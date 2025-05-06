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Музеи

Международный день музеев 2025. Бесплатный вход в десятки музеев по всей стране

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По материалам пресс-релиза

По случаю Международного дня музеев около 130 музеев — с севера до юга страны — откроют свои двери для посетителей бесплатно. Гостей ожидают специальные экскурсии и тематические гид-туры, кураторские беседы, творческие мастерские для детей, знакомство с выставками и многое другое — в рамках ежегодной темы: «Будущее музеев в эпоху меняющихся сообществ».

Международный день музеев проводится ежегодно в мае по всему миру с целью продемонстрировать культурное богатство музеев, побудить общественность к их посещению и повысить осведомлённость о важной роли музеев в жизни общества.

Международный день музеев 2025 — 15 мая. Десятки музеев по всей стране — вход свободный

Израильская ассоциация музеев и музеи по всей стране приглашают широкую публику посетить десятки музеев бесплатно в четверг, 15 мая 2025 года, по случаю Международного дня музеев.
В этом году число участвующих музеев достигнет рекордной отметки — более 130 учреждений по всей стране. Помимо бесплатного входа, они предложат специальные экскурсии, кураторские беседы, мастер-классы для детей, знакомства с выставками и другие мероприятия, вдохновлённые темой года — «Будущее музеев в эпоху меняющихся сообществ».
Эта тема подчёркивает постоянные изменения, через которые проходят музеи, и их роль в адаптации, лидерстве в области инноваций и создании значимости для своих локальных сообществ — особенно в условиях стремительных социальных, технологических и экологических перемен.
Международный день музеев — это возможность для широкой аудитории познакомиться с разнообразием музейных направлений: наука, искусство, археология, дизайн, история и культура — всё это представлено в экспозициях и временных выставках.

Среди музеев, которые откроют двери в этот день:
Музей Израиля, Тель-Авивский Музей искусств, Музеи Хайфы, Музей Эрец-Исраэль, Музей природоведения им. Штейнхардта, Музей современного искусства Герцлии, Музей израильского искусства в Рамат-Гане, Музей исламского искусства, Музей Вилфрида Исраэля, Музей искусства Негева, Музеи Бат-Яма, Музей города Тель-Авив, Музей Янко-Дада, Музей Бейт ха-Шомер, Музей стекольной фабрики, Музей Бейт Усышкин и другие.

Кроме того, впервые в этом году во всех научных музеях Израиля также будет бесплатный вход в честь Дня музеев.
Это: Музей науки им. Блумфильда в Иерусалиме, МадаТек (техноцентр в Хайфе), Парк науки Карасо, Технодеа и Парк науки.

Полный список музеев, часы работы и программы мероприятий будут опубликованы ближе к дате на сайте Израильской ассоциации музеев:
www.icom.org.il , а также на сайтах самих музеев по всей стране.

מוזיאון אגם ראשון לציון. צילום- מוטי שלו.Музей Якова Агама в Ришон ле-Ционе. Фото  – Моти Шалев

Среди мероприятий, которые пройдут в музеях по всей стране в День музеев в этом году:

Музей науки им. Блумфильда в Иерусалиме предложит увлекательную мастерскую с «волшебной открыткой», на которой можно написать или нарисовать личный секрет, исчезающий и вновь проявляющийся. Кроме того, гостей ждёт зрелищная демонстрация с использованием статического электричества, создание собственного маятника, рисующего ультрафиолетовым светом, а также химическое шоу с весёлыми экспериментами от «Братьев Уксус и Сода».

Музей Агама в Ришон ле-Ционе проведёт творческую мастерскую для детей, приглашающую исследовать магию кинетического искусства — полную цвета, движения и воображения.

בית הפלמח. צילום באדיבות בית הפלמח

בית הפלמח. צילום באדיבות בית הפלמח.Дом Пальмаха. Фото предоставлено Бейт Пальмах

Дом Пальмаха отметит 25-летие и предложит экскурсию, в рамках которой можно будет узнать о здании музея, его истории и закулисье создания, а вечером состоится трогательное мероприятие у костра в духе ПАЛЬМАХа.

Музей искусства Умм эль-Фахм предложит в своей керамической мастерской активно познакомиться с гончарным ремеслом.

Музей культуры ярмукской цивилизации в Шаар ха-Голан проведёт  мероприятие на свежем воздухе, рядом с воссозданным ярмукским домом  8000-летней давности. В программе — древний костёр, ямуркский «кумзиц» (вечер у огня), грязевые ванны для самых смелых, стрельба из лука и метание в цель.

Музей Яд -Мордехай откроет летнюю серию ночных экскурсий — уникальная возможность познакомиться с архитектурой музея в нестандартное время суток, а также принять участие в культурных событиях, таких как ночной тур по музею и танцевальное представление Ирада Бена, посвящённое жизни после 7 октября. В рамках экскурсии можно будет также посетить новую выставку «Альбом Юга: израильские фотографы в западном Негеве».

Музей Израиля в Иерусалиме предложит экскурсию, исследующую, как представления о будущем отражаются в искусстве разных эпох — от древности до современности — и что оно рассказывает нам о человеческих надеждах, страхах и стремлениях.

Музей Эрец-Исраэль (MUZA) в Тель-Авиве проведёт серию экскурсий по основным выставкам с акцентом на тему года:

  • «Вышивающий светом» — работы Вангелиса Кириса в Павильоне монет Кадмана
  • Таси Коэн Папер: «Чёрная даль»
  • А вечером откроется новая выставка художницы Хилы Карабелников: «На грани»
מוזיאון ישראל ירושלים. זויה צ'רקסקי, שישי בשיכון (דיפטיך), 2015, צבעי־שמן על פשתן, רכישה בנדיבות קבוצת 'כאן עכ

מוזיאון ישראל ירושלים. זויה צ’רקסקי, שישי בשיכון (דיפטיך), 2015, צבעי־שמן על פשתן. Музей Израиля, Иерусалим. Зоя Черкасская, «Пятница в жилмассиве» (диптих), 2015, холст, масло.

Раз Самира, председатель Ассоциации музеев Израиля: «Я рада и горжусь столь широкой поддержкой со стороны музеев — это отражает их силу, устойчивость и важную роль в формировании культурного поля в Израиле. Музеи — это хранители коллективной памяти, рассказчики прошлого, настоящего и будущего. Они неустанно трудятся над сохранением, демонстрацией и доступностью наследия для широкой аудитории в Израиле и за его пределами. Их участие в этом дне — источник гордости и вдохновения».

 

 

 

 

 

 

 

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