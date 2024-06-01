«Метеор» – Иерусалимский Симфонический Оркестр, маэстро Юлиан Рахлин и пианист Александр Малофеев

Верхнее фото: Alexander Malofeev – photo by Liudmila Malofeeva

«Метеор» – так названа новая программа Иерусалимского Симфонического Оркестра, которая будет представлена публике в июле 2024 года под руководством маэстро Юлиана Рахлина. На концертах в Иерусалиме, Герцлии, Тель-Авиве и в Петах-Тикве прозвучат «Фантастическая симфония» Берлиоза, «Праздничная увертюра» Шостаковича и Второй концерт для фортепиано с оркестром Рахманинова в исполнении выдающегося пианиста Александра Малофеева, прилетающего в Израиль из Берлина.

Один уже из самых известных пианистов своего поколения, несмотря на возраст, 23-летний Александр Малофеев приобрел международную известность еще в 2014 году, когда в 13 лет выиграл Международный конкурс молодых музыкантов имени Чайковского. Недаром в прессе пишут о нем так: «Последнее явление русской фортепианной школы» (Corriere della Sera), «Александр Малофеев – представитель фортепианного искусства нового тысячелетия…» (ll Gionale).

Александр Малофеев окончил Школу имени Гнесиных, Московскую консерваторию имени Чайковского, получил десятки стипендий и еще больше конкурсных призов. Малофеев – обладатель I премии и Золотой медали VIII Международного юношеского конкурса имени П. И. Чайковского (2014) и Гран-при I Международного конкурса молодых пианистов Grand Piano Competition (2016). В апреле 2017 года на открытии международного фортепианного фестиваля в Брешии и Бергамо (Италия) Александру Малофееву была вручена награда «Лучшему молодому музыканту года», а в декабре 2017-го он стал обладателем звания Young Yamaha Artist (Япония). Он выступает в крупнейших концертных залах мира, в числе которых театр Ла Скала и Консерватория имени Джузеппе Верди в Милане, зал «Концертгебау» в Амстердаме, Парижская филармония, Театр Елисейских полей и штаб-квартира ЮНЕСКО в Париже, «Геркулес-зал» в Мюнхене, «Курзал» в Висбадене, Квинслендский центр исполнительских искусств в Брисбене, Национальный центр исполнительских искусств в Пекине, Центр восточного искусства в Шанхае, театр «Бунка Кайкан» в Токио, «Кауфман-центр» в Нью-Йорке. Малофеев сотрудничает со многими ведущими оркестрами и известными дирижерами, в числе которых Риккардо Шайи, Мюнг Ван Чунг, Янник Незе-Сеган, Кристиан Ярви, Роберто Аббадо, Казуки Ямада, Юрай Вальчуха и другие. Участник музыкальных фестивалей в Ла-Рок-д’Антероне, Анси, «Безумный день» в Нанте, шопеновского фестиваля во Франции, фестивалей в Рейнгау (Германия), Мерано, Брешии и Бергамо (Италия), в Эйлате (Израиль), Синтре (Португалия), Peregrinos Musicales (Испания). В мае 2020 года фирма Sony Classical выпустила к 180-летию со дня рождения Чайковского бокс-сет Tchaikovsky-2020, в который вошла запись Первого фортепианного концерта в исполнении Александра Малофеева.

Маэстро Рикардо Шайи после концертного тура в 2019 году так отзывался о музыканте: «Я впервые услышал Малофеева три года в Teatro alla Scala. Ему было всего 14 лет, и он поразил меня своим талантом. Сейчас это не просто вундеркинд: он очень молод, но уже обладает глубиной и техническими способностями, а также музыкально-мнемоническими, что делает его отличным интерпретатором 3-го концерта Рахманинова, который является проблемой для многих пианистов мира». В Израиле же Малофеев исполнит 2-й концерт Рахманинова, 150-лет со дня рождения которого отмечалось в прошлом году.

Малофеев, называющий Рахманинова «первым для меня великим композитором, исполином, все творчество которого пронизывает глубокий психологизм», играет мощно, молодо, свежо. С Иерусалимским Симфоническим Оркестром Александр Малофеев по приглашению музыкального руководителя оркестра маэстро Юлиана Рахлина выступит впервые.

Скрипач, альтист и дирижер, Юлиан Рахлин вырос и получил образование в Европе. Очень многое в его жизни связано с Израилем – с 1990 года он практически ежегодно приезжает к нам в страну. Главным дирижером Иерусалимского симфонического оркестра он является с осени 2023 года, возглавляя параллельно Симфонический оркестр Кристиансанна (столица Южной Норвегии) с сезона 2023/24, а также являясь главным приглашенным дирижером Филармонического оркестра Турку (Финляндия) и художественным руководителем фестиваля во дворце Эстерхази в Айзенштадте (Австрия).

*****

Иерусалимский Симфонический Оркестр. Программа «Метеор»

Солист – Александр Малофеев (ф-но)

Дирижёр – Юлиан Рахлин

В программе:

Гектор Берлиоз. «Фантастическая симфония», op. 14

Дмитрий Шостакович. «Праздничная увертюра» («Festive Overture»), op. 96

Сергей Рахманинов. Концерт для фортепиано с оркестром № 2

1 июля | понедельник | 19:30

«Театрон Иерушалаим», зал Генри Крауна

2 июля | вторник | 20:00

Герцлия, Центр исполнительских искусств

3 июля | среда | 20:00

Тель-Авив, аудитория «Смоларш»

4 июля | четверг | 20:00

Петах-Тиква, «Гейхал ха-тарбут»

Заказ билетов по ссылке – https://bit.ly/4aEGuAi

Фотографии:

Юлиан Рахлин: © Evgeny Evtiukhov, Vasilka Balevska

Александр Малофеев: © Liudmila Malofeeva

Оркестр – © David Vinokur

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting