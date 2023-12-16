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Меир Пичхадзе. Работы 1980-90-х годов

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Верхняя иллюстрация: Meir Pichhadze. 1990, oil on canvas, 160×260 cm

МЕИР ПИЧХАДЗЕ. РАБОТЫ 1980-90-Х ГОДОВ. Экспозиция из наследия художника в тель-авивской галерее Хези Коэна откроется в пятницу, 22 декабря 2023 года (с 11:00 до 13.00). Выставка продлится до 20 января 2024 года.

 «В начале 1980-х годов Меир Пичхадзе создал немало работ в стиле немецкого неоэкспрессионизма под влиянием художников Вальтера Дана, Райнера Феттинга и Дэвида Салле, творчество которых его интересовало. В тот период Меир Пичхадзе несколько дистанцировался от израильского искусства, полагая, что искусство изначально является чем-то универсальным. В картинах того времени он соединял свою личную историю с историей искусства, что, создавало процесс отчуждения и двойственности» – так написано в пресс-релизе о выставке в тель-авивской галерее Хези Коэна, где хранится довольно много работ из наследия Меира Пичхадзе, скончавшегося в феврале 2010 года.

Meir Pichhadze, oil on canvas, 185x160 cm

Meir Pichhadze, oil on canvas, 185×160 cm

Предыдущая выставка работ Меира Пичхадзе – «Портреты» – проходила в этой галерее три с лишним года назад – в июне 2020 года. Я брала с ним интервью за два года до его кончины – в 2008-м году. Перечитала – как будто вчера говорили, или сегодня… Ощущение сжатого времени – во всем.

Стиль Пичхадзе был настолько разнообразным, что в местной артистической среде его звали «хамелеон». Хотя как-то, по легенде, он сказал: «Я хотел бы рисовать портреты и людей, но вряд ли это у меня получится». С тех пор, в основном со второй половины 1990-х годов, портреты стали значительным сегментом его многогранного творчества. Портреты, для немалой части которых основой стали фотографии из старых семейных альбомов. На нынешней выставке будут и портреты, и натюрморты, и пейзажи – разнообразный Меир Пичахдзе. Работы из его альбома – личного, биографического, творческого; альбома, описывающего мир Меира Пичхадзе. Мир близкий, знакомый, семейный, и  в то же время, угрюмый, мрачный, на первый взгляд, лишенный связи от реальности, абстрактный мир, который стал одной из ключевых особенностей картин Пичхадзе.

Meir Pichhadze. 1990 oil on canvas 150x175 cm

Meir Pichhadze. 1990 oil on canvas 150×175 cm

Меир Пичхадзе родился в 1955 году в Грузии. Со временем он стал одним из самых выдающихся и ведущих художников Израиля. Свой путь в мир искусства он начал еще в детстве, когда вместе со своей сестрой он начал брать уроки у скульптора Разу Рамишвили.
В 1973 году, когда Меиру было 18 лет, семья Пичхадзе иммигрировала в Израиль, где и сформировался его уникальный стиль живописи, в том числе под влиянием грузинского художника Нико Пиросмани и знаковых русских художников.
Его творчество отождествляется со стилистическими прыжками, из-за которых он и получил прозвище «хамелеон». В 2017 году, через несколько лет после его кончины, его работы были выставлены в галерее Хези Коэн на выставке «Закат».
Первая его выставка прошла в 1975 году в «Цавте», затем в «Бейт-Соколов» в Тель-Авиве. В начале 1980-х его сестра покончила с собой, что оказало огромное влияние на его жизнь. В творчестве это выразилось в том, что он решил отринуть западное классическое искусство и начинает учиться в колледже искусств «Калишер» в Тель-Авиве, где сформировался его уникальный стиль живописи. На его работы повлияли также художники постмодерна, в том числе и абстракционист Давид Села, его абстрактные картины с геометрическими и органическими формами в «индустриальной» технике и цветах.
В середине 1990-х годов Пичхадзе жил как в Нью-Йорке, так и в Тель-Авиве. Именно во время своего пребывания в Нью-Йорке он начал рисовать портреты, основанные на старых семейных фотографиях из детства, на темы, которыми он будет заниматься до своей преждевременной смерти в 2010 году.
«Это художник «без стиля » – стиля в смысле определения характеристик, развития и самовыражения – идентичности», – пишет в 1991 году Далья Манор, историк и куратор искусства, в рамках каталога выставки «Перспектива» в Тель-Авивском музее искусств. «Когда-то он выставлял картины в свободном абстрактном стиле в серых тонах и фигуративные рисунки, а затем удивил всех яркими геометрическими иллюзорными полотнами. В его картинах много цитат – как и великих полотен, так и никому неизвестных».
В 2003 году у Меира Пичхадзе прошла персональная выставка в Тель-Авивском музее искусств. В 2008 году была проведена его ретроспективная выставка в Яффо. Его работы находятся в коллекции Музея Израиля в Иерусалиме, в Тель-Авивском музее, а также в общественных и частных коллекциях.

В тот  давние  инртевью (прошло 14 с лишним лет) Меира Пичхадзе сказал «Все мои картины – о выживании». Его потрясающие картины остались с ними. Личностью он был необычайной – потрясал, но без литавр. Много лет назад он пожертвовал свою почку для пересадки для его дочери. Образ жизни до этого и после этого вел, как принято писать, нездоровый, в своем ателье в квартале Флорентин. Торговцы искусством стали суетиться за пару лет до его смерти. В интервью (полный текст – здесь https://www.israelculture.info/meir-pichxadze-portrety/), которое я взяла у Меира Пичхадзе летом 2008 года в связи с ретроспективной выставкой «Меир Пичхадзе: 1983 – 2008» в Яффо в Центре современного искусства имени Шмуэля Хайека он говорил так: «Я все время делаю одно и то же. Возвращаюсь к одним и тем же темам, образам, портретам. Но вообще-то я ищу свет Все мои картины о выживании. И, может, поэтому я должен быть один, когда рисую свои рассказы о воспоминаниях, рассказы о духовном выживании. Я меняю цвет, форму, стиль, с годами меняю свой подход к этой теме, но все равно делаю одно: рисую сегодня в Израиле, рисую постоянное путешествие от себя и к себе».

Галерея Хези Коэна расположена в Тель-Авив на улице Лилиенблюм, 33.
Часы работы галереи: с понедельника до четверга с 11:00 до 18:00; в пятницу с 10:00 до 14:00 и в субботу с 11:00 до 14:00.
https://hezicohengallery.com/
https://hezicohengallery.com/artists/meir-pichhadze/
https://www.facebook.com/Hezi-Cohen-Gallery-296459777223/
https://www.instagram.com/hezicohengallery/

 

 

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