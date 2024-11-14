Махатма Хавкин на SPIRIT FILM FESTIVAL

Текст и фото – по материалам пресс-релиза

В РАМКАХ SPIRIT FILM FESTIVAL https://www.spiritfestival.co.il/ в Тель-Авивской “Синематеке” – показ фильма “МАХАТМА ХАВКИН” НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 22 ноября в 12:00 и 2 декабря в 19:00

Билеты – https://www.spiritfestival.co.il/mahatmahaffkine

Герой фильма – создатель вакцины против чумы и холеры российский бактериолог Владимир Аронович Хавкин, протестировавший вакцину на себе. Именно его, народовольца в прошлом, Антон Павлович Чехов назвал в 1892-м году «самым неизвестным человеком в России». Ученик Мечникова, доктор Хавкин спас от смерти в Индии более 33-х миллионов человек. Лимфа Хавкина и сейчас успешно применяется в медицине, продолжая спасать человечество от страшных эпидемий.

Действие фильма разворачивается в Российской империи, в Индии, Франции, Великобритании, Израиле как в прошлом, так и в наши дни. Фильм богато оркестрован картинами и рисунками выдающихся мастеров художественной культуры- Репина, Маковского, Врубеля, Петрова-Водкина, редкой и неизвестной хроникой начала ХХ века, уникальными фотографиями, сделанными в Европе, России и Индии.

В августе 1899 года Антон Павлович Чехов отвечает своему издателю Алексею Сергеевичу Суворину. Тот с явным беспокойством спрашивал доктора Чехова, что предпринять, если чума вторгнется в Петербург. Болезнь поразила Индию и уже замечена кое-где в Европе. Есть ли средства против “черной смерти”? Возможно ли спастись в большом городе?

“Чума не очень страшна… – писал Чехов. – Мы имеем уже прививки, оказавшиеся действенными. Ими мы, кстати сказать, обязаны русскому доктору Хавкину. В России это самый неизвестный человек. В Англии же его давно прозвали великим филантропом. Биография этого человека, столь ненавистного индусам, которые его едва не убили, в самом деле замечательна”.

В Индии Владимира Хавкина называют «Махатма Хавкин» – великая душа. И неудивительно: по результатам деятельности ученого в Индии, продолжавшейся около 20 лет, он спас от смерти более 33-х миллионов человек.

Так кто же он, самый неизвестный, как назвал его Чехов? Почему интерес к его деятельности в мире растет с каждым днем? А его опыт, особенно в наши дни, оказывается бесценным.

Зрителям предстоит узнать, каким образом Владимир оказался в Париже у всемирно известного ученого Луи Пастера. Почему дипломированный специалист, Хавкин согласился на должность простого библиотекаря.

Мы познакомим зрителей с жизнью и необыкновенными обстоятельствами пребывания Хавкина в Париже, Лондоне, Калькутте и Бомбее, Иерусалиме. Но как Хавкин попал из России в Индию, за какие заслуги приобрел славу великого филантропа, за что его хотели убить те, кому он пытался спасти жизнь, – вот основные перипетии фильма.

В Мумбае находится Бактериологический институт, носящий имя нашего соотечественника. В отчете за 1930 год, год смерти Хавкина, читаем:

“Наш институт обязан своим существованием гению Владимира Хавкина, – писал индийский профессор Найду. – Лучшие годы жизни он отдал борьбе с такими бедствиями Индии, как холера и чума; он спас огромное количество жителей от опустошительных инфекций, применив предупредительные прививки. Индия оплакивала потерю этого человека».

Авторы фильма приоткрыли завесу над основными вехами жизни Хавкина. Но одновременно вызвали и новые вопросы. Чехов сообщает о страхе индийцев перед бактериологом. Ученый из Бомбея – о глубокой любви, которую доктор из России заслужил у народов Индии. Кто прав? Какова цена спасения 33 миллионов индийцев от опасных болезней?

Уверены, что и зрителям будет интересно проследовать вместе с со съемочной группой по России, Франции, Англии, Индии, Израилю и восхититься великой биографией Махатмы Хавкина.

Коллектив авторов «КИНОСТУДИЯ «РОЗА».

Производство «КИНОСТУДИЯ «РОЗА», 2023г.

Авторы и режиссеры: Анна и Галина Евтушенко

Операторы: Шандор Беркеши, Владимир Самородов, Виктор Доброницкий

Голоса: Лев Печенко, Сергей Федотов

Продюсер Галина Евтушенко