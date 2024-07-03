Верхнее фото: משה רואס, נִים וְלֹא נִים,, 2024. צילום- טמיר חן. Моше Роас, Ним и не Ним, 2024 год. Фото Тамира Хена.

Текст и иллюстрации – по материалам пресс-релиза

Новая выставка в галерее “Шехтер”. “Тропою яда”.

Куратор: Бар Йерушалми.

Участвуют художники: Якира Амент, Тамир Хен, Моше Руас, Кинерет Хая Макс.

Ботаническая консультация: Шарон Моаяль

Новая выставка в галерее “Шехтер”, открывшаяся 3 июля, рассмотривает концепцию яда как вещества и идеи через призму идей современных художников.

На выставке будут выращиваться в “прямом режиме” различные растения Земли Израиля и «Плодородного полумесяца» Ближнего Востока, которые на протяжении истории человечества использовались в качестве ядов, лекарств или веществ, изменяющих сознание.

Работы художников Моше Руаса, Якиры Амент, Тамира Хена и Кинерет Хаи Макс, представленные на выставке, откликаются на различные аспекты ядовитого вещества и его встречи с корпусом произведения, на его химические, культурные и когнитивные последствия.

В период, когда мы находимся под воздействием различных токсичных явлений – насилия, расизма, страха и боли – яд служит для нас упорным и суровым учителем, который подвергает наше тело и душу испытанию на выживание и устойчивость и позволяет нам заглянуть в наши возможности духовного и умственного преобразования – как личности, так и общества.

«Тропою яда», 3 июля – 27 сентября 2024 г., Галерея “Шехтер”, Тель-Авив . Вход бесплатный

На протяжении истории человечества отношения человека и яда неразрывно сплетены. Яд есть вещество двуликое – он может одновременно убивать и спасать. Принять яд – это встреча с чем-то, что может положить конец жизни, но также и обладает возможностью превращения и изменений, полезных для организма.

Евреи, как отдельные личности, так и как культура, всегда были тесно связаны с ядом и исцелением, которые он приносит с собой. Будучи кочевым народом, евреи на протяжении всей истории играли значительную роль в качестве врачей, фармацевтов и носителей знаний, а также были катализатором драматических событий в области понимания тела человека и его взаимодействия с веществом растительного происхождения и активным веществом, присутствующим в нем.

3 июля 2024 года в галерее “Шехтер” открылась новая выставка, на которой будут выращиваться виды местных растений Земли Израиля и «Плодородного полумесяца» Ближнего Востока, использовавшиеся на протяжении истории человечества в качестве ядов, лекарств или веществ, воздействующих на сознание.

Выставка «Тропою яда» — это взгляд на тайную историю яда и его многоликое значение в человеческом обществе как субстанции и идеи, а также на то, как он служит катализатором глубоких и фундаментальных процессов в самих нас.

Четыре художника представляют работы, отражающие различные аспекты ядовитого вещества и его взаимодействия с корпусом произведения, о его химическом, культурном и когнитивном воздействии.

Якира Амент представит коллекцию скульптур и рисунков, посвященных взаимосвязи между дурманом, очень ядовитым растением, которое в мексиканской культуре также используется в качестве катализатора видений, и реальными образами, которые она видит во сне.

Тамир Хен представит многослойные напольные рисунки, созданные в результате его исследований лекарственного растения – тилландисией, одного из знаковых растений Земли Израиля, имеющего обширную библейскую медицинскую и магическую историю.

Работы Кинерет Хаи Макс посвящены отравленному телу, симптомам отравления и процессам трансформации яда внутри него. В своей работе она предпочитает иметь дело с сурьмой, которая издревле использовалась в качестве макияжа, и обладает токсичными свойствами.

Моше Руас представит «Дремлющий, но не спящий» – скульптуру в смешанной технике, состоящую из частей собранных им материалов и веществ и посвященную психическому состоянию между бодрствованием и сном.

«В наши дни, когда мы находимся под воздействием различных токсичных явлений – насилия, расизма, страха и боли – яд служит для нас упорным и суровым учителем, который подвергает наше тело и душу испытанию на выживание и устойчивость и позволяет нам заглянуть в наши возможности духовного и умственного преобразования – как личности, так и общества, – говорит куратор выставки Бар Йерушалми.

В подготовке выставки принимала участие Шарон Моаяль, исследователь ядовитых и этногенных растений, которая сопровождала художников в их путешествии в мир растительных ядов. Во время действия выставки она будет проводить мастер-классы на эту тему.

В рамках выставки пройдут различные мероприятия, связанные с растительной медициной и ядами, которые будут записаны в виде подкастов для широкой публики, а также семинары по пивоварению и теоретические занятия в области лекарственных растений и ядов с участием лучших экспертов и лекторов области ботаники и культурных исследований, в том числе Ниссима Криспила, исследователя, написавшего множество книг и статей по изучению Земли Израиля, и особенно на тему ее диких растений и их использования в культуре человечества, включая его знаменитую книгу «Мешочек для растений». Доктор Захара Янив, этноботаник, исследователь и преподаватель, работающий в области лекарственных растений, а также международный эксперт по лекарственным растениям, главным образом в области народного врачевания, принятого в древней и современной культурах мира.

Даты лекций :

9/7 Захара Янив (лекция в Zoom)

6/8 Ниссим Криспил (лекция в Zoom)

9.11 Шарон Моаяль – мастер-класс по пивоварению на целебных травах

Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте галереи https://schechter-gallery.com/

Год выставок «Психомагия» в галерее “Шехтер”

Область психоделии – практика и исследование веществ изменяющих сознание – за последние 50 лет претерпела огромную социальную и политическую трансформацию; от субкультуры андеграунда 1960-х годов к одной из самых значимых и революционных тем в области наук о психике, медицины и современной культуры. Внимание к альтернативным состояниям сознания и переходам между ними стало мейнстримом, уходящим корнями в глубины человеческого мышлении, который тесно связан с тем, как мы, люди, воспринимаем окружающую нас реальность и встречу нашего тела и нашего сознания с субстанцией жизни – встречу, которая рождает новые пути, посредством которых мы осознаем внешний мир.

Механизм психоделического видения не остается в границах встречи тела и вещества, изменяющего сознание. В широком смысле переход сознания в иное состояние является неотъемлемой и практической частью также в мире современного искусства, которое стремится к переменам в нашем социальном и политическом мире вследствие веры в способность искусства вызвать изменение нашего сознания в понимании реальности.

Год выставок в галерее “Шехтер”, который открылся выставкой «Мицелий» и завершился выставкой «Тропою яда», направлен на углубление участия в области психоделических исследований и превращение их в активный набор инструментов творчества, в котором задаются и переплетаются новые вопросы, касающиеся связи духа и тела, науки и эзотерики.

«Тропою яда», 3 июля – 27 сентября 2024 г.,Галерея “Шехтер”, Тель-Авив .

Часы работы: воскресенье – пятница: 9:00 – 14:00; суббота – выходной.

https://schechter-gallery.com/

https://www.facebook.com/SchechterGallery