двумерного пространства в трехмерное давно завораживает саму художницу вовлекает, как Кэролловскую Алису, в «кроличью нору» творческого эксперимента с постоянным усложнением приемов. Высвобожденная энергия эксперимента постоянно увлекает художницу за пределы привычных профессиональных приёмов: акварель, монотипия, конгрэв, коллаж, офорт, акватинта, меццотинто…

Я спрашиваю Машу: «Что дальше?» Ответ предсказуем: «Не знаю. Мне интересно сочетать всё это. Иногда идея замысла этого требует. Так было с моими «букетиками». В пандемию я достала старые листы с рельефным тиснением и стала писать на них сухие травы – возник новый жанр. Теперь появилась идея пластиковых матриц для печати на текстиле – очень увлеклась, хочется работать на границе искусства и дизайна». На выставке вы все это увидите, как преображается один и тот же сюжет, обогащаясь новыми деталями, цветовыми решениями, откликаясь в новых композициях и материалах. Рассматривая их, зритель невольно становится свидетелем развития творческой мысли художника, мысленно присутствуя при проявлении нового образа. А значит – вступает с ним в соавторство. В этом тоже скрыт экспериментальный смысл – эксперимент доверия художника своему зрителю, который обязательно увидит что-то новое в работах автора и поделится с ним своими открытиями.

О художнице: Маша Орлович родилась в Санкт-Петербурге (Ленинграде), окончила Ленинградское художественное училище им. Серова. В 1990-м приехала в Израиль и поселилась в Цфате. С 2000 г. является членом Союза художников и скульпторов Израиля. Работает в различных техниках: масло, акварель, офорт, монотипия и смешанная техника. Она пишет в жанрах городского пейзажа, натюрморта, обнажённой натуры, портрета и межжанровых композиций. Картины Маши Орлович можно увидеть в частных коллекциях в Израиле, России, Европе и США, включая Максима Венгерова, Даниэля Баренбойма, а также в музее городской скульптуры Санкт-Петербурга.

https://www.mashaorlovich.com

facebook.com/MashaStudioGallery

Открытие выставки «Маша Орлович. Эксперимент как высказывание» состоится 21 сентября в 19:00 в Тель-Авивском Доме Художника (ул. Альхаризи, 9, Тель-Авив), куратор –художник и директор Дома Художника Арье Беркович.

Даты работы выставки 21.09.23 – 14.10.23

Часы работы: Пн. – Чт. с 10.00 – 13.00., 17.00 – 19.00. Пт. – 10.00 – 13.00. Сб. – 11.00 – 14.00.

Телефон для справок: 03-5246685

artistshouse.org.il