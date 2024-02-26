Верхнее фото – Томер Фрухтер

AWE – РАДИО-МОЛИТВЫ

Молитва – будь то речь, вокал, чтение или шепот, молчаливое намерение или спонтанная декламация – это одно из основных проявлений поведения человека, характерно для всех нас.

«AWE» – «О!» – «Молитвы и устремления сердца» – проект, целью которого является создание универсальной библиотеки- архива молитв и просьб от всего сердца представителей всех религий, верований, культур и языков, которые будут транслироваться на платформе дигитальной радиостанции галереи «Шехтер» (Schechter Gallery) 24 часа в сутки, 7 дней в неделю при сотрудничестве с художниками, артистами и музыкантами в обсуждении вопросов сути молитвы.

В рамках проекта приглашаются все – независимо от расы, вероисповедания, возраста и пола – записать свои молитвы и стать частью радио-проекта AWE, который станет своего рода мегафоном и усилителем, резонатором стремлений наших сердец, выплеском тоски и желаний, того что наболело на сердце – в трансляциях, которые будут доступны всем желающим в любое время и в любом месте.

Во второй части проекта в пространстве галереи «Шехтер» (Schechter Gallery) будет организована необычная выставка в виде футуристического молитвенного дома и центра радиовещания. В течение нескольких месяцев работы выставки посетители смогут зайти в молитвенный дом, полежать, посидеть и послушать музыкальные сеты и подкасты в медитативном пространстве галереи, или записать свою молитву там же – на месте, в установленной специально для этой цели исповедальне.

В течение работы выставки пройдут мероприятия и собрания коллективных молитв: групповые медитации, вечера декламации молитвенных и поэтических текстов; музыкальные представления, беседы с исследователями молитвенных текстов и молитв как явления , а также дискуссионные панели и симпозиумы, на которых будет сделана попытка представить другую реальность для нашего мира здесь и сейчас.

«Мы уделяем особое внимание приглашению для участия в нашем проекте всех тех, чьи голоса не слышны или затихли в эти дни кризиса, так как мы глубоко уверены в наших возможностях и способности вместить и услышать молитвы всех тех, чье насущное желание – усилить шепот сердца, те тихие устремления, которые свойственны каждому. В дни страха, ненависти, насилия и расизма, важная ценность, лежащая в самой основе существования «Радио-Молитвы» – это возможность обратить внимание на новые частоты энергии, дающие нам силы воссоединиться с самими собой и человечностью внутри нас. Мы приглашаем всех желающих прийти, записать молитвы и принять участие в проекте», – говорит куратор выставки Бар Йерушалми.

Содержание и расписание мероприятий опубликовано на сайте радиостанции, первый прямой эфир состоится 29 февраля 2024 года http://schechter-gallery.com/awe-radio

Ссылка на сайт записи молитв, который позволяет напрямую записывать молитвы и обращения в архив по телефону на всех языках: https://schechter-gallery.com/opencall

Обратите внимание, что записи молитв могут быть изменены: сокращение слов, изменение скорости, громкости, использование эффектов, и так далее.

Записанные молитвы будут обработаны командой музыкантов и звукорежиссеров и загружены на радиостанцию в виде музыкальных эпизодов, транслируемых на выставке, а также будут частью молитвенного цикла, который будет транслироваться на дигитальной радиостанции.

Не все полученные молитвы будут включены в экспозицию и радиостанцию по техническим причинам или согласно решению куратора.

Выбранные молитвы будут транслироваться на цифровой радиостанции или/и также в выставочном зале.

Проект «Радио-Молитва» стартует 29 февраля 2024 года при участии представителей и молящихся всего израильского общества. Темами молитв и ее субъектами -теми, кто молится в общественном пространстве – являются представители международных организаций, евреи и арабы, светские и религиозные люди, молящиеся разных конфессий, правозащитники, люди, действия которых сами по себе являются молитвой. Мероприятие будет сниматься и записываться в прямом эфире, а также будет транслироваться через социальные сети.

AWE» – «О!» – «Молитвы и стремления сердца» – галерея «Шехтер», с 29 февраля по 31 мая 2024 года.

Schechter Gallery – улица Шлюш, 42, Тель-Авив.

Часы работы галереи: с понедельника по четверг с 9:00 до 14:00 или в дни особых мероприятий. Дополнительная информация на сайте галереи https://schechter-gallery.com