Галерея «Шехтер» рада представить новую выставку художницы Шарон Глазберг «МИЦЕЛИЙ». Пространство, расширяющее сознание. Куратор выставки: Бар Йерушалми

Художница Шарон Глазберг в своей новой работе превращает галерею «Шехтер» в теплицу, где выращивают грибы и исследуют связи между искусством, терапией и обществом, и где художница создает пространство, в котором развиваются особенные отношения между пациентом и терапевтом, поваром и едой, людьми и грибами.

В основе экспозиции – лекарственные и съедобные грибы, выращенные художницей в сотрудничестве с командой экспертов, работающих в сферах терапии, философии, искусства и музыки, а также микологов, каждый из которых внес свой вклад в создание этого уникального контента.

Посетители выставки приглашаются (индивидуально или в группах) на практические занятия, сочетающие в себе различные процедуры, целительные обряды, музыкальные медитации и даже прослушивание шаманских рассказов.

На выставке «Мицелий» нет зрителей. Ее посетители – активные участники лечебного и творческого процессов.

12 октября – 8 декабря 2023.

Галерея «Шехтер», Тель-Авив.

Вход только по предварительной регистрации.

В последние годы это растение – гриб – иначе воспринимается во всем мире широким кругом ученых, терапевтов, и даже художников, которые изучают не только его химические и ботанические свойства, но и “прислушиваются к жизни”, происходящей внутри гриба.

В своей новой работе Шарон Глазберг, мультидисциплинарная художница, исследует отношения между искусством и зрителем, аудиторией и сообществом, используя для этого мицелий гриба. Так она создает пространство, где сосуществуют искусство и медицина, терапевт и пациент, еда и тот, кто ее готовит, человек и гриб.

В этой работе Глазберг продолжает задавать важные вопросы, связанные с лечением и ролью искусства в нашей жизни. Нуждаемся ли все мы – как “гомо сапиенс”, как родители, как супруги – в какой-либо специальной терапии? Кто о ком заботится в этих цепочках? Что нас исцеляет?

Мицелий – важнейший орган гриба, отвечающий за приспособление к условиям окружающей среды. Именно благодаря мицелию гриб получает вещества, необходимые для роста, и способен размножаться. Поэтому от качества мицелия зависит обилие урожая грибов и их насыщенность полезными элементами.

Мицелий напоминает корневую систему, сеть из тонких белых нитей ― гифов. Гифы непрерывно распространяются под землей до тех пор, пока не окажутся в условиях, подходящих для дальнейшего развития. До тех пор мицелий развивается, покрывая все большую площадь. Обширная территория необходима ему для того, чтобы легко находить доступ к воде и другим питательным веществам. У некоторых грибов грибница распространяется на несколько километров! На некоторых участках гифы переплетаются в плотный узел, который со временем и станет грибом.

Подобно мицелию, который создает сеть внутренних и связей растения и его связей с внешними системами, эта экспозиция создает новые связи, касающиеся человеческих отношений, а также связей между человеком и другими материями.

В «Мицелии» Глазберг превращает все пространство галереи в грибное царство – в создании этого пространства принимал участие также художник и дизайнер Шай Ид Алони. По деревянным конструкциям растет и распространяется грибной мицелий, и это уже вклад научного консультанта Алона Лахава.

Разработкой этого удивительного проекта занималась целая экспертная команда терапевтов, музыкантов, художников, для которых областью изучения являются взаимоотношения тела и сознания, и цель проекта – практические встречи, посвященные связям между терапией, целительством, искусством и ритуалом. Поэтому каждый, кто собирается посетить эту выставку, должен знать, что не сможет остаться на ней пассивным зрителем, созерцателем.

На протяжении всего периода работы выставки здесь предполагается активный терапевтический и творческий процесс, в котором посетителю отводится важная роль. Мероприятия будут проводиться за закрытыми дверями, чтобы гарантировать конфиденциальность участников и создать полный, инклюзивный и всеобъемлющий опыт.

*На все мероприятия, терапевтические сеансы и индивидуальные или групповые мероприятия необходимо заранее зарегистрироваться на сайте: https://schechter-gallery.com/events/

Сайт галереи – https://schechter-gallery.com/

Страница в фейсбуке – https://www.facebook.com/SchechterGallery/

Адрес: Тель-Авив, ул. Шлуш, 42 (TLV, Chelouche 42)

Текст и фото – по материалам пресс-релиза