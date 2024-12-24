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Впечатления

“Mестнoe свидетельство” 2024 – война

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Верхнее фото: © Охад Цвигенберг для агентства AP. Почтовые ящики в кибуце Нир-Оз (предоставлено устроителями выставки). 

Сегодня вечером в музеe Эрец-Исраэль-  MUZA в Тель-Авиве открывается выставка документальнoй фотожурналистики “Mестнoe свидетельство”.  Каждая фотография говорит больше , чем тысячи слов. То, что вы видите – фрагмент снимка фотожурналиста Охада Цвигенберга https://www.instagram.com/ohad_zwigenberg/ ; https://www.facebook.com/ohad.zwigenberg/ ; https://www.ohad-zwigenberg.com/ – почтовые ящики в кибуце Нир-Оз. Красные наклейки – «убит». Черные – «в плену». Одна наклейка – синяя – «освобожден».

Я пишу про эту выставку уже 21 год. 16-й год «Местное свидетельство» проходит в музее Эрец-Исраэль. Все предыдущие годы, кроме прошлого –  параллельно с World Press Photo. В прошлом году World Press Photo не было, зато было объяснение «Нет возможностей привезти фотографии».  В этом году, после 444 дней войны, объяснений уже нет – всем всё уже понятно.  Так что весь верхний зал павильона Ротшильда отдан войне. Потому что все эти снимки  – о войне. О нашей судьбоносной  войне, о которой нельзя забывать никогда.  На выставке нет рубрики «война»,   а есть «портреты», «общество», «религия», «природа», «урбанизм»,  «спорт». Если фото года и серия года, видео года. Войны нет – но она в каждом  снимке. В каждом фрагменте, в каждом пикселе. Все предыдущие  21 год  я, сообщая об этой выставке,  публиковала массу данных  – имена фотографов, победителей, количество снимков поданных на конкурс,  отобранных для экспозиции,  состав жюри, призы.  На сей раз – только эмоции.
Разрыдалась я перед самой «тихой серией» – серией снимков и коротких видео, сделанных в одной  из гостиниц Тель-Авива, где живут эвакуированные  из Нир-Ам.  Простые тихие снимки, простые тихие слова. Концентрация боли.
В этот тяжелый больной год было очень непросто организовать эту выставку,  отбирать для нее работы. Это выставка – рефлексия, широкий срез общества, срез войны.  Это очень эмоциональная выставка, очень волнующая. И тема заложников – одна из главных. «Если заложников вернут  в эти дни,  – говорят устроители «Местного свидетельства»,  –  то мы поменяем экспозицию.  Всю – ради них».
Зив Корен, самый пожалуй известный израильский фотожурналист, говорит: «Эта война –  библейских масштабов. Каждое утро я встаю с чувством, что на моих глазах вершится история и я обязан в ней участвовать».  Зив Корен по сей день помогает  многим семьям,   выжившим в мясорубке черной субботы 071023,  пропуская их истории  через объектив своей камеры  и через свое сердце.
Истории отдельных людей куда эмоциональнее больших цифр.  Эмоции и их визуальные  отражения  –  на сей раз конкретнее. И становится понятно, что ничего нормального нет –  есть заложники в туннелях,  есть инвалиды,  раненные,  дети, уже родившиеся сиротами, семьи, оставшиеся без крова, сгоревшие поселки, уничтоженные животные и поля,   травмированная страна.
И есть важные  международные призы и выставки, но их практически  (есть исключения и я не имеют в виду СМИ) не интересуют  работы  израильских фотожурналистов.

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“Местное свидетельство 2024” – MUZA – Музей Эрец-Исраэль – крупнейшая и самое престижная ежегодная выставка в Израиле фотожурналистики и документальной фотографии
Масштабная выставка лучших фотографий и видеоработ незабываемых моментов уходящего года: фотографии войны и разрушений, семей похищенных, документация демонстраций и протестов, а также моментов единения, надежды и проявления взаимопомощи. Коллекция маленьких и больших моментов, политических и человеческих, рассказывающих историю эпохи и места, в котором мы живем.
Открытие для публики: среда, 25 декабря | Выставка будет экспонироваться до 15-02-2025
Подробности, билеты и туры https://shorturl.at/U7u9W
Фотографии-победители были выбраны независимым жюри, в состав которого вошли ведущие профессионалы в области фотографии, кураторства и медиа. Категории: Новости, Природа и окружающая среда, Религия и вера, Общество и сообщество, Спорт, Урбанизм и культура и “Долгая выдержка”.
Сайт выставки https://www.edutmekomit.co.il/exhibition-2024

Текст – Маша Хинич

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