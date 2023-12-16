Верхняя иллюстрация: Meir Pichhadze. 1990, oil on canvas, 160×260 cm

МЕИР ПИЧХАДЗЕ. РАБОТЫ 1980-90-Х ГОДОВ. Экспозиция из наследия художника в тель-авивской галерее Хези Коэна откроется в пятницу, 22 декабря 2023 года (с 11:00 до 13.00). Выставка продлится до 20 января 2024 года.

«В начале 1980-х годов Меир Пичхадзе создал немало работ в стиле немецкого неоэкспрессионизма под влиянием художников Вальтера Дана, Райнера Феттинга и Дэвида Салле, творчество которых его интересовало. В тот период Меир Пичхадзе несколько дистанцировался от израильского искусства, полагая, что искусство изначально является чем-то универсальным. В картинах того времени он соединял свою личную историю с историей искусства, что, создавало процесс отчуждения и двойственности» – так написано в пресс-релизе о выставке в тель-авивской галерее Хези Коэна, где хранится довольно много работ из наследия Меира Пичхадзе, скончавшегося в феврале 2010 года.

Предыдущая выставка работ Меира Пичхадзе – «Портреты» – проходила в этой галерее три с лишним года назад – в июне 2020 года. Я брала с ним интервью за два года до его кончины – в 2008-м году. Перечитала – как будто вчера говорили, или сегодня… Ощущение сжатого времени – во всем.

Стиль Пичхадзе был настолько разнообразным, что в местной артистической среде его звали «хамелеон». Хотя как-то, по легенде, он сказал: «Я хотел бы рисовать портреты и людей, но вряд ли это у меня получится». С тех пор, в основном со второй половины 1990-х годов, портреты стали значительным сегментом его многогранного творчества. Портреты, для немалой части которых основой стали фотографии из старых семейных альбомов. На нынешней выставке будут и портреты, и натюрморты, и пейзажи – разнообразный Меир Пичахдзе. Работы из его альбома – личного, биографического, творческого; альбома, описывающего мир Меира Пичхадзе. Мир близкий, знакомый, семейный, и в то же время, угрюмый, мрачный, на первый взгляд, лишенный связи от реальности, абстрактный мир, который стал одной из ключевых особенностей картин Пичхадзе.

Меир Пичхадзе родился в 1955 году в Грузии. Со временем он стал одним из самых выдающихся и ведущих художников Израиля. Свой путь в мир искусства он начал еще в детстве, когда вместе со своей сестрой он начал брать уроки у скульптора Разу Рамишвили.

В 1973 году, когда Меиру было 18 лет, семья Пичхадзе иммигрировала в Израиль, где и сформировался его уникальный стиль живописи, в том числе под влиянием грузинского художника Нико Пиросмани и знаковых русских художников.

Его творчество отождествляется со стилистическими прыжками, из-за которых он и получил прозвище «хамелеон». В 2017 году, через несколько лет после его кончины, его работы были выставлены в галерее Хези Коэн на выставке «Закат».

Первая его выставка прошла в 1975 году в «Цавте», затем в «Бейт-Соколов» в Тель-Авиве. В начале 1980-х его сестра покончила с собой, что оказало огромное влияние на его жизнь. В творчестве это выразилось в том, что он решил отринуть западное классическое искусство и начинает учиться в колледже искусств «Калишер» в Тель-Авиве, где сформировался его уникальный стиль живописи. На его работы повлияли также художники постмодерна, в том числе и абстракционист Давид Села, его абстрактные картины с геометрическими и органическими формами в «индустриальной» технике и цветах.

В середине 1990-х годов Пичхадзе жил как в Нью-Йорке, так и в Тель-Авиве. Именно во время своего пребывания в Нью-Йорке он начал рисовать портреты, основанные на старых семейных фотографиях из детства, на темы, которыми он будет заниматься до своей преждевременной смерти в 2010 году.

«Это художник «без стиля » – стиля в смысле определения характеристик, развития и самовыражения – идентичности», – пишет в 1991 году Далья Манор, историк и куратор искусства, в рамках каталога выставки «Перспектива» в Тель-Авивском музее искусств. «Когда-то он выставлял картины в свободном абстрактном стиле в серых тонах и фигуративные рисунки, а затем удивил всех яркими геометрическими иллюзорными полотнами. В его картинах много цитат – как и великих полотен, так и никому неизвестных».

В 2003 году у Меира Пичхадзе прошла персональная выставка в Тель-Авивском музее искусств. В 2008 году была проведена его ретроспективная выставка в Яффо. Его работы находятся в коллекции Музея Израиля в Иерусалиме, в Тель-Авивском музее, а также в общественных и частных коллекциях.

В тот давние инртевью (прошло 14 с лишним лет) Меира Пичхадзе сказал «Все мои картины – о выживании». Его потрясающие картины остались с ними. Личностью он был необычайной – потрясал, но без литавр. Много лет назад он пожертвовал свою почку для пересадки для его дочери. Образ жизни до этого и после этого вел, как принято писать, нездоровый, в своем ателье в квартале Флорентин. Торговцы искусством стали суетиться за пару лет до его смерти. В интервью (полный текст – здесь https://www.israelculture.info/meir-pichxadze-portrety/), которое я взяла у Меира Пичхадзе летом 2008 года в связи с ретроспективной выставкой «Меир Пичхадзе: 1983 – 2008» в Яффо в Центре современного искусства имени Шмуэля Хайека он говорил так: «Я все время делаю одно и то же. Возвращаюсь к одним и тем же темам, образам, портретам. Но вообще-то я ищу свет Все мои картины о выживании. И, может, поэтому я должен быть один, когда рисую свои рассказы о воспоминаниях, рассказы о духовном выживании. Я меняю цвет, форму, стиль, с годами меняю свой подход к этой теме, но все равно делаю одно: рисую сегодня в Израиле, рисую постоянное путешествие от себя и к себе».

Галерея Хези Коэна расположена в Тель-Авив на улице Лилиенблюм, 33.

Часы работы галереи: с понедельника до четверга с 11:00 до 18:00; в пятницу с 10:00 до 14:00 и в субботу с 11:00 до 14:00.

https://hezicohengallery.com/

https://hezicohengallery.com/artists/meir-pichhadze/

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