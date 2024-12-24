“Mестнoe свидетельство” 2024 – война

Верхнее фото: © Охад Цвигенберг для агентства AP. Почтовые ящики в кибуце Нир-Оз (предоставлено устроителями выставки).

Сегодня вечером в музеe Эрец-Исраэль- MUZA в Тель-Авиве открывается выставка документальнoй фотожурналистики “Mестнoe свидетельство”. Каждая фотография говорит больше , чем тысячи слов. То, что вы видите – фрагмент снимка фотожурналиста Охада Цвигенберга https://www.instagram.com/ohad_zwigenberg/ ; https://www.facebook.com/ohad.zwigenberg/ ; https://www.ohad-zwigenberg.com/ – почтовые ящики в кибуце Нир-Оз. Красные наклейки – «убит». Черные – «в плену». Одна наклейка – синяя – «освобожден».

Я пишу про эту выставку уже 21 год. 16-й год «Местное свидетельство» проходит в музее Эрец-Исраэль. Все предыдущие годы, кроме прошлого – параллельно с World Press Photo. В прошлом году World Press Photo не было, зато было объяснение «Нет возможностей привезти фотографии». В этом году, после 444 дней войны, объяснений уже нет – всем всё уже понятно. Так что весь верхний зал павильона Ротшильда отдан войне. Потому что все эти снимки – о войне. О нашей судьбоносной войне, о которой нельзя забывать никогда. На выставке нет рубрики «война», а есть «портреты», «общество», «религия», «природа», «урбанизм», «спорт». Если фото года и серия года, видео года. Войны нет – но она в каждом снимке. В каждом фрагменте, в каждом пикселе. Все предыдущие 21 год я, сообщая об этой выставке, публиковала массу данных – имена фотографов, победителей, количество снимков поданных на конкурс, отобранных для экспозиции, состав жюри, призы. На сей раз – только эмоции.

Разрыдалась я перед самой «тихой серией» – серией снимков и коротких видео, сделанных в одной из гостиниц Тель-Авива, где живут эвакуированные из Нир-Ам. Простые тихие снимки, простые тихие слова. Концентрация боли.

В этот тяжелый больной год было очень непросто организовать эту выставку, отбирать для нее работы. Это выставка – рефлексия, широкий срез общества, срез войны. Это очень эмоциональная выставка, очень волнующая. И тема заложников – одна из главных. «Если заложников вернут в эти дни, – говорят устроители «Местного свидетельства», – то мы поменяем экспозицию. Всю – ради них».

Зив Корен, самый пожалуй известный израильский фотожурналист, говорит: «Эта война – библейских масштабов. Каждое утро я встаю с чувством, что на моих глазах вершится история и я обязан в ней участвовать». Зив Корен по сей день помогает многим семьям, выжившим в мясорубке черной субботы 071023, пропуская их истории через объектив своей камеры и через свое сердце.

Истории отдельных людей куда эмоциональнее больших цифр. Эмоции и их визуальные отражения – на сей раз конкретнее. И становится понятно, что ничего нормального нет – есть заложники в туннелях, есть инвалиды, раненные, дети, уже родившиеся сиротами, семьи, оставшиеся без крова, сгоревшие поселки, уничтоженные животные и поля, травмированная страна.

И есть важные международные призы и выставки, но их практически (есть исключения и я не имеют в виду СМИ) не интересуют работы израильских фотожурналистов.

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“Местное свидетельство 2024” – MUZA – Музей Эрец-Исраэль – крупнейшая и самое престижная ежегодная выставка в Израиле фотожурналистики и документальной фотографии

Масштабная выставка лучших фотографий и видеоработ незабываемых моментов уходящего года: фотографии войны и разрушений, семей похищенных, документация демонстраций и протестов, а также моментов единения, надежды и проявления взаимопомощи. Коллекция маленьких и больших моментов, политических и человеческих, рассказывающих историю эпохи и места, в котором мы живем.

Открытие для публики: среда, 25 декабря | Выставка будет экспонироваться до 15-02-2025

Подробности, билеты и туры https://shorturl.at/U7u9W

Фотографии-победители были выбраны независимым жюри, в состав которого вошли ведущие профессионалы в области фотографии, кураторства и медиа. Категории: Новости, Природа и окружающая среда, Религия и вера, Общество и сообщество, Спорт, Урбанизм и культура и “Долгая выдержка”.

Сайт выставки https://www.edutmekomit.co.il/exhibition-2024

Текст – Маша Хинич