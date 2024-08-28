«Медленные танцы на школьной вечеринке». Поэтическая ностальгия на сцене

Текст и фото – по материалам пресс-релиза. Фотографии – BR Productions

Помните свой первый медленный танец? Было ли это волнующим опытом или оставило грустные воспоминания? Вспомните, что вы носили, какая музыка играла на фоне. Были ли вы из тех, кто стеснительно стоял в стороне, или смело выходили на танцпол? Что казалось тогда невероятно серьезным, а сейчас вызывает улыбку?

«Медленные танцы на школьной вечеринке» — это исследовательский спектакль о переживаниях, ожиданиях, страхах и взрослении, основанный на музыке хитов 80-х и 90-х годов, звучащей с виниловых пластинок. Этот документальный спектакль, собранный из историй людей по всей стране, приглашает вас не только пережить эти воспоминания вместе с нами, но и, возможно, обогатить его своими собственными рассказами. И, конечно, в конце мы обязательно будем танцевать медленный танец.

Цитата критика:

“Кажется, что из одного момента медленного танца в сердце и голове каждого зрителя возникает его собственная связь и воспоминание о первой любви, а также о мыслях, связанных с сексуальностью, чувствами и романтическими отношениями. На первый взгляд спектакль может показаться сладковатым, с популярными хитами, в основном 80-х годов, но за этой сладостью скрывается гораздо больше содержания — и боли тоже.”

Нано Шабтай – газета «Гаарец»



Автор и режиссер: Семен Александровский

Актеры: Шира Кориэль и Давид Зисельсон

Премьерные показы:

10/09/2024, вторник, 20:00

05/10/2024, суббота, 20:00

Продолжительность спектакля: 55 минут

Билеты: https://www.tmu-na.org.il/?CategoryID=220&ArticleID=5998

О режиссере:

Семен Александровский начал свой путь в театральной студии для подростков Игоря и Людмилы Мушкатиных. Затем он уехал в Россию, где поступил учиться к Льву Додину, открыл свой частный Pop-up театр и за постановку оперы с Теодором Курентзисом получил высшую театральную награду России – «Золотую маску». Вернувшись в Израиль, Семен уже успел поставить спектакли для Фестиваля Израиля, Фестиваля Акко и Фестиваля Яффо. Он также закончил престижную программу обучения в Фонде Манделя «Лидерство в еврейской культуре» и, кажется, становится серьезным игроком на израильской театральной сцене.

Цитата режиссера:

“Мои воспоминания о первом медленном танце очень печальны. Я был влюблен в одноклассницу и, казалось, имел основания надеяться на взаимность. Но вот, на вечеринке в честь моего дня рождения, куда я пригласил и своего лучшего друга из другой школы, стоило мне лишь на секунду отвернуться, как они уже были в объятиях друг друга под песню Брайана Адамса «I Will Always Love You». Моё сердце разбилось мгновенно и дважды. Наверное, именно желание переосмыслить тот горький опыт и подтолкнуло меня снова вернуться к этой теме — посмотреть на неё сквозь призму времени, не только с грустью, но и с нежностью, и даже с долей юмора”.