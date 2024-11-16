«Мечта 20 века» – необычный концерт Иерусалимского Симфонического Оркестра

На фото: братья Алекс и Даниэль Гурфинкели – © Кристина Кравцова

Концерт, в программе которого собраны произведения Стравинского, Шостаковича и Евгения Левитаса, и в котором солирует дуэт кларнетистов Алекса и Даниэля Гурфинкелей пройдет в Иерусалиме и Ашдоде 24 и 25 ноября.

Интереснейший виртуозный концерт для двух кларнетов, посвященный Бенни Гудмену, написан композитором Евгением Левитасом специально для Алекса и Даниэля Гурфинкелей. В программе концерта также «Петрушка» Игоря Стравинского и Сюита «Москва. Черемушки» Дмитрия Шостаковича.

За дирижерским пультом – маэстро Джордж Пехливанян, дирижер с мировым именем.

Родившийся в Бейруте американец армянского происхождения, свободно и виртуозно владеющий искусством дирижирования как симфонической, так и оперной музыкой. Джордж Пехливанян в возрасте трех лет начал брать уроки игры на фортепиано, в шесть лет – на скрипке. В 1975 году семья будущего дирижера эмигрировала в Лос-Анджелес, и он продолжил свое музыкальное обучение у таких всемирно известных дирижеров, как Пьер Булез, Лорин Маазель и Фердинанд Ляйтнер. В 1991 году Джордж Пехливанян был удостоен Гран-при Международного конкурса молодых дирижеров в Безансоне (Besançon Conducting Competition), став первым американцем, удостоенным этой чести на одном из самых престижных конкурсов дирижеров.

Маэстро Пехливанян дирижировал ведущими оркестрами мира, среди которых: Лондонский филармонический, Израильский филармонический, Филармония делла Скала, Лейпцигский Гевандхаус, оркестр Римской оперы, Роттердамский филармонический оркестр, Филармонический оркестр радио Франции, Монте-Карло, радио BBC, Национальные оркестры Испании, Бельгии, Королевский шотландский национальный оркестр и многие другие. Уверенно чувствуя себя как в мире симфонической, так и оперной музыки, Джордж Пехливанян дирижировал ведущими оперными труппами Европы и США, вот лишь некоторые постановки: «Кармен» для Оперы Лонг-Бич, Калифорния, «Енуфа», «Севильский цирюльник» и «Эрнани» для Новой израильской оперы, «Травиата» в Мариинском театре, Санкт-Петербург, «Человеческий голос» в Cite de la Musique, Париж, «Отелло», «Кавалерия Рустикана» и «Джанни Скикки» в театре Сан-Карло в Неаполе, «Пиковая дама» и «Андре Шенье» в Театре Лирико, Кальяри, а также получившая высокую признание критиков новая постановка «Бориса Годунова» для театра Массимо ди Палермо.

В 2011 году Джордж Пехливанян основал Международную школу мастеров музыки «Туке» во Франции, в 2012 году стал профессором Высшей национальной консерватории Парижа (CNSMDP), а в 2013 году – директором отделения последипломного дирижирования Высшей школы музыкального образования «Катарина Гурска» в Мадриде. В 2020 году маэстро Пехливанян основал Оперную академию под своим именем в Бледе, Словения.

Дуэт братьев-близнецов Даниэля и Алекса Гурфинкелей – единственный дуэт близнецов-кларнетистов в мире – зарекомендовал себя как одни из самых успешных кларнетовых ансамблей современности.

Музыканты родились в 1992 году, заниматься музыкой начали в 2000 году. Уже в возрасте 12 лет Зубин Мета пригласил их выступить в качестве солистов на ежегодном концерте молодых музыкантов в сопровождении Израильского филармонического оркестра.

На протяжении последующих лет дуэт братьев Гурфинкелей не раз сотрудничал с Зубином Метой и Израильским филармоническим оркестром, а также выступал за рубежом с Загребским филармоническим оркестром, Симфоническим оркестром Белградской филармонии, Венским Тонкюнстлер-оркестром, Национальным симфоническим оркестром Украины. Важными моментами творческой биографии ансамбля стали гастроли во Франции с Национальным оркестром Луары, выступления Израильским Симфоническим оркестром Ришон ле-Циона, Иерусалимским симфоническим оркестром, Хайфским симфоническим оркестром, Грузинским камерным оркестром Ингольштадта, Симфоническим оркестром Сан-Антонио, Вюртембергским камерным оркестром и другими.

Еще в 2013 году дуэт стал лауреатом Международного конкурса камерной музыки в Ильзакее (Франция). В ноябре 2016 года лауреатом Международного конкурса камерной музыки «Concorso Fiorindo» (Никелино, Италия).

Дуэт братьев Гурфинкелей исполнил ряд мировых премьер, среди которых Концерт для двух кларнетов и оркестра Рашида Калимуллина (исполненный совместно с Лейпцигским симфоническим оркестром «Гевандхауз», Лейпциг 2013), Концерт Гиля Шохата (исполненный в сопровождении Иерусалимского Симфонического Оркестра), «Концерт клезмера» Дорона Тойстера (представленный с Симфоническим оркестром Раананы).

Даниэль и Алекс Гурфинкели чтят богатые семейные традиции уже трех поколений музыкантов. Их дед, Аркадий Гурфинкель, был известным кларнетистом, преподавателем и аранжировщиком, а отец, Михаил Гурфинкель – концертмейстер группы кларнетов Израильского симфонического оркестра Ришон ле-Циона и Израильской Оперы. В последние два года Михаил Гурфинкель является артистическим директором Иерусалимского Симфонического Оркестра.

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«Мечта 20 века»

Иерусалимский Симфонический Оркестр

Солисты – дуэт кларнетистов Алекс и Даниэль Гурфинкели

Дирижер – Джордж Пехливанян

В программе:

Игорь Стравинский. «Петрушка»

Дмитрий Шостакович. Сюита «Москва. Черемушки».

Евгений Левитас. «Памяти Бенни Гудмена» – концерт для двух кларнетов

24 ноября, воскресенье, Ашдод, Центр сценических искусств, 20:00

Билеты: www.jso.co.il/concert/חלום-המאה-ה-20-ׁאשדוד/#i21096p1

25 ноября, понедельник, Иерусалим, «Театрон Иерушалаим», зал Генри Краун, 19:30

Билеты – https://bit.ly/3Ob35vG

Фотография братьев Алекса и Даниэля Гурфинкелей – © Кристина Кравцова

Фотография дирижера Джорджа Пехливаняна: Pehlivanian Production

Пиар–агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting