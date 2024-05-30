Верхняя иллюстрация: Eran Shakine. Untitled. 2023. Oil on canvas.

По материалам пресс-релиза – текст и иллюстрации предоставлены пресс-службой



“Встреча” – новая персональная выставка художника Эрана Шакина. Куратор Янив Шапира. 6 июня – 13 июля 2024 г., галерея Хези Коэна, ул. Лилиенблюм, 33, Тель-Авив.

Новая персональная выставка Эрана Шакина знакомит с новой серией его работ, созданных за последние три года и посвященных истолкованию разных аспектов портрета – индивидуального, двойного и группового.

Портретная живопись всегда была неотъемлемой частью творчества Шакина. Для него это своего рода сейсмограф, позволяющий исследовать движения человеческой души, социальный пульс или общественную атмосферу. В новой серии работ, в которой он стремится охарактеризовать понятие «портрет» в духе настоящего времени, показаны группы женщин и мужчин, анализируются взаимоотношения, эмоции и жизненные проблемы в наш нестабильный период, и то, как они отражаются на экранах. Фотография, взятая из группого или семейноного снимка, не похожа на фото рекламы моды, на кадры с веб-сайтов и видеороликов на YouTube. В своих работах Шахин стремится обратить внимание на близость, на человеческое тепло и в то же время встревожен утратой этих качеств теми, кто живёт в эпоху, когда общение и взаимоотношения происходят посредством экранов.

Стирание границ между «я» и «другими», между близостью и отчуждением, между присутствием и отсутствием в последнее время видится в ином ракурсе. В работах Шахина все более обостряется позиция человека, находящегося перед лицом предчувствия распада; его произведения становятся своего рода размышлениями о нестабильности нашей реальности и о том, каким станут в будущем отношения между людьми и человека с самим собой.

Эран Шакин: “Встреча”. Галерея Хези Коэна, Тель-Авив, 6 июня – 13 июля 2024

6 июня в галерее Хези Коэна откроется новая персональная выставка художника Эрана Шакина «Встреча». Куратор выставки – Янив Шапира.

«Встреча» – первая за шесть лет выставка Шакина в Израиле – знакомит с новой серией работ, созданных за последние три года и посвященных истолкованию разных аспектов портрета – индивидуального, двойного и группового. Портретная живопись всегда была неотделимой частью творчества Эрана Шакина, служа для него своего рода сейсмографам, позволяющим исследовать движения человеческой души, социальный пульс или общественную атмосферу. В центре новых работ Шакина, представленных на выставке, взаимоотношения между людьми. Но фотография, взятая из группового или семейного снимка, не похожа на фото рекламы моды, на кадры с веб-сайтов и видеороликов на YouTube.

Шакин соединяет персонажей посредством рисунка, вдыхает в них жизнь, создает ситуации, но в то же время оставляет за собой свободу допускать промахи в процессе «сборки и разборки».

Это масштабные работы, написанные традиционными масляными красками, но с использованием промышленного губчатого валика, что позволяет художнику работать совершенно иначе, чем кистью, так что в результате возникает эффект приглушенности и отстранения, намекающий на эмоциональную уязвимость. Это относится и к грубой фактуре, неровным линиям и мягкой цветовой палитре, создающим ощущение светскости и приземленности. В значительной части произведений группы мужчин и женщин предстают единой массой, что можно воспринять как некое сборище, однако какова его цель и каковы взаимоотношения между фигурами остается неясным. Несмотря на то, что положения тела и наклон головы указывают на близость и знакомство между персонажами, зрительный контакт между ними отсутствует и их взгляды не пересекаются. Другие работы представляют встречу между двумя фигурами, нередко видимыми частично, стоящими спиной друг к другу; и так предметом картины становится пространство между ними.

По мнению Шакина, эта пустота являет собой «объяснительное пространство», заполненное эмоциями и чувствами, которые невозможно описать словами. Это своего рода вакуум или пустота, энергетическое присутствие которых во многом становится предметом картины. В своих работах он стремится обратить внимание на близость и человеческое тепло и в то же время выражает озабоченность по поводу утраты этих качеств в эпоху, когда общение и отношения опосредованы через экраны.

Работы на выставке «Встреча» самостоятельны, но в то же время, будучи выставлены вместе, могут также восприниматься как изобразительная единица. Размещенные рядом, они создают своеобразную инсталляцию, которая покоряет пространство галереи, окутывает зрителя, делает его частью происходящего. Стирание границ между виртуальным и реальным миром, между близостью и анонимностью приобретает дополнительный смысл после 7 октября. В произведениях, написанных Шакином в свете потрясения событиями того дня, экзистенциальное состояние человека еще более обостряется чувством тревоги и распада. Эти работы – своеобразное зеркало происходящего сейчас и скорбное отражение нестабильной реальности.

Относительно практики портретной живописи Шакин говорит: «Я всегда возвращался к портретной живописи. Уже более десяти лет я ищу пути создания современного портрета. Эта серия работ, которую я начал много лет назад, представляет собой новый этап творческого поиска. На этот раз я искал остатки близости, которые еще сохранились в дигитальном мире. Я обнаружил, что брожу по экранам и ищу персонажи, которые меня интересуют. Они могут прийти из модной рекламы или видео на YouTube, а также с помощью масляных красок, когда я пытаюсь на холсте вернуть их к жизни в виде разрозненных и неопределенных фрагментов ситуаций».

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Эран Шакин: «Встреча», 6 июня – 13 июля 2024 г., галерея Хези Коэна, ул. Лилиенблюм, 33, Тель-Авив.

Часы работы: воскресенье — четверг: 11:00 — 19:00 / пятница: 10:00 — 14:00 /

суббота: 11:00 — 14:00.

Вход бесплатный

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