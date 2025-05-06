Международный день музеев 2025. Бесплатный вход в десятки музеев по всей стране

По материалам пресс-релиза

По случаю Международного дня музеев около 130 музеев — с севера до юга страны — откроют свои двери для посетителей бесплатно. Гостей ожидают специальные экскурсии и тематические гид-туры, кураторские беседы, творческие мастерские для детей, знакомство с выставками и многое другое — в рамках ежегодной темы: «Будущее музеев в эпоху меняющихся сообществ».

Международный день музеев проводится ежегодно в мае по всему миру с целью продемонстрировать культурное богатство музеев, побудить общественность к их посещению и повысить осведомлённость о важной роли музеев в жизни общества.

Международный день музеев 2025 — 15 мая. Десятки музеев по всей стране — вход свободный

Израильская ассоциация музеев и музеи по всей стране приглашают широкую публику посетить десятки музеев бесплатно в четверг, 15 мая 2025 года, по случаю Международного дня музеев.

В этом году число участвующих музеев достигнет рекордной отметки — более 130 учреждений по всей стране. Помимо бесплатного входа, они предложат специальные экскурсии, кураторские беседы, мастер-классы для детей, знакомства с выставками и другие мероприятия, вдохновлённые темой года — «Будущее музеев в эпоху меняющихся сообществ».

Эта тема подчёркивает постоянные изменения, через которые проходят музеи, и их роль в адаптации, лидерстве в области инноваций и создании значимости для своих локальных сообществ — особенно в условиях стремительных социальных, технологических и экологических перемен.

Международный день музеев — это возможность для широкой аудитории познакомиться с разнообразием музейных направлений: наука, искусство, археология, дизайн, история и культура — всё это представлено в экспозициях и временных выставках.

Среди музеев, которые откроют двери в этот день:

Музей Израиля, Тель-Авивский Музей искусств, Музеи Хайфы, Музей Эрец-Исраэль, Музей природоведения им. Штейнхардта, Музей современного искусства Герцлии, Музей израильского искусства в Рамат-Гане, Музей исламского искусства, Музей Вилфрида Исраэля, Музей искусства Негева, Музеи Бат-Яма, Музей города Тель-Авив, Музей Янко-Дада, Музей Бейт ха-Шомер, Музей стекольной фабрики, Музей Бейт Усышкин и другие.

Кроме того, впервые в этом году во всех научных музеях Израиля также будет бесплатный вход в честь Дня музеев.

Это: Музей науки им. Блумфильда в Иерусалиме, МадаТек (техноцентр в Хайфе), Парк науки Карасо, Технодеа и Парк науки.

Полный список музеев, часы работы и программы мероприятий будут опубликованы ближе к дате на сайте Израильской ассоциации музеев:

www.icom.org.il , а также на сайтах самих музеев по всей стране.

Среди мероприятий, которые пройдут в музеях по всей стране в День музеев в этом году:

Музей науки им. Блумфильда в Иерусалиме предложит увлекательную мастерскую с «волшебной открыткой», на которой можно написать или нарисовать личный секрет, исчезающий и вновь проявляющийся. Кроме того, гостей ждёт зрелищная демонстрация с использованием статического электричества, создание собственного маятника, рисующего ультрафиолетовым светом, а также химическое шоу с весёлыми экспериментами от «Братьев Уксус и Сода».

Музей Агама в Ришон ле-Ционе проведёт творческую мастерскую для детей, приглашающую исследовать магию кинетического искусства — полную цвета, движения и воображения.

Дом Пальмаха отметит 25-летие и предложит экскурсию, в рамках которой можно будет узнать о здании музея, его истории и закулисье создания, а вечером состоится трогательное мероприятие у костра в духе ПАЛЬМАХа.

Музей искусства Умм эль-Фахм предложит в своей керамической мастерской активно познакомиться с гончарным ремеслом.

Музей культуры ярмукской цивилизации в Шаар ха-Голан проведёт мероприятие на свежем воздухе, рядом с воссозданным ярмукским домом 8000-летней давности. В программе — древний костёр, ямуркский «кумзиц» (вечер у огня), грязевые ванны для самых смелых, стрельба из лука и метание в цель.

Музей Яд -Мордехай откроет летнюю серию ночных экскурсий — уникальная возможность познакомиться с архитектурой музея в нестандартное время суток, а также принять участие в культурных событиях, таких как ночной тур по музею и танцевальное представление Ирада Бена, посвящённое жизни после 7 октября. В рамках экскурсии можно будет также посетить новую выставку «Альбом Юга: израильские фотографы в западном Негеве».

Музей Израиля в Иерусалиме предложит экскурсию, исследующую, как представления о будущем отражаются в искусстве разных эпох — от древности до современности — и что оно рассказывает нам о человеческих надеждах, страхах и стремлениях.

Музей Эрец-Исраэль (MUZA) в Тель-Авиве проведёт серию экскурсий по основным выставкам с акцентом на тему года:

«Вышивающий светом» — работы Вангелиса Кириса в Павильоне монет Кадмана

Таси Коэн Папер: «Чёрная даль»

А вечером откроется новая выставка художницы Хилы Карабелников: «На грани»

Раз Самира, председатель Ассоциации музеев Израиля: «Я рада и горжусь столь широкой поддержкой со стороны музеев — это отражает их силу, устойчивость и важную роль в формировании культурного поля в Израиле. Музеи — это хранители коллективной памяти, рассказчики прошлого, настоящего и будущего. Они неустанно трудятся над сохранением, демонстрацией и доступностью наследия для широкой аудитории в Израиле и за его пределами. Их участие в этом дне — источник гордости и вдохновения».