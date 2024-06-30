«Метеор» Иерусалимского Симфонического Оркестра: в программе Берлиоз, Шостакович, Рахманинов

Верхнее фото: Иерусалимский Симфонический Оркестр – © David Vinokur

«Метеор» – так названа новая программа Иерусалимского Симфонического Оркестра, которая будет представлена публике в июле 2024 года под руководством маэстро Юлиана Рахлина. На концертах в Иерусалиме, Герцлии, Тель-Авиве и в Петах-Тикве прозвучат Фантастическая симфония Берлиоза, Праздничная увертюра Шостаковича и Второй концерт для фортепиано с оркестром Рахманинова в исполнении выдающегося пианиста Александра Малофеева, прилетающего в Израиль из Берлина.

Художественный руководитель и главный дирижер Иерусалимского Симфонического Оркестра, маэстро Юлиан Рахлин рассказывает: «Программа концерта «Метеор» – замечательная. Мы начинаем ее с Праздничной увертюры Шостаковича, написанной в 1947-м году, которая станет именно праздничным началом заключительного концерта сезона.

Затем прозвучит один из самых популярных фортепианных концертов – Второй концерт Рахманинова – в исполнении всемирно известного молодого гения Александра Малофеева, живущего в Берлине. Это огромная честь для нашего оркестра, что Александр Малофееев согласился прилететь в Израиль и выступить с Иерусалимским Симфоническим Оркестром. С одной стороны, это пример прекрасного сотрудничества, а с другой – непростая задача для оркестра, одна из целей которого – играть вместе с молодыми музыкантами, представлять молодых талантов израильским слушателям.

Во втором же отделении прозвучит одно из самых важных произведений мирового симфонического репертуара – Фантастическая симфония Гектора Берлиоза, написанная им в 1832 году.

Кстати, именно Фантастическая симфония Берлиоза стала первой симфонией из 5 частей. Берлиоз также стал первым, кто внес в партитуру те инструменты, которые в то время ещё не входили в состав симфонического оркестра – 2 арфы, 2 корнета. Эта симфония была и осталось чем-то невероятным. Каждый раз, когда я дирижирую этим сочинением, я отношусь к нему так, как будто эта симфония была написана только вчера, и я все еще хочу узнать ее секреты. Это музыка на все времена, эта музыка – абсолютное откровение и звучит она абсолютно современно. Каждый раз к ней надо относиться как к новой музыке, сколь бы мы ее не исполняли. Оркестр исполнит эту программу в четырех городах Израиля: в Иерусалиме, в Тель-Авиве, в Герцлии и в Петах-Тикве».

О программе «Метеор»:

Фантастическая симфония Берлиоза – первая программная симфония в истории романтической музыки. Берлиоз сам написал текст программы, которая представляла собой подробное изложение сюжета, последовательно развивающихся событий каждой части. Фантастическая симфония – первое зрелое сочинение 26-летнего Берлиоза. Тогда он еще учился в Парижской консерватории и готовился принять участие в конкурсе на Римскую премию. Консервативные профессора были неспособны понять новаторские устремления дерзкого ученика и неизменно отвергали представляемые им кантаты. Лишь летом 1830 года, решив «стать настолько маленьким, чтобы пройти через врата рая», он завоевал вожделенную награду. Заканчивал кантату «Смерть Сарданапала» Берлиоз под гром пушек – в Париже бушевала Июльская революция.

А за полгода до того, 6 февраля, он писал другу: «Я готов был начать мою большую симфонию, где должен был изобразить развитие адской страсти; она вся в моей голове, но я ничего не могу написать». 16 апреля он сообщал об окончании симфонии под названием «Эпизод из жизни артиста. Большая фантастическая симфония в пяти частях». Таким

об­разом, авторское название первой симфонии Берлиоза не соответствует тому, что утвердилось за ней на века: фантастическая симфония – определение своеобразной трактовки композитором жанра. Содержание же симфонии связано с возлюбленной Берлиоза – англо-ирландской актрисой Гарриет Смитсон.

Второй концерт для фортепиано с оркестром до минор, op. 18, был написан Сергеем Рахманиновым в 1900 году и впервые полностью исполнен в Москве 27 октября 1901 года автором с оркестром под управлением А. И. Зилоти. Второй концерт стал одним из самых популярных произведений фортепианной литературы и вошёл в репертуар ведущих мировых пианистов.

Один уже из самых известных пианистов своего поколения, несмотря на свой возраст, 23-летний Александр Малофеев приобрел международную известность еще в 2014 году, когда в 13 лет выиграл Международный конкурс молодых музыкантов имени Чайковского. Недаром в прессе пишут о нем так: «Последнее явление русской фортепианной школы» (Corriere della Sera), «Александр Малофеев – представитель фортепианного искусства нового тысячелетия…» (ll Gionale).

Александр Малофеев окончил Школу имени Гнесиных, Московскую консерваторию имени Чайковского, получил десятки стипендий и еще больше конкурсных призов. Малофеев – обладатель I премии и Золотой медали VIII Международного юношеского конкурса имени П. И. Чайковского (2014) и Гран-при I Международного конкурса молодых пианистов Grand Piano Competition (2016). В апреле 2017 года на открытии международного фортепианного фестиваля в Брешии и Бергамо (Италия) Александру Малофееву была вручена награда «Лучшему молодому музыканту года», а в декабре 2017-го он стал обладателем звания Young Yamaha Artist (Япония). Он выступает в крупнейших концертных залах мира, сотрудничает со многими ведущими оркестрами и известными дирижерами. Малофеев – участник музыкальных фестивалей в Ла-Рок-д’Антероне, Анси, «Безумный день» в Нанте, шопеновского фестиваля во Франции, фестивалей в Рейнгау (Германия), Мерано, Брешии и Бергамо (Италия), в Эйлате (Израиль), Синтре (Португалия), Peregrinos Musicales (Испания). В мае 2020 года фирма Sony Classical выпустила к 180-летию со дня рождения Чайковского бокс-сет Tchaikovsky-2020, в который вошла запись Первого фортепианного концерта в исполнении Александра Малофеева.

Скрипач, альтист и дирижер, Юлиан Рахлин вырос и получил образование в Европе. Очень многое в его жизни связано с Израилем – с 1990 года он практически ежегодно приезжает к нам в страну. Главным дирижером Иерусалимского симфонического оркестра он является с осени 2023 года, возглавляя параллельно Симфонический оркестр Кристиансанна (столица Южной Норвегии) с сезона 2023/24, а также являясь главным приглашенным дирижером Филармонического оркестра Турку (Финляндия) и художественным руководителем фестиваля во дворце Эстерхази в Айзенштадте (Австрия).

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Иерусалимский Симфонический Оркестр. Программа «Метеор»

Солист – Александр Малофеев (ф-но)

Дирижёр – Юлиан Рахлин

В программе:

Гектор Берлиоз. Фантастическая симфония, op. 14

Дмитрий Шостакович. Праздничная увертюра (Festive Overture), op. 96

Сергей Рахманинов. Концерт для фортепиано с оркестром № 2

1 июля | понедельник | 19:30

Иерусалим, «Театрон Иерушалаим», зал Генри Крауна

2 июля | вторник | 20:00

Герцлия, Центр исполнительских искусств

3 июля | среда | 20:00

Тель-Авив, аудитория «Смоларш»

4 июля | четверг | 20:00

Петах-Тиква, «Гейхал ха-Тарбут»

Заказ билетов по ссылке – https://bit.ly/4aEGuAi

Фотографии Юлиан Рахлин: © Evgeny Evtiukhov, Vasilka Balevska

Александр Малофеев: ©Liudmila Malofeeva

Оркестр – © David Vinokur

Текст подготовила Маша Хинич.

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting