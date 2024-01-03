Наша жизнь – это война

Жизнь играет с нами не так как мы ожидали, и наша жизнь сегодня – это война. Выставка «Местное свидетельство», уже 20-я, открывшаяся месяц назад, 5 декабря в MUZA (Музей «Эрец-Исраэль» в Тель-Авиве) – итоговая выставка ежегодного конкурса израильских фоторепортеров, местной фотожурналистики. Работы на конкурс подавались в течение года, предшествующего выставке – всего 6700 снимков. Из этого количества на выставке представлены 130 работ 52 фотографов и далеко не все те работы, какие планировались выставить. Причина понятна – война. О событиях войны рассказывают 270 фотографий, сделанные в первые недели войны в октябре 2023 года.

Эта выставка должна была сдать юбилейной, 20-й, но ее открытие и церемония награждения победителей прошли очень скромно. Все предыдущие годы «Местное свидетельство» открывалось в одном павильоне и в один день с передвижной выставкой, ездящей по всему миру – выставкой международного конкурса World Press Photo, подводящей итоги года мировой фотографии. В этом году проведение выставки World Press Photo было отменено из-за невозможности привезти отпечатанные в большом формате снимки. Карго Эль-Аль перевозило только военные грузы.

После 7 октября, уже в финале подготовки, выставка «Местное свидетельство», которая была полностью собрана еще в конце августа и на которой 6 октября начали красить стены в павильоне «Ротшильда», где выставка и проходит, была переделена и перепрофилирована. На первом этаже павильоне «Ротшильд» представлены виде-интервью с ведущими фотографами, рассказывающими о своей работе и видео-экспозиция известного израильского художника, мастера видео-арта и саунд-арта Рами Славина, подготовленная по случаю 20-летия «Местного свидетельства», составленная из снимков-победителей предыдущих конкурсов – рефлексирующая атмосфера прошедших двух десятилетий. Кстати, архив «Местного свидетельства» за все 20 лет доступен в интернете на сайте https://www.edutmekomit.co.il/, где также можно найти имена фотографов-победителей этой и всех предыдущих выставок.

После чудовищных событий 7 октября 2023 года началась война нашей страны за выживание. Выставка репортажной фотографии не может не быть актуальной. Это выставка обычна – что еще мы ожидаем увидеть сегодня?, и необычна из-за той скорости, с которой ужасная реальность войны оказалась на экспозиционных стендах. Эта сильная и мощная выставка – дань памяти погибших и убитых, страшный визуальный мартиролог, в котором каждый день прибавляются новые имена. Этот мартиролог хочется не видеть никогда, забыть о нем навсегда, но мы видим, помним, рассказываем и не забудем.



Один из экспонатов выставки «Местное свидетельство» – экран, на котором сменяют друг друга 271 фотографии нынешней войны – войны, о которой делают выставку в разгаре боевых действий. Было ли такое представимо еще полгода назад? Нет, но реальность поменялась в один день, и вошла и в музей тоже.

Принцип такой экспозиции – динамичность, реальность, открытость, чувства и даже рациональность в отборе снимков. Организаторы выставки обратились к тем фоторепортерам, кто участвовали в «Местном свидетельстве» последние 4 года и кто оказался на юге страны уже 7 октября.

Выбор фотографий был не простой: например, как выбрать фотографии похорон так, чтобы не задеть чувства семьи? А вот эти солдаты, эти резервисты, сфотографированные в начале войны – где они сегодня, живы ли они?

Прежние темы, помимо войны, остались – но куда как в меньших масштабах: «зеленая черта», палестинские деревни, Хавара, реформа, демонстрации, немного спорта, немного природы, урбанизма, религии. Культура исчезла, но есть много огня и много костров. Выставка в этом году стала явно другого формата, другой структуры, других контрастов. Мало политики, много эстетики разрушений. Другие люди, другие ситуации, существование на грани, бесконечная дыра, когда никто не знает что сказать, никто не знает, что будет, но есть те, кто могу показать..

Куратор выставки – Анат Сарагусти – сама бывший фотокорреспондент, годами ездившая в Газу по заказу редакций.

Основатель и руководитель конкурса и выставки «Местное свидетельство» – Дана Вольфилер-Лалкин.

Важно добавить, что в этом году, в дополнение к уже существующим призам и премиям, была учреждена новая премия имени Рои Эйдана – фотожурналиста ynet, убитого террористами 7 октября в Кфар-Аза.

Выставка «Местное свидетельство» проходит в павильоне «Ротшильд» музея MUZA. Одновременно в фойе зала «Клячкин» музея представлены фотографии серии «Доколе – Фотодневник (избранное) 2023» Лави Лифшица, участвовавшего в битве за спасение жителей кибуца Нахаль- Оз и павшего 30 октября 2023 года в бою на севере сектора Газа. Это посмертная выставка подготовлена благодаря инстаграму Лави Лифшица https://www.instagram.com/till_when_photo_diary/

Обе выставки продлятся до 3 февраля 2024 года.

Сайт «Местное свидетельство» – https://www.edutmekomit.co.il/

Фейсбук – https://www.facebook.com/Press.Photos.Exhibition

Текст © Маша Хинич